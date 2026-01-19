International

Rafinăria NIS din Serbia, deținută de Rusia și vizată de sancțiunile americane, își reia activitatea

Comentează știrea
Rafinăria NIS din Serbia, deținută de Rusia și vizată de sancțiunile americane, își reia activitateaRafinarie. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Rafinăria NIS din Serbia, controlată majoritar de companii ruseşti şi vizată de sancţiunile americane, şi-a reluat producţia după ce a obţinut o derogare temporară din partea SUA, informează Reuters. Primele cantităţi de motorină rezultate vor ajunge pe piaţă începând cu 27 ianuarie.

Cunoscuta rafinărie din Serbia, repusă în funcțiune

Ministrul sârb al Energiei, Dubravka Dedovic Handanovic, a anunţat pe Instagram că rafinăria de petrol a fost repornită după aproape două luni de pauză. NIS a fost sancţionată în octombrie de OFAC, agenţia Trezoreriei SUA responsabilă de aplicarea sancţiunilor, ca parte a restricţiilor impuse sectorului energetic rus în contextul războiului din Ucraina.

Compania este deţinută în proporţie de 44,9% de Gazprom Neft, 11,3% de Gazprom şi 29,9% de statul sârb.

Autorităţile de la Belgrad au anunțat că suspendarea temporară a sancţiunilor, valabilă până pe 23 ianuarie, a permis reluarea importurilor de ţiţei prin conducta administrată de compania croată JANAF.

Șefa ANM a anunțat unde va fi cel mai frig în următoarele zile. Zonele în care gerul va fi resimțit mai puternic
Șefa ANM a anunțat unde va fi cel mai frig în următoarele zile. Zonele în care gerul va fi resimțit mai puternic
România ar putea plăti un miliard de dolari pentru a intra în „Consiliul Păcii”. Invitația lansată de SUA, pe masa lui Nicușor Dan
România ar putea plăti un miliard de dolari pentru a intra în „Consiliul Păcii”. Invitația lansată de SUA, pe masa lui Nicușor Dan
rafinarie petrol

Rafinarie petrol. Sursa foto: Freepik

Urmează negocieri cruciale

Totodată, NIS are termen până la sfârşitul lunii martie pentru a negocia ieşirea acţionarilor ruşi din structură.

Compania este în discuţii pentru vânzarea participaţiilor ruseşti către grupul energetic ungar MOL. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat săptămâna trecută că aprobarea tranzacţiei de către autorităţile americane este aşteptată „în zilele următoare”.

NIS controlează singura rafinărie de petrol din Serbia

NIS operează singura rafinărie de petrol din Serbia, iar reluarea producţiei este considerată vitală pentru securitatea aprovizionării cu carburanţi, într-un context regional marcat de sancţiuni, tensiuni geopolitice şi incertitudini energetice.

Sancțiunile împotriva NIS au fost anunțate în ianuarie 2025, ca parte a măsurilor americane menite să limiteze finanțarea războiului din Ucraina prin blocarea veniturilor companiilor energetice rusești.

Compania este deținută în proporție de 44,9% de Gazprom Neft, subsidiară a Gazprom, și a fost vizată de restricții din cauza „riscului secundar” asociat acționariatului rus. Statul sârb deține aproape 30% din acțiuni. NIS a înregistrat pierderi de aproape 30 de milioane de euro în prima jumătate a anului 2025, parțial ca urmare a sancțiunilor impuse de SUA.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:52 - Șefa ANM a anunțat unde va fi cel mai frig în următoarele zile. Zonele în care gerul va fi resimțit mai puternic
11:46 - Avatar 3 continuă să domine box office-ul. Niciun film n-a reușit să-l depășească
11:41 - Ashton Kutcher neagă existența unor standarde de frumusețe impuse la Hollywood
11:34 - Ucraina avertizează: Moscova își crește masiv producția de arme și drone
11:29 - Avertismentul Patriarhul Ierusalimului. Viitorul creștinilor din Țara Sfântă în pericol
11:17 - Cine e slăbiciunea lui Florin Salam. „Numai când pune mâna pe mine, îmi ia apăsarea”

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale