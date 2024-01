Kaiserul a murit. Franz Beckenbauer, o legendă a fotbalului mondial

Franz Beckenbauer, Kaiserul fotbalului a murit la vârsta de 78 de ani. Legenda fotbalului german a murit duminică după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate pe o perioadă îndelungată. Ca jucător a fost campion mondial (1974) și european (1972) cu echipa națională a Germaniei. Iar ca antrenor a mai luat o cupă mondială, după o finală cu Argentina lui Maradona în 1990.

Fostul internaţional german de fotbal era bolnav de mai multă vreme, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat în ultima perioadă. Înainte de Cupa Mondială din 2022 din Qatar, Franz Beckenbauer a declarat că nu poate fi prezent pentru că nu mai vede cu ochiul drept. Afecțiunea a apărut după ce a suferit un atac asemănător infarctului la inimă. Moartea internaționalului de fotbal a fost anunțată de familie.

La finalul anului trecut, ziarul german Der Spiegel arăta că orice izbucnire emoţională ar putea pune în „pericol grav” starea clinică a lui Franz Beckenbauer. Jurnaliștii arătau că acesta se confruntă cu o „deteriorare semnificativă” a sănătății. Boala i-a afectat judecata, cât şi memoria, fără nicio perspectivă de ameliorare.

Franz Beckenbauer s-a născut pe 11 septembrie 1945, la München, în Germania. A fost antrenor, manager și jucător de fotbal cu o carieră impresionantă. A început ca mijlocaș, dar a ocupat diferite posturi în teren, fiind un fotbalist polivalent. Este considerat inventatorul poziției moderne de libero.

Franz Beckenbauer a fost supranumit der Kaiser, Împăratul, datorită stilului elegant de joc, dar și a calităților sale de lider, în teren și pe banca tehnică. Este considerat cel mai mare fotbalist german al tuturor timpurilor, precum și unul dintre cei mai mari jucători din lume din istorie.

În anul 1999, a fost votat al doilea, în urma lui Johan Cruijff, în alegerile pentru Jucătorul European al Secolului. El a fost votat al treilea, în urma lui Pelé și Johan Cruijff, în alegerile pentru Jucătorul Mondial al Secolului.

Franz Beckenbauer a jucat de 103 ori în echipa națională a Germaniei de Vest, participând la trei campionate mondiale. A ridicat trofeul din postura de căpitan în 1974 și l-a câștigat din nou ca antrenor în 1990. Cu Bayern München a câștigat trei Cupe ale Campionilor Europeni consecutive, între 1974-1976. A obținut Cupa Cupelor în 1967. A ajuns apoi antrenor și președinte la același club.

Beckenbauer a organizat candidatura Germaniei pentru găzduirea Campionatului Mondial de Fotbal din 2006 și a fost președintele comitetului organizațional.

The fact that Franz Beckenbauer and Gerd Müller didn’t even reach 80 years old makes me extremely sad.

