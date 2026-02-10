WTA Qatar Open Doha 2026 – Primul WTA 1000 al anului aduce un „top gun” al tenisului feminine

Turneul WTA Qatar Open de la Doha, programat în perioada 9–15 februarie 2026, deschide seria marilor competiții din circuitul feminin după Australian Open. Cu statut de WTA 1000, competiția din capitala Qatarului adună la start aproape toate jucătoarele de top ale lumii și promite meciuri de mare intensitate încă din primele tururi. Hardul rapid de la Khalifa International Tennis and Squash Complex este recunoscut pentru condițiile excelente, dar și pentru faptul că nu iartă ezitările.

Doha are deja o tradiție solidă în calendarul WTA. De-a lungul anilor, aici s-au impus campioane care au marcat epoci diferite ale tenisului feminin, iar turneul a fost adesea un barometru relevant pentru forma jucătoarelor în prima parte a sezonului. Nu întâmplător, multe dintre campioanele de la Doha au continuat ulterior cu parcursuri excelente în turneele mari de primăvară.

In ultimii 5 ani, tenisul românesc nu a bifat performanțe de top în Qatar, însă prezențele jucătoarelor noastre pe tabloul principal au fost constante. Cu ceva timp in urma, Simona Halep a fost printre protagonist. In 2014 a castigat trofeul, iar in 2019 a fost finalista.

În ediția 2026, Jaqueline Cristian a reprezentat România pe tabloul de simplu, fiind eliminată în primul tur de Karolína Muchová, o adversară de top 20 WTA. Alte jucătoare românce au ales să-și calibreze diferit calendarul, după efortul depus la Transylvania Open, însă Doha rămâne un reper important pentru experiența acumulată la nivel înalt.

Privind tabloul principal, Iga Świątek pornește, firesc, ca punct de referință al turneului. Liderul mondial are un joc extrem de solid de pe fundul terenului, se mișcă excelent pe hard și știe să gestioneze meciurile importante. Dacă va depăși fără probleme primele tururi, poloneza are toate șansele să ajungă din nou în fazele finale.

Una dintre cele mai incomode adversare pentru orice jucătoare rămâne Elena Rybakina. Serviciul devastator și loviturile plate îi oferă un avantaj clar pe suprafețele rapide, iar Doha este genul de turneu unde kazaha poate domina schimburile scurte. Condiția fizică va fi esențială, dar forma de început de sezon o recomandă pentru un parcurs lung.

În ecuația favoritelor intră și Coco Gauff, o jucătoare tot mai matură din punct de vedere tactic. Americanca compensează eventualele sincope din ofensivă printr-o defensivă solidă și o capacitate excelentă de a rămâne în meciurile strânse. Un loc în sferturile de finală sau semifinale pare un obiectiv realist pentru ea.

Atenția se îndreaptă și către Amanda Anisimova, campioana en-titre de la Doha. Americanca a demonstrat deja că se simte excelent în Qatar, iar experiența câștigării trofeului o ajută să gestioneze presiunea. Dacă își găsește constanța, poate fi din nou una dintre surprizele plăcute ale turneului.

Nu în ultimul rând, Mirra Andreeva este tânăra de urmărit. Fără inhibiții și cu un joc extrem de curajos, rusoaica poate profita de orice moment de ezitare al favoritelor. Alături de ea, jucătoare precum Jasmine Paolini, Elina Svitolina, Ekaterina Alexandrova sau Karolína Muchová completează un tablou extrem de echilibrat, în care diferențele se pot face de la o zi la alta.

Analiză și previziuni pentru turneu

Din perspectiva pariurilor, Doha oferă multiple opțiuni interesante de WTA pariuri. Fără a forța predicții absolute, pot fi luate în calcul calificarea în semifinale a uneia dintre marile favorite, meciuri cu peste 20,5 game-uri în duelurile directe dintre jucătoare de top sau victorii în minimum de seturi pentru favoritele clare din primele tururi. Forma recentă și istoricul pe hard sunt indicatori importanți înainte de orice decizie.

Pe hârtie, semifinalele ar putea reflecta forma mondială actuală: un duel între Świątek și Rybakina în jumătatea superioară, iar în jumătatea inferioară Gauff și Anisimova sunt candidate solide la locurile în penultimul act. Totuși, sportul acesta – mai ales la început de sezon – poate oferi rezultatele cele mai neașteptate.

Iga Świątek în semifinale sau mai departe – consistența și poziția în clasament o fac un pariu “sigureț” la cote moderate.

Elena Rybakina peste 3 seturi în tururile intermediare – stilul ei de joc bazat pe serviciu și putere o poate propulsa mai departe.

Meciuri cu peste 20,5 game-uri în runde 2–3 între favorite și outsideri – multe dintre dueluri pot fi echilibrate și prelungite.

Pariuri mai riscante (value bet): Dacă Gauff sau Andreeva găsesc consistența mentală, pot face șocuri în sferturi.

Qatar Total Energies Open 2026 promite meciuri de top încă din primele tururi și o luptă deschisă pentru trofeu. Cu cele mai puternice jucătoare ale circuitului la start și câteva românce prezente sau aproape de tabloul principal, Doha este o oglindă fidelă a direcției tenisului feminin în 2026.

