Sport

România, medalie de bronz la Campionatele Europene de MMA 2026 prin Cezara Tirlogeanu

Comentează știrea
România, medalie de bronz la Campionatele Europene de MMA 2026 prin Cezara Tirlogeanu
Din cuprinsul articolului

România a obtinut o medalie de bronz la Campionatele Europene de MMA 2026, competitie desfasurata la Belgrad, prin Cezara Tirlogeanu, componenta a lotului national de Kempo.

România, medalie de bronz la Campionatele Europene de MMA 2026 prin Cezara Tirlogeanu

Cezara Tirlogeanu este legitimată la CS Sakura Dojo Tulcea si este antrenată în mod direct de tatal acesteia, Sensei Ovidiu Tirlogeanu. La campionatele europene de MMA au participat peste 1000 de sportivi din 34 de tari, fiind cea mai importanta competitie de nivel continental din acest domeniu, organizata sub egida International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF), cel mai puternic for mondial care coordoneaza competitiile de MMA la nivel international.

Medalia de bronz câștigată de Cezara Tirlogeanu confirma nivelul ridicat al luptatorilor romani in competitiile internationale de Arte Martiale Mixte si consolideaza totodata prezenta Romaniei pe scena europeana a MMA-ului.

Copilul de pe strada Gloriei. Destinul unui mare actor care a murit fulgerător și spaima care l-a însoțit până la capăt
Copilul de pe strada Gloriei. Destinul unui mare actor care a murit fulgerător și spaima care l-a însoțit până la capăt
Sprînceană, în scandal cu Anca Alexandrescu: Trădătoarei lui Călin Georgescu, îi atașez livretul militar de colonel sub acoperire
Sprînceană, în scandal cu Anca Alexandrescu: Trădătoarei lui Călin Georgescu, îi atașez livretul militar de colonel sub acoperire
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:20 - Caricaturile AI, noul trend viral care îți poate expune identitatea online
15:14 - Bugetul Bucureștiului, negociat în culise. Ce au discutat Daniel Băluță și Nicușor Dan
15:04 - România, medalie de bronz la Campionatele Europene de MMA 2026 prin Cezara Tirlogeanu
15:03 - Copilul de pe strada Gloriei. Destinul unui mare actor care a murit fulgerător și spaima care l-a însoțit până la capăt
14:56 - Medicamentele pe bază de levamisol ar putea fi retrase de pe piața europeană
14:38 - Sprînceană, în scandal cu Anca Alexandrescu: Trădătoarei lui Călin Georgescu, îi atașez livretul militar de colonel s...

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale