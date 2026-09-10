Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11 septembrie 2026. Din Cehia 

11 septembrie

Pe 11 septembrie s-au născut O. Henry, Pierre de Ronsard, D.H. Lawrence, Carl Zeiss, Lola Falana, Gherman Titov, Ferdinand Marcos, Lev Oborin, Franz Beckenbauer, Moby, Alexa Visarion, Ion Panţuru.

În calendarul creștin-ortodox, pe 11 septembrie sunt Sfinții Teodora din Alexandria și Eufrosin bucătarul. Nimic în ”Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 11 septembrie 2001 este cel mai cunoscut eveniment din toate timpurile. Nu ne mai pierdem timpul cu rememorarea lui, sau cu fel de fel de interpretări şi comentarii. Un sondaj Gallup a arătat că 97,23% din populaţia globului ştie ce s-a întâmplat la 9.11.2001. Mai multe la rand.org.

“Tot mai multi europeni inţeleg ca aceasta pudibonderie isteroida, aceasta poliție politica moralizatoare, aceasta vesnica obsesie a unui Occident "vinovat" de propriul trecut - si, deci, obligat sa-si toarne cenusa in cap - a avut ca efect slabirea sistemului imunitar al civilizatiei euro-americane.

Pe scurt, holera corectitudinii politice, difuzată în universitați, devenita obligatorie în presa de stânga şi susţinută prin numeroase ONG-uri de control etic şi represiune, a distorsionat la fel de grav realitatea istoriei, prezentul şi sansa noastra de a continua stilul de viaţă cu care ne identificam în calitate de "occidentali".

La loc de cinste pe lista infamiilor incriminate de corectitudinea politica se afla "islamofobia". Dupa cum îi spune numele: ea traduce o neaparat culpabila "teama de islam". De ce sa ne temem de islam, tovaraşi? Islamul e bun, e frumos, poate chiar e mai adevarat decat creştinismul nostru retrograd, pe care revolutia franceza, cea nazista si cea comunista l-au trimis la lada de gunoi.

Islamul e revolutionar. El ne fascineaza aproape la fel de mult ca psihanaliza sau leninismul. Are un mic ton marcusian, gramscian, o nota iconoclasta care ni se pare foarte chic, ba chiar adorabil de postmoderna. Ca si revolutiile politice facute de maestri nostri ideologici - Marx, Sartre, Freud si alti Mao, Trotki, Stalin sau Pol Pot - islamul nu stie de gluma, e radical, merge pana la capat, stabileste liste negre, predica si practica violenta: cum sa nu-ti placa aşa ceva?

Prin urmare, decretam: orice european care "se teme" de islam se face vinovat de islamofobie, si trebuie încadrat la reactionari, fascizanti, extremisti de dreapta, conservatori sinistri, care nu pricep farmecul revolutiei permanente. Sau care n-au inima, n-au suflet, n-au omenia de a primi cateva milioane de refugiati din Orientul Mijlociu, acolo unde islamul a distrus deopotriva dictaturile militare şi mugurii democraţiei.”

L-am citat pe Teodor Baconschi. Un boier, un fumător din pipă, un doctor în antropologia religioasă şi istoria comparată a religiilor. Este normal ca discursul său să fie elevat, filosofic, elegant chiar. El nu a stat, ca mine, ani mulţi în spaţiul islamic. Nu ştie, intuieşte; nu a văzut la faţa locului, i s-a spus, prin imagini sau informaţii scrise. Este o dezbatere academică, până la urmă.

Ei bine, lucrurile nu stau deloc academic. Mandatul fiecărui soldat din forţa de invazie musulmană este să captureze o femeie europeană. Să o treacă la islam, să toarne o droaie de copii, tot musulmani și să trăiască din ajutoarele sociale. Nu o să apară niciodată în ziare sau la televiziuni, ce va relatez eu acum, pentru că nu este politic corect. Şi eu mă mir cât de direct sunt, nu este obiceiul meu, dar cineva tot trebuie să vă spună. Poate de aceea m-a ţinut Bunul Dumnezeu mulţi ani de zile în Orient, ca să vă spun acum. Eu nu pot fi contrazis sau manipulat, am fost acolo. Et in Arcadia ego!

Ascultați ce vă spun. Adevărata problemă a europenilor nu sunt rușii, nici pe departe, ci migranții musulmani!

Din Praga de Aur, Ruth Fraňková relatează:

Președintele Petr Pavel se va întâlni luni cu prim-ministrul Andrej Babiš (ANO) pentru a discuta coordonarea politicii externe, inclusiv participarea lui Pavel la Adunarea Generală a ONU, precum și alte probleme de actualitate.

Întâlnirea va urma unei ceremonii de recuperare a bijuteriilor coroanei cehe din Catedrala Sfântul Vitus, la care ambii politicieni sunt așteptați să participe în calitate de deținători ai cheilor camerei.

Adunarea Generală a ONU va avea loc la New York peste două săptămâni. Pavel va conduce delegația cehă, în timp ce ministrul de externe Petr Macinka, din partea ”șoferilor”, urmează, de asemenea, să călătorească în SUA.

Biblioteca Václav Havel va fi redenumită Prima Bibliotecă Prezidențială, la dorința lui Dagmar Havlová, văduva fostului președinte, a declarat joi președintele consiliului de administrație, David Dušek, pentru agenția cehă de știri.

Biblioteca nu mai poate folosi numele lui Havel deoarece nu mai are permisiunea lui Havlová. De asemenea, nu va mai fi implicată în organizarea prestigiosului Premiu Václav Havel pentru Drepturile Omului, dar intenționează să continue dezvoltarea moștenirii lui Havel și să păstreze cât mai multe dintre proiectele sale anterioare.

Biblioteca a fost fondată de Havlová, Karel Schwarzenberg și sociologul Miloslav Petrusek în 2004, după ce Havel a părăsit președinția.

Pilotul de vânătoare Aleš Svoboda începe antrenamentul pentru prima misiune cehă către Stația Spațială Internațională, inclusiv pregătirile pentru pilotarea unei nave spațiale, a relatat agenția cehă de știri.

El va urma antrenament în Europa și Statele Unite pentru toate etapele misiunii din 2027, de la lansarea unei rachete SpaceX Dragon cu echipaj uman la bordul unei rachete Falcon 9 până la andocarea cu ISS și întoarcerea pe Pământ.

Agenția Spațială Europeană organizează antrenamentul și misiunea pentru Republica Cehă în baza unui acord cu compania americană Vast.

Prețurile de consum din Cehia au crescut cu 1,9% față de anul precedent în august, față de 1,7% în iulie. Față de luna precedentă, prețurile au crescut cu 0,3%, a anunțat joi Oficiul Ceh de Statistică, confirmând estimarea preliminară de săptămâna trecută.

Prețurile combustibililor au crescut cel mai mult, în timp ce prețurile alimentelor au scăzut. Laptele cu termen lung de valabilitate și carnea de porc au fost cu aproape un sfert mai ieftine decât cu un an în urmă, în timp ce untul a costat cu aproape două cincimi mai puțin.

Analiștii au declarat pentru agenția cehă de știri că scăderea prețurilor la alimente contribuie în prezent la menținerea inflației la un nivel scăzut, dar se așteaptă ca impactul acestora să se estompeze în curând.

Prețurile combustibililor în Cehia au crescut brusc în ultima săptămână. Prețul mediu al benzinei Natural 95 a crescut cu 1,88 CZK, ajungând la 44,22 CZK pe litru, în timp ce motorina a crescut cu 1,90 CZK, ajungând la 47,79 CZK, potrivit CCS, care urmărește prețurile combustibililor.

Benzina este acum cu aproximativ 10,50 CZK pe litru mai scumpă decât în ​​urmă cu un an, în timp ce motorina costă cu aproximativ 15,50 CZK mai mult.

Guvernul a discutat luni despre creșterea prețurilor la combustibili, dar a decis să nu limiteze deocamdată marjele de profit ale comercianților cu amănuntul de combustibil. Cehia a introdus deja reglementarea prețurilor la combustibili în acest an, din aprilie până la mijlocul lunii iulie.

Conflictul din Orientul Mijlociu, care a început la sfârșitul lunii februarie, a avut un impact major asupra prețurilor combustibililor în acest an. Analiștii se așteaptă ca prețurile să continue să crească.

Funicularul către Dealul Petřín din Praga va relua serviciul de pasageri marți, 22 septembrie, după o reconstrucție de doi ani, a anunțat joi compania de transport public din Praga, adăugând că serviciul va funcționa inițial cu titlu de probă.

Funicularul este o atracție turistică populară, oferind priveliști asupra orașului și acces la turnul de observație Petřín, labirintul oglinzilor și Observatorul Štefánik. Face parte din rețeaua de transport public a Pragăi și a început să funcționeze în 1891 pentru Expoziția Jubiliară Provincială.

Noile vagoane au fost construite pentru 137,7 milioane CZK de către grupul austro-elvețian Doppelmayr/Garaventa, pe baza unui design al studioului ceh Anna Marešová Designers. Acestea oferă o vedere mai bună asupra orașului și pot transporta până la 120 de pasageri, comparativ cu 100 în vagoanele anterioare.

Agenția Cehă pentru Conservarea Naturii (AOPK) a confirmat prezența urșilor în Munții Beskydy din nord-estul Cehiei. Se recomandă oamenilor să depoziteze gunoiul în siguranță, astfel încât urșii să nu poată ajunge la el și să se obișnuiască cu el ca sursă de hrană.

Agenția recomandă, de asemenea, luarea de măsuri de precauție pentru protejarea animalelor de fermă și a stupilor de albine. Oamenii ar trebui să fie atenți atunci când se plimbă prin păduri și, în zonele îndepărtate, să își facă simțită prezența, de exemplu vorbind tare. Câinii ar trebui ținuți în lesă.

Potrivit agenției, urșii apar în mod regulat în Munții Beskydy încă din anii 1970. Prezența lor nu este neobișnuită, deoarece munții găzduiesc o mică populație de urși din Carpați.

Kateřina Siniaková și Taylor Townsend au ajuns în finala de dublu a US Open și sunt la doar o victorie distanță de a încheia un turneu de Grand Slam ca echipă. Primele favorite le-au învins pe Diana Shnaider (rusoaică) și pe Elise Mertens (belgiană) cu 6-0, 7-6.

Perechea ceho-americană le va înfrunta pe jucătoarele gazde Robin Montgomery și Ashlyn Krueger în finala de vineri. Siniaková și Townsend se află în finala US Open pentru al doilea an consecutiv, după ce anul trecut au pierdut în fața Gabrielei Dabrowská și Erin Routliffe.

Cele două au câștigat deja împreună French Open anul acesta. De asemenea, au câștigat Australian Open anul trecut și Wimbledon acum doi ani.

Am avut și timpuri mai bune, dar poate se întorc, avem mereu speranță, cât timp mâine este o altă zi!

Astăzi trebuie să te ocupi mai mult de cei din jurul tău, de familie, de cei dragi, de cei mici, în special, pentru ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat.

Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Vine soarele şi pe strada ta daca eşti cumpătat si faci provizii de rabdare. Cei din jur te acceptă, profita ca sa-ti promovezi cu tact interesele. Un aspect particular al stelelei fixe Bellatrix iti indica să ai grija de propriile buzunare mai ales cind eşti în transportul în comun, sau într-un magazin aglomerat.

TAUR

Dimineaţa nu te trebuie să schimbi nimic din rutina vieţii tale. Evenimente păguboase şi/sau oameni mediocri, te atrag în discuţii fără sens şi finalitate. Atenţie, evită să pierzi timpul!

Daca ai căţel, ieşi cu el la o plimbare lunga. Cu semenii tai se pare că nu te poţi înţelege, e mai bine să eviti azi orice discuţie serioasă cu umanii. Limitează-te la zâmbete şi interjecţii. Dacă poţi, astăzi lasa grijile pentru alţii, nimic nu este mai important pentru sănătate decat o conştiinţă liniştita, o judecata clară şi echilibrul interior.

Îţi concentrezi atenţia pe obiective care pot să-ţi aducă profituri, sau satisfacţii imediate. Chiar dacă nu eşti atent la prezent, ai o bună capacitate de a vedea lucrurile în perspectivă!

Azi ai o ocazie de parvenire socială, sau ceva se schimbă în relaţiile tale. Nu este obligatoriu să o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din viaţa ta, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese. Fereste-te astăzi de obiectele viu colorate, de oamenii îmbrăcaţi în culori aprinse!

RAC

Cu Luna favorabilă, poţi să ai o atitudine inspirată. Dar şi mai rebelă. De fapt, ţinteşti către obţinerea de mai multă libertate, la serviciu, acasă, sau într-o relaţie.

In dragoste este ca in politica: este relativ usor sa pui mana pe putere, dar este foarte greu sa-ti respecti promisiunile facute in prima zi! Astăzi un buchet de flori pot ţine loc de respectarea unei promisiuni. În general domeniile care te intereseaza cel mai mult, adica dragostea, sanatatea şi banii sunt astazi bine, merci. Evită cheltuielile inutile.

Încearcă să-ţi păstrezi calmul şi dacă întâlneşti o opoziţie organizată, nu ai altă soluţie decât să amâni pentru o zi mai bună. Însă, nu lasa situaţia să degenereze, să te depăşească!

Pierzi timpul cu graţie. Aldebaran si Deneb iti indica ca ai toate sansele sa pierzi din vedere, sau sa uiti niste amanunte importante, care puteau sa-ti foloseasca in cursul unei discutii. Probabil că nici nu o să-ţi aminteşte despre ce este vorba. Prostia este molipsitoare, din fericire pe termen scurt!

FECIOARĂ

Eşti admirat pentru abilităţile tehnice pe care le desfăşori astăzi. Poate reinstalezi doar un „Windows 11” dar dacă cei din jurul tău nu ştiu cum... în ţara orbilor, chiorul este împărat!

Configuraţia stelară arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc, dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Un Leu sau o Leoiacă te poate ajuta decisiv. Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar şi evită, în această perioadă măcar, creditele şi împrumuturile.

Mai multă atenţie! Atât în ceea ce priveşte relaţiile tale sentimentale, sau celor de la serviciu, dar şi atenţia care trebuie s-o acorzi alimentaţiei sănătoase, meselor la ore fixe!

Stai în sosul tau, acasă, la un spectacol, concert, la o terasă - relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Ai o pofta teribila de lucruri bune şi de calitate. Cu bani mulţi poţi să gaseşti ceva mâncare, cât despre mărfuri şi oameni să nu mai vorbim! Este cazul să limitezi cheltuielile extravagante şi să mai pui ceva bani deoparte, banuti albi pentru zile negre, ca nu se stie niciodata! Care zile negre, bat la uşă!

SCORPION

Se pare ca au trecut problemele grave şi şocurile, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. Dă curs impulsului sufletului. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, aşteaptă momentul!

Daca prostia ar durea, majoritatea ar urla continuu, spune o vorbă din popor. Astăzi şi întotdeauna poţi să faci bani speculand prostia altora. Dar, stăzi poţi să faci un cadou unui membru junior al familiei, se apropie şcoala!

O zi obositoare, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu planuri şi proiecte de viitor, cu siguranţă despre proiecte de toamnă!

Primeşti o veste sau te întâlneşti pe neaşteptate cu cineva care-ţi povesteşte despre o cunoştiinţă comună care te poate ajuta foarte mult. Trebuie neaparat să te gândeşti la evenimentele din ultimul timp. Sigur, este inutil, pentru ca rezolvarea problemelor nu ţine numai de tine, dar parcă poţi să nu te consumi şi să-ţi faci griji!

CAPRICORN

Contrar obiceiului tău, astăzi eşti dispus să rişti. Fie că e vorba de domeniul profesional, fie de cel sentimental. Dar, pentru că te consumi mult, ai nevoie de relaxare, poate de muzică!

Astazi evita schimbarile bruste de program si mai ales nu lasa anturajul să aibă iniţiative păguboase. O zi prea aglomerată şi excesiv obositoare pentu gustul tau. Simţi nevoia să ai pace. Nicio sansa, doar seara, acasă, poţi sa scapi şi să te simţi bine.

Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, azi cei din jur îţi pot cere ajutorul. Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu cei dragi, familia.

Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. Influenţele solare benefice aduc nativilor din zodia Vărsătorului de Apă multă energie şi trăiri intense. Mare atenţie la serviciu pentru ca magnetismul personal să nu fie receptat ca o agresivitate lipsită de eleganţă.

PEŞTI

Astăzi ai multă imaginaţie şi acest lucru te ajută să rezolvi unele situaţii. Emoţional, conjunctura astrologică arată unele porniri impulsive, dar care pot fi repede cenzurate de raţiune.

Problemele cu nervozitatea si nelinistea pot fi usor rezolvate daca gandesti pozitiv, mananci alimente sanatoase si te culci devreme. Profita de configuraţia cosmică favorabilă si regaseste-ti echilibrul interior si pacea sufleteasca de care ai atata nevoie! Cumparaturile in general si achizitionarea bunurilor de folosinta indelungata in special sunt favorizate astazi de configuratia planetelor. Doar e vineri!