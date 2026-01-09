Lupta giganților din media. Paramount, critici legate de oferta lansată de Netflix pentru Warner Bros

Paramount Skydance a reafirmat că oferta sa de 108,4 miliarde de dolari pentru Warner Bros.Discovery este mai avantajoasă decât cea a Netflix, susținând că divizia de televiziune prin cablu, element central în propunerea Netflix, are în realitate o valoare aproape nulă, potrivit Reuters. Compania de producție de film și-a exprimat încă din luna decembrie intenția de a intra în cursă.

Consiliul de administraţie al Warner Bros Discovery a respins miercuri oferta revizuită a Paramount, care includea 40 de miliarde de dolari în capital, garantate personal de Larry Ellison, cofondator Oracle și tatăl CEO-ului Paramount, David Ellison, şi 54 de miliarde de dolari în datorii.

Paramount şi Netflix se află într-o competiţie intensă pentru Warner Bros, care deţine studiouri de film şi televiziune de top, precum şi o bibliotecă extinsă de conţinut, inclusiv franciza „Harry Potter” şi universul DC Comics.

Oferta Paramount, promovată activ către investitori, propunea plata integrală în numerar, de 30 de dolari pe acţiune pentru întregul grup Warner Bros, considerată mai avantajoasă decât propunerea Netflix, evaluată la 82,7 miliarde de dolari.

Oferta Netflix include 27,75 dolari pe acţiune în numerar şi acţiuni, vizând doar studiourile şi activele de streaming. Paramount a argumentat că divizia de cablu a Warner Bros – incluzând CNN şi Discovery, care nu interesează Netflix – ar avea o valoare chiar negativă. Compania a comparat activele cu evoluţia recentă a Versant Media, spin-off Comcast, ale cărui acţiuni au scăzut cu 18% de la listarea de luni. Potrivit Paramount, dacă divizia de cablu Warner Bros ar fi evaluată în acest mod, nu ar aduce valoare acţionarilor, ba chiar ar reduce atractivitatea tranzacţiei din cauza îndatorării ridicate şi a performanţelor slabe.

Compania a avertizat că oferta Netflix ar putea reduce numerarul primit de acţionarii Warner Bros, plata pe acţiune putând scădea la 20 de dolari, comparativ cu 23,25 dolari în prezent. Netflix a reafirmat că oferta sa oferă cea mai mare valoare pentru acţionari, în timp ce Warner Bros nu a comentat imediat.

Pe piaţă, acţiunile Warner Bros şi Netflix au scăzut cu aproape 1%, în timp ce titlurile Paramount au urcat cu aproximativ 0,6%. Consiliul Warner Bros a descris anterior oferta Paramount drept „inadecvată”, invocând riscuri legate de finanţare şi probabilitatea de finalizare a tranzacţiei. Oferta Netflix, în schimb, este susţinută de 59 de miliarde de dolari în datorii bancare şi nu necesită capital propriu suplimentar.

Orice eventuală tranzacţie ar urma să fie analizată atent de autorităţile de concurenţă din SUA şi Europa. Politicieni din ambele partide au ridicat deja semne de întrebare asupra impactului asupra consumatorilor şi industriei creative, iar preşedintele Donald Trump a declarat că va urmări îndeaproape evoluţia negocierilor.