Rafinăria NIS din Serbia, deținută de Rusia și vizată de sancțiunile americane, își reia activitatea

Rafinăria NIS din Serbia, controlată majoritar de companii ruseşti şi vizată de sancţiunile americane, şi-a reluat producţia după ce a obţinut o derogare temporară din partea SUA, informează Reuters. Primele cantităţi de motorină rezultate vor ajunge pe piaţă începând cu 27 ianuarie.

Ministrul sârb al Energiei, Dubravka Dedovic Handanovic, a anunţat pe Instagram că rafinăria de petrol a fost repornită după aproape două luni de pauză. NIS a fost sancţionată în octombrie de OFAC, agenţia Trezoreriei SUA responsabilă de aplicarea sancţiunilor, ca parte a restricţiilor impuse sectorului energetic rus în contextul războiului din Ucraina.

Autorităţile de la Belgrad au anunțat că suspendarea temporară a sancţiunilor, valabilă până pe 23 ianuarie, a permis reluarea importurilor de ţiţei prin conducta administrată de compania croată JANAF.

Totodată, NIS are termen până la sfârşitul lunii martie pentru a negocia ieşirea acţionarilor ruşi din structură.

Compania este în discuţii pentru vânzarea participaţiilor ruseşti către grupul energetic ungar MOL. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat săptămâna trecută că aprobarea tranzacţiei de către autorităţile americane este aşteptată „în zilele următoare”.

NIS operează singura rafinărie de petrol din Serbia, iar reluarea producţiei este considerată vitală pentru securitatea aprovizionării cu carburanţi, într-un context regional marcat de sancţiuni, tensiuni geopolitice şi incertitudini energetice.

Compania este deținută în proporție de 44,9% de Gazprom Neft, subsidiară a Gazprom, și a fost vizată de restricții din cauza „riscului secundar” asociat acționariatului rus. Statul sârb deține aproape 30% din acțiuni. NIS a înregistrat pierderi de aproape 30 de milioane de euro în prima jumătate a anului 2025, parțial ca urmare a sancțiunilor impuse de SUA.