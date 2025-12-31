Sfârșitul unei ere: un post TV iconic se închide

Un post TV dispare. După mai bine de patru decenii de prezență în televiziune și zeci de momente memorabile care au marcat cultura pop, mai multe canale MTV se vor închide definitiv la finalul acestui an.

Decizia anunțată de Paramount Global reflectă schimbarea profundă a obiceiurilor de consum media, publicul mergând tot mai mult către platformele digitale și rețelele sociale, punând capăt astfel unei ere în televiziunea muzicală tradițională.

Motivația oficială a companiei se leagă și de efectele fuziunii cu Skydance Media și de necesitatea reducerii costurilor operaționale. Totuși, brandul MTV nu dispare complet: acesta va continua să existe în mediul digital și prin evenimentele sale emblematice, precum VMAs (Video Music Awards) și EMAs (Europe Music Awards), păstrând legătura cu publicul global, dar fără difuzarea tradițională prin cablu.

Lansat în Statele Unite în 1981, MTV a redefinit modul în care publicul descoperea muzica și cultura pop. Primul videoclip difuzat a fost „Video Killed the Radio Star”, marcând începutul unei revoluții media.

De-a lungul anilor, canalul a devenit martor și participant la momente legendare: premiera videoclipului „Thriller” al lui Michael Jackson, aparițiile lui David Bowie la MTV News, debutul emisiunii de realitate The Real World în anii ’90, promovarea grunge-ului prin videoclipul „Smells Like Teen Spirit” al formației Nirvana și controverse faimoase, precum cea dintre Courtney Love și Madonna.

Expansiunea MTV în Europa, începută în 1987, a transformat programe precum MTV Unplugged în instituții culturale. Canalul a contribuit la lansarea carierelor muzicale, a popularizat trenduri în modă și a modelat identitatea tineretului, făcând din clipurile muzicale adevărate experiențe artistice.

În ultimii ani, însă, televiziunea muzicală tradițională a pierdut teren în fața serviciilor de streaming și a platformelor sociale, care permit consum personalizat, la cerere. Experiența de descoperire muzicală în comun, odinioară emblematică pentru MTV, se pierde treptat, înlocuită de algoritmi și conținut digital adaptat fiecărui utilizator.