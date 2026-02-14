Sport

Programul sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Cine intră în concurs sâmbătă 

Jocurile Olimpice de iarnă 2026 -Schi fond. Sursa foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român
Sportivii români continuă probele la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, sâmbătă fiind programate noi starturi în probele de schi alpin, biatlon și sărituri cu schiurile.

Programul zilei de sâmbătă

De la ora 11.00, Alexandru Ștefănescu va lua startul în proba de schi alpin, la slalom uriaș. În aceeași zi, Anastasia Tolmacheva va concura la biatlon, de la ora 15:00, în proba de sprint pe distanța de 7,5 kilometri.

Seara, de la ora 19.45, Andrei Cacina și Mihnea Spulber vor participa la concursul individual de sărituri cu schiurile, pe trambulina mare.

Delegația României la Milano Cortina: 28 de sportivi și o rezervă

Lotul de biatlon va concura la Satul Olimpic Anterselva și este format din șase sportivi: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev. Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin.

Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 - Biatlon

Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 - Biatlon. Sursa foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român

La bob (Sat Olimpic Cortina), România este reprezentată de patru sportivi titulari și o rezervă: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu și Mihai Tentea, respectiv Andrei Nica - rezervă. Echipa tehnică este formată din Iulian Păcioianu, antrenor principal, și Dorin Grigore, antrenor secund. La patinaj artistic (Sat Olimpic Cortina), Julia Sauter reprezintă România în competiția feminină, fiind pregătită de antrenorul Roxana Luca.

La sanie, șapte sportivi intră în competiție: Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan și Darius Şerban. Echipa este coordonată de Alexandru Comşa, antrenor principal, și Radu Eugen, antrenor secund.

Sportivii României la schi, sărituri și snowboard

La sărituri cu schiurile, România are patru reprezentanți: Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina și Mihnea Spulber, pregătiți de Florin Spulber - antrenor principal și Adrian Comănescu - antrenor secund.

Echipa de schi alpin va fi prezentă la Satul Olimpic Cortina, unde se desfășoară întrecerile feminine, și la Satul Olimpic Bormio, gazda probelor masculine. Lotul este format din doi sportivi: Sofia Moldovan la feminin și Alexandru Ștefănescu la masculin.

Întrecerile la schi fond se desfășoară la Satul Olimpic Predazzo, iar lotul României este format din trei sportivi: Delia Reit, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru. Pregătirea este coordonată de Ioan Lungociu, antrenor principal, alături de Ioan Poponeci, antrenor secund.

Întrecerile de snowboard au loc la Satul Olimpic Livigno, iar România va fi reprezentată de două sportive: Kata Mandel și Henrietta Bartalis. Echipa tehnică este formată din Kinda Geza, antrenor principal, și Zoltan Reisz, antrenor secund.

