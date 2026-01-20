Sport Ionel Bucur, de 47 de ani în lotul național. La 61, încă titular







La 61 de ani, Ionel Bucur scrie în continuare istorie în sportul românesc. De aproape jumătate de secol în lotul național de sărituri peste obstacole, antrenor și sportiv de top, Bucur demonstrează că pasiunea nu are vârstă. Arată impecabil, se antrenează zilnic și concurează cot la cot cu sportivi de trei ori mai tineri

În familia Bucur, echitația și caii ocupă un loc aparte și asta datorită lui Ionel Bucur, unul dintre cei mai buni călăreți din România în probele de sărituri peste obstacole! La 61 de ani, el arată impecabil, antrenează și concurează!

„Majoritatea colegilor mă întreabă de ce nu mă las de încălecat, îmi spun să stau doar să antrenez ... dar este lucrul care îmi place, pe cal mă simt împlinit și nu vreau să renunț la sport atâta timp cât mă simt în stare bună de sănătate”, se confesează Ionel Bucur.

În urmă cu 5 decenii el a făcut cunoștință cu acest sport.

„M-am apucat la vârsta de 10 ani, deci au trecut 51 de ani de când m-am urcat prima dată pe primul cal”, dezvăluie acesta.

Ionel Bucur este component de bază al echipei naționale de sărituri peste obstacole.

„Fac parte de foarte mulți ani din acest lot național și sunt foarte mândru că de la vârsta de 14 ani, când am intrat în lotul de juniori, și până în prezent, am fost în permanență membru al lotului național care este format din cinci sportivi”, continuă el.

Înainte să ajungă să practice probele de sărituri peste obstacole, Ionel Bucur a participat la toate disciplinele din echitație.

„Am făcut și proba completă, în 1992 am fost calificat la Jocurile Olimpice de la Barcelona, dar, din păcate, din lipsa fondurilor, nu am putut participa”, mărturisește multiplu campion național la echitație.

Ionel Bucur își iubește la nebunie caii!

„Pe lângă familie, caii sunt viața mea. Pot să spun doar că am avut un accident și când am intrat în sala de operație, ultimul lucru i-am spus soției să aibă grijă de cai”, povestește amuzat Ionel Bucur.

În familia Bucur și copiii multiplului campion i-au împărtășit iubirea pentru cai.

„Sunt mândru de copiii mei, și ei practică acest sport cu mare plăcere și mare dragoste. Amândoi au început de mici și toți suntem în jurul cailor, și nora mea, și nepoții. E o mare bucurie să îi văd pe toți atât de implicați”, dezvăluie Bucur senior.

Băiatul cel mare al lui Ionel Bucur, Daniel Ionuț Bucur, e campion balcanic cu echipa națională de sărituri peste obstacole.

„M-am născut într-o familie de oameni de cai, tatăl meu fiind și acum unul dintre cei mai buni sportivi ai țării. Cum îmi place să spun, din maternitate ai mei m-au dus direct la cai. Nu pot să trăiesc fără ei. La 10 ani am fost pentru prima oară campion balcanic cu echipa de copii a țării. Și am crescut așa constant, de la copii la juniori, la tineret și seniori”, spune Ionuț.

Ionuț susține că el este un norocos! Și soția sa, Ramona, face parte din lumea ecvestră. Cei 2 sunt împreună de 8 ani, căsătoriți de 3, iar relația lor a început tot datorită pasiunii lor comune.

„Așa ne-am și cunoscut, am avut norocul să vină la antrenamente și am rămas împreună pe viață”, dezvăluie călărețul.