Criză energetică în Serbia. Rafinăria controlată de ruși poate fi închisă de mâine

Singura rafinărie de petrol din Serbia, administrată de compania NIS (Petroleum Industry of Serbia), riscă să oprească activitatea încă de marți, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra acționarilor ruși. Situația declanșează semnale de alarmă în legătură cu aprovizionarea cu combustibil în contextul iernii și al dependenței energetice a Serbiei.

Sancțiunile americane au fost impuse de către Oficiul pentru Controlul Activelor Externe (OFAC) al Trezoreriei SUA și au intrat în vigoare pe 8 octombrie, punând presiune pe NIS, companie în care Gazprom Neft deține 44,9%, Gazprom 11,3%, iar statul sârb are 29,9% din acțiuni.

După aplicarea sancțiunilor, plățile către NIS au fost înghețate de bănci, iar operatorul de conductă croat JANAF, care asigura o parte semnificativă din alimentarea cu țiței a rafinăriei de la Pancevo, a oprit livrările.

Ministrul Energiei sârb, Dubravka Djedovic Handanović, a declarat că rafinăria va putea funcționa doar până pe 25 noiembrie fără livrări noi de țiței.

Guvernul sârb susține că există stocuri suficiente de produse petroliere pentru a evita perturbările pe piață. Potrivit oficialilor, „rezerva noastră obligatorie și rezerva de consum sunt pline, la fel și facilitățile de depozitare ale NIS, pentru a preveni orice perturbări pe piețe.”

Totuși, economiștii atrag atenția că importurile nu pot compensa valoarea producției interne. Conform analistului Goran Radosavljevic, „producția locală asigura aproximativ 80% din tot, iar importurile abia 20%.”

El a adăugat:

„Poți prelungi agonia câteva luni prin importuri suplimentare, dar NIS va intra în faliment dacă nu va mai funcționa.”

Liderii de la Belgrad au început negocieri cu acționarii ruși pentru un potențial proces de vânzare a participației acestora la NIS. În paralel, sârbii au cerut o excepție temporară de la sancțiunile SUA.

Dacă nu se va ajunge la un acord, autoritățile iau în calcul preluarea companiei de către stat. Președintele Aleksandar Vučić a menționat că ar prefera să cumpere participația rușilor, decât să o exproprieze.

Președintele Vučić a precizat recent că rafinăria a trecut într-un mod de „circulație caldă” (warm‑circulation), adică funcționează la cel mai redus nivel, și a subliniat că decizia depinde de obținerea licenței de operare de la OFAC:

„Avem azi și mâine pentru a obține o licență operațională”

Totodată, el a avertizat băncile comerciale și Banca Națională a Serbiei că riscă sancțiuni americane dacă continuă relațiile cu NIS.

Pe lângă rafinărie, Serbia depinde foarte mult de gazul rusesc, iar negocierile cu Moscova continuă pentru asigurarea unor contracte pe termen scurt.

Experții spun că dacă rafinăria se oprește, nu va fi simplu să se înlocuiască producția internă prin importuri, mai ales că infrastructura logistică poate fi supusă restricțiilor.

În plus, riscurile financiare pentru NIS sunt ridicate în lipsa unei soluții rapide.

Dacă proprietarii ruși își vând participația, iar Belgradul va reuși să obțină o licență de la SUA pentru continuarea operațiunilor, rafinăria ar putea evita oprirea completă.

În lipsa acestui scenariu, opțiunea naționalizării rămâne pe masă — dar Vučić a respins cu fermitate ideea transformării forțate a companiei.

Sancțiunile SUA asupra NIS, companie cu acționari ruși majoritari, au declanșat o criză reală în sectorul energetic al Serbiei: rafinăria de la Pancevo se poate opri într-un termen foarte scurt, iar rezerva internă și importurile pot să nu fie suficiente pentru a acoperi necesarul național de combustibil.