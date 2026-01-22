Transportatorii de marfă din Serbia anunță proteste. MAE recomandă evitarea zonelor de frontieră

Autoritățile române anunță proteste de amploare ale transportatorilor de marfă din Balcanii de Vest, care vor afecta circulația rutieră în Republica Serbia pe o perioadă de șapte zile, începând cu 26 ianuarie 2026, ora locală 12:00. Informația este transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, care a emis o avertizare de călătorie pentru cetățenii români.

MAE precizează că, pe durata protestelor, transportul rutier de marfă va fi suspendat la toate punctele de trecere a frontierei sârbe, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire. Vor face excepție doar vehiculele care transportă medicamente, animale vii, muniție și explozivi. Deși nu sunt anunțate acțiuni de blocare a circulației altor categorii de vehicule, autoritățile române avertizează că pot apărea perturbări majore de trafic pentru toate tipurile de autovehicule, în special în zonele de frontieră și în apropierea acestora.

Potrivit MAE, pot fi afectate punctele de trecere a frontierei dintre Serbia și România, Serbia și Croația, Serbia și Ungaria, Serbia și Bulgaria, Serbia și Macedonia de Nord, precum și trecerile administrative cu Kosovo, ceea ce poate genera întârzieri semnificative pentru cei care tranzitează regiunea.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor care se află în Serbia, tranzitează sau intenționează să călătorească spre sau dinspre acest stat să evite zonele de frontieră vizate, să își reprogrameze deplasările sau să folosească rute alternative. De asemenea, este indicată informarea constantă cu privire la condițiile de trafic, respectarea indicațiilor autorităților locale și ale forțelor de ordine, precum și asigurarea unor rezerve de combustibil, apă și alimente în cazul deplasărilor rutiere.

În situații de urgență pe teritoriul Serbiei, cetățenii români sunt sfătuiți să apeleze numerele locale pentru poliție, pompieri, ambulanță și asistență auto. Asistența consulară poate fi solicitată la numerele Ambasadei României la Belgrad, apelurile fiind redirecționate permanent către Centrul de Contact și Suport pentru Cetățenii Români din Străinătate.

Protestele sunt generate de introducerea noului sistem european de intrare și ieșire (EES), care limitează șederea șoferilor profesioniști din afara Uniunii Europene în spațiul Schengen la maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Asociațiile șoferilor din Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord au anunțat că vor bloca punctele de frontieră cu statele Schengen vecine, avertizând că noile reguli pot afecta grav lanțurile de aprovizionare și economia regională.

Reprezentanții șoferilor susțin că protestul este o reacție la răspunsul considerat inadecvat al Comisiei Europene și al statelor Schengen față de situația transportatorilor din Balcanii de Vest, care sunt supuși unor restricții de ședere în timpul activităților lor profesionale. Ei afirmă că efectele nu se vor resimți doar asupra șoferilor, ci asupra întregii economii și populației.

Totodată, asociațiile atrag atenția că firmele de transport se confruntă deja cu un deficit de șoferi, multe camioane fiind neutilizate. Odată cu aplicarea sistemului EES, situația riscă să se agraveze, deoarece unii șoferi părăsesc deja profesia sau intenționează să o facă. În acest context, transportatorii avertizează că, în lipsa personalului, lanțurile de aprovizionare ar putea fi puse în pericol nu doar în Balcanii de Vest, ci și în restul Europei.