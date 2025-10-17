Bagaj suspect cu posibilă substanță explozivă, la Aeroportul Chișinău. Intervenție de urgență și pasageri evacuați

Republica Moldova. Activitate dată peste cap, vineri dimineață, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă a fost depistat vineri-dimineață în incinta aerogării. Potrivit Poliției de Frontieră, pasagerii și angajații aerogării au fost evacuați, iar procedurile de înregistrare au fost suspendate temporar.

Potrivit informațiilor preliminare, în bagaj s-ar putea afla o substanță explozivă, motiv pentru care Poliția de Frontieră și echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne au intervenit imediat la fața locului.

Toate persoanele aflate în terminal, pasageri și angajați au fost evacuate în siguranță, iar zona afectată a fost izolată pentru a permite specialiștilor să efectueze verificările tehnice.

„Mizăm pe înțelegerea pasagerilor și îi îndemnăm la calm. Revenim cu detalii pe măsura desfășurării verificărilor”, au comunicat reprezentanții aeroportului.

Procedura de înregistrare a pasagerilor este temporar suspendată, iar unele zboruri ar putea înregistra întârzieri sau modificări de orar. Autoritățile recomandă călătorilor să verifice online statutul zborului înainte de a se deplasa la aeroport. Situația este atent monitorizată de echipele MAI și de administrația aeroportului, care dau asigurări că măsurile de securitate sunt respectate în totalitate.

Canalul de Telegram a lui Vadim Ungureanu afirmă că potrivit surselor apropiate anchetei, de această dată nu ar fi vorba despre o alertă falsă, cum s-a întâmplat în alte cazuri, ci despre o situație mult mai gravă. Scanerele de securitate ale Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău ar fi semnalat prezența unei substanțe suspecte într-o valiză care urma să fie urcată la bordul unei aeronave cu destinația Milano.

Informațiile preliminare indică faptul că bagajul ar fi fost lăsat de un cetățean albanez, care, imediat după depistarea obiectului suspect, a părăsit în grabă aeroportul. Potrivit acelorași surse, bărbatul s-ar fi deplasat în direcția localității Sîngera, fiind în prezent căutat de oamenii legii.

Echipele de geniști din cadrul MAI examinează valiza și urmează să dezamorseze obiectul suspect, dacă se confirmă că este vorba despre un dispozitiv exploziv real. Zona rămâne complet izolată, iar traficul aerian este gestionat cu restricții temporare.

Alerta cu bombă de azi-dimineață de la Aeroportul Internațional Chișinău s-a dovedit a fi falsă. În urma operațiunii polițiștilor și geniștilor, existența obiectului exploziv într-un bagaj nu a fost confirmată.

„Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat. În urma controlului, s-a constatat că bagajul suspect nu conținea substanțe explozive. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările”, precizează într-un comunicat Poliția de Frontieră.

Poliția de Frontieră mai menționează că, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă să aplice măsuri de prevenire a oricăror situații care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor și securitatea statului.