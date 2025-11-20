Aeroportul Chișinău preia controlul asupra alimentării cu kerosen. Lukoil mai are 48 de ore să-și golească rezervoarele Video

Republica Moldova. Autoritățile anunță o schimbare majoră în gestionarea combustibilului pentru aeronave pe Aeroportul Internațional Chișinău. După ani în care alimentarea cu kerosen era operată de compania „Lukoil Moldova”, administrația aeroportului preia infrastructura critică și devine responsabilă de furnizarea combustibilului pentru cursele aeriene. Tranziția are loc într-un context tensionat, marcat de iminenta aplicare a sancțiunilor internaționale împotriva grupului Lukoil.

Administrația Aeroportului Internațional Chișinău a anunțat că, începând cu 20 noiembrie, dispune deja de infrastructura necesară pentru alimentarea aeronavelor și a achiziționat primele volume de combustibil din surse europene. Instituția precizează că este pregătită să preia integral alimentarea flotei de aeronave care operează în capitală.

„Aeroportul finalizează procesul de încheiere a contractelor de furnizare cu operatorii aerieni. Noile cantități de combustibil provin exclusiv din surse europene, asigurând continuitatea operațională și un nivel ridicat de siguranță”, se menționează în comunicatul instituției.

În prezent, Lukoil Moldova continuă să opereze alimentarea cu Jet A1, însă doar temporar. Compania mai are un stoc disponibil pentru aproximativ două zile, urmând să-și finalizeze toate obligațiile contractuale asumate anterior față de companiile aeriene.

„Lukoil va activa până la epuizarea stocului disponibil, estimat la aproximativ două zile, în conformitate cu angajamentele existente. Aeroportul Internațional Chișinău rămâne dedicat unei tranziții eficiente și stabile pentru toți operatorii aerieni”, precizează administrația aerogării.

Preluarea infrastructurii de alimentare s-a realizat în baza contractului de comodat semnat pe 12 noiembrie între statul Republica Moldova și compania Lukoil. Documentul permite transmiterea temporară, cu titlu gratuit, a activelor necesare alimentării aeronavelor.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat că această măsură a fost una urgentă și necesară pentru a menține funcționalitatea aeroportului într-un moment critic. „Preluarea activelor permite statului să asigure livrarea de kerosen și să evite riscuri majore pentru sectorul aviatic. În paralel, a fost negociată achiziția de combustibil de la o companie românească pentru perioada imediat următoare”, a precizat ministrul.

Experții în energie avertizează însă că situația este departe de a fi stabilizată. Sancțiunile impuse de Statele Unite și Regatul Unit împotriva entităților grupului Lukoil, aplicabile din 21 noiembrie 2025, pot afecta semnificativ piața de combustibili din Republica Moldova. Cel mai vulnerabil sector este cel aviatic, care a depins aproape integral de kerosenul importat și distribuit de Lukoil.

Deși compania deține în jur de 100 de stații de alimentare în țară, ministrul Energiei consideră că piața rămâne suficient de diversificată pentru a evita perturbări majore. Totuși, specialiștii subliniază că tranziția necesită supraveghere strictă pentru a preveni eventuale sincope în aprovizionare.

Aeroportul Chișinău afirmă că procesul de preluare este sub control și că toate zborurile vor fi alimentate fără întreruperi. Administrația asigură că infrastructura este funcțională și că operatorii aerieni sunt informați despre schimbarea furnizorului.