Camelia Voinea respinge acuzațiile soțului: Cu acel comunicat consider că a greșit

După intervenția unei patrule a Poliției Secției 9 București la complexul Lia Manoliu, un nou scandal a ieșit la iveală în lumea sportului. Incidentul, despre care se presupune că ar fi implicat un apel la 112 în urma unei altercații între Camelia Voinea și soțul ei, Claudiu Dragoș Bănescu, a stârnit numeroase semne de întrebare. La o zi distanță, Bănescu a reacționat public anunțând pe Facebook sfârșitul căsniciei, însă fosta mare gimnastă contrazice această versiune: „Nu o discut public dar cu acel comunicat consider că a greșit”, a scris aceasta pe Facebook.

Claudiu Dragoș Bănescu a rupt tăcerea și a prezentat propria versiune a evenimentelor, anunțând public că mariajul s-a încheiat și că urmează procedura de divorț. Deși Camelia Voinea este figura publică a cuplului, el a fost cel care a făcut anunțul, declanșând reacții puternice.

Într-o postare recentă, Bănescu îl acuză pe Manuel Maneca, fostul soț al Cameliei Voinea, susținând că acesta ar fi locuit ani de zile în aceeași casă cu ei, deși era divorțat, situație care i-ar fi afectat relația și i-ar fi creat disconfort.

„Povestea mea ca soț și tată vitreg alături de Camelia Voinea și Sabrina s-a încheiat și urmează divorțul. Înainte să aduc mulțumirile de rigoare pentru acest privilegiu de a petrece patru ani frumoși alături de ele vreau să fac o mențiune foarte importantă. Această mențiune îl privește strict pe Manuel Maneca, fostul soț al Cameliei care după ce am plecat la București, permanent timp de 3 ani a locuit cu noi în vila de la Constanța cu acceptul Cameliei bineînțeles, dar niciodată cu acceptul meu”, a susținut Claudiu Dragoș Bănescu.

Mesajul său capătă rapid un ton dur, presărat cu ironii și reproșuri. Bănescu afirmă că s-a simțit umilit și marginalizat, ajungând să fie numit „țăran” chiar în propria locuință, precizând însă că nu îi este rușine de originile sale.

„În weekend-urile în care ajungeam la Constanța se dădea jos din patul nostru conjugal și cât stăteam noi acasă dormea în living. Acest personaj sinistru, membru ilustru al societății de paraziți care ne înconjoară și trăiesc printre noi, un taki-puki cu aere de machidon care până 65 și-a petrecut viața tăind frunză la câini care a lucrat doar câțiva ani la nu știu ce firmă de asigurări ca manager de departament, dar le spunea tuturor că el a fost director, se credea permanent superior în discuțiile cu și despre mine folosind apelativul “țăranul sau țărăne”. Într-o zi s-a aprins tărâța în el atât de tare încat mi-a spus că e casa lui și eu să ies afară de acolo. A cui o fi casa nici nu mă mai interesează acum ,dar vreau să fac această distinsă mențiune pentru domnul orășean Maneca: Nu sunt vinovat că am crescut la țară! De fapt, a fost și este o onoare”, a mai scris Bănescu.

Acesta a încercat să minimalizeze și incidentul care a dus la intervenția poliției, descriindu-l drept un episod izolat.

„Gimnastica rămâne o lume mirifică în care ele își scriu propria poveste unică în lume indiferent de scandalurile care au fost sau care vor mai veni. Incidentul de la Lia Manoliu a fost ceva izolat defapt nu s-a întâmplat nimic doar o simplă și banală ceartă în familie”, a adăugat el.

În mod surprinzător, finalul postării are un ton diferit, Bănescu transmițând un mesaj de mulțumire și apreciere pentru perioada petrecută alături de Camelia Voinea și fiica acesteia.

„Le mulțumesc tuturor celor pe care i-am cunoscut în acești 4 ani prin Camelia și Sabrina: de la gimnaști, gimnaste și antrenori la oficialități și prieteni. Am avut ocazia unică să simt și să gust din cea mai frumoasă poveste a sportului românesc. Cu Camelia am dansat printre stele pe melodia “Amor ,Amor”a lui Arno Elias. Cu Sabrina am trăit nedreptatea prin care i s-a furat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris. Am avut momentele noastre unice. Camelia, Sabrina, mă număr printre cei ce v-au iubit. Mulți spun că ați fost greșeala vieții mele, dar eu vă mulțumesc că m-ati primit, chiar și un ceas sub cerul vostru plin cu stele. Vă doresc din toată inima mea să găsiți mereu PUTEREA ,MOTIVUL și CALEA pentru ca povestea voastră magică în gimnastică să aibă continuitate și să fie încununată de succese cât mai răsunătoare”, a încheiat acesta.

Camelia Voinea respinge însă acuzațiile și neagă ideea unui divorț, susținând că nu a folosit niciodată un limbaj jignitor și că reacția soțului său ar fi fost exagerată.

„Acum referitor la Dragos vreau să vă spun că niciodată eu nu voi vorbi urât la adresa lui,familia nu o discut public dar cu acel comunicat consider că a greșit. Intelegerea de la inceput a fost că orice decizie referitoare la Sabrina o i-au eu și Manuel. Dragos a înțeles greșit acest aspect,probabil a fost gelos iar de aici a denaturat discutia,iar eu pe Sabrina am invatat-o să fie respectuoasă cu amandoi și respectiv cu toată lumea. Cuvintele au greutate iar ecourile lor nu se sting ușor,chiar dacă ești rănit să nu alegi niciodată răul. Alege bunătate,iertare și nu vei avea niciodată de pierdut”, a scris fosta sportivă pe rețelele de socializare.