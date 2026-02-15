Aur pentru Germania la sanie, după emoții provocate de un român înainte de start

Germania a încheiat cu victorie competiția de ștafetă mixtă la sanie din cadrul Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, impunându-se într-o cursă marcată de un incident petrecut chiar înainte de start. Echipa germană a obținut medalia de aur după o evoluție solidă, însă momentele premergătoare concursului au adus o situație neașteptată în zona vestiarelor, potrivit DPA.

Proba de ștafetă mixtă a reprezentat ultima competiție de sanie din programul olimpic și a inclus, în premieră, un echipaj de dublu feminin.

Germania a pornit ca favorită și și-a confirmat statutul, încheind concursul pe primul loc. Austria a ocupat poziția secundă, la o diferență de 0,542 secunde, iar Italia a completat podiumul, la 0,849 secunde în spatele învingătorilor. România a terminat pe locul 9.

Succesul Germaniei vine într-un context în care delegația nu reușise anterior să câștige aurul în probele de dublu masculin și feminin, deși obținuse victorii la simplu prin Julia Taubitz și Max Langenhan.

Înaintea ștafetei mixte, echipa germană s-a confruntat însă cu un moment tensionat.

Situația a fost descrisă de Tobias Wendl, component al echipajului de dublu masculin. Sportivul a explicat că, în momentele dinaintea startului, un sportiv român ar fi smuls clanța ușii vestiarului în care se aflau membrii echipei Germaniei.

Ușa nu a mai putut fi deschisă, iar sportivii au rămas blocați în interior pentru câteva minute.

„Ca o curiozitate: chiar înainte de start, un român a intrat în vestiar și a smuls clanța ușii, iar noi am rămas încuiați înăuntru. Am avut o scurtă cădere nervoasă”, a declarat Wendl.

Potrivit acestuia, problema a fost rezolvată rapid, iar echipa a reușit să ajungă la start în timp util. Incidentul nu a avut consecințe asupra desfășurării probei, însă a generat emoții suplimentare într-un moment deja marcat de presiunea competiției olimpice.

Confirmarea a venit și din partea lui Max Langenhan, campion olimpic la simplu masculin, care a relatat că situația a creat o stare de tensiune în rândul sportivilor germani.

„M-am bucurat că cineva ne-a deschis ușa. Am fost chiar puțin nervos pentru o clipă, pentru că nu poți deschide o ușă fără mâner și cursa trebuia să înceapă”, a spus Langenhan.

În ciuda momentelor dificile dinaintea startului, Germania a dominat cursa de ștafetă mixtă. Tobias Wendl și Tobias Arlt au contribuit la obținerea medaliei de aur, rezultat care a reprezentat a șaptea distincție olimpică de aur pentru cei doi.

Prin această performanță, echipajul german a stabilit un nou reper în sania olimpică.

Cursa s-a desfășurat fără incidente pe pistă, iar diferențele dintre echipe s-au menținut în limite strânse pe parcursul manșelor. Germania a reușit să își mențină avantajul și să încheie competiția pe prima poziție.

Victoria din ștafeta mixtă a contribuit la consolidarea poziției Germaniei în clasamentul general pe medalii. Delegația germană a acumulat patru medalii de aur la această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, trei dintre acestea fiind obținute în probele de sanie.

Cea de-a patra medalie de aur a fost câștigată la sărituri cu schiurile, prin Philipp Raimund, în concursul de pe trambulina normală.

Competiția de sanie de la Milano Cortina s-a încheiat astfel cu Germania în prim-plan, într-o probă care a adus atât o premieră olimpică, cât și un episod neobișnuit în culisele întrecerii.