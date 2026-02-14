Din cuprinsul articolului România, medalie de bronz la Campionatele Europene de MMA 2026 prin Cezara Tirlogeanu

România a obtinut o medalie de bronz la Campionatele Europene de MMA 2026, competitie desfasurata la Belgrad, prin Cezara Tirlogeanu, componenta a lotului national de Kempo.

Cezara Tirlogeanu este legitimată la CS Sakura Dojo Tulcea si este antrenată în mod direct de tatal acesteia, Sensei Ovidiu Tirlogeanu. La campionatele europene de MMA au participat peste 1000 de sportivi din 34 de tari, fiind cea mai importanta competitie de nivel continental din acest domeniu, organizata sub egida International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF), cel mai puternic for mondial care coordoneaza competitiile de MMA la nivel international.

Medalia de bronz câștigată de Cezara Tirlogeanu confirma nivelul ridicat al luptatorilor romani in competitiile internationale de Arte Martiale Mixte si consolideaza totodata prezenta Romaniei pe scena europeana a MMA-ului.