Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12-13 septembrie 2026. Conștiința inteligenței artificiale

Pe 12 septembrie s-au născut Henry Hudson, Jesse Owens, Maurice Chevalier, Ian Holm, Jordan Gatling, Angela Moldovan, Aurel Ionescu, Constantin Ionescu Mihăileşti, Gheorghe Longinescu, Ion Agârbiceanu. Pe 13 septembrie s-au născut Claudette Colbert, Jacqueline Bisset, John Pershing, Milton S. Hershey, Sergiu Al-George, Bela Karoly, Sofia Vicoveanca, Edgar Papu.

În calendarul creştin-ortodox, sâmbătă 12 septembrie, sunt Sfinţii: Avtonom, Macedonie şi Teodul. Duminică, 13 septembrie este Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci. Corneliu Sutaşul şi Ciprian din Cartagina. Ioan de la Prislop. Sf. Mc. Din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian.

Nimic, în „Kalendar”, pe 12 septembrie.

Tradiţional, în "Kalendar", pe 13 septembrie este Ziua Ursului, fiind ultima zi din an dedicată acestui animal de temut. Vremea se răceşte şi în curând ursul trece în starea de hibernare, atât de invidiată de oamenii neoliticului care trebuiau să se lupte în continuare cu iarna nemiloasă şi fiarele flămânde.

Interdicţiile sunt numeroase şi pedepsele severe pentru nerespectarea lor. Amintim că nici vacile nu se mulg, iar după ce Soarele trece de amiază este strict interzisă munca de orice fel.

E uşor de respectat interdicţia străbună, este doar weekend!

”Evenimentul Zilei” din 12 septembrie 490, înainte de Hristos, a fost câștigarea, de către atenieni, a bătăliei de la Maraton purtată contra invadatorilor persani, mult mai numeroși. Strategul Miltiades cel Tânăr a fost autorul planului de bătaie victorios. Sursă ”Book of Days”, pagina 453.

Cum s-a facut ulterior echivalența zilelor, cum s-a stabilit ziua victoriei de la Maraton, în calendarul iulian și apoi gregorian?

Simplu, prin astrologie. În general se obțin datele istorice, retroactiv, prin conjunctura și aspectele astrologice, din descrierile respective. De exemplu, în cazul bătăliei de la Maraton se știe că a avut loc cu șase zile înainte de Luna plină, în ceea ce astăzi considerăm luna septembrie.

Deoarece spartanii plecau la război doar pe Lună plină și au ajuns la Maraton după ce s-a sfârșit bătălia, doar ca să sărbătorească cu atenienii victoria. Alte date se stabilesc și cu mai mare precizie pentru că scribul, autorul cronicii antice, menționa, uneori, în ce grad din zodiac se afla Soarele. Așa se pot face echivalențele, destul de precis, între diverse sisteme de măsurare a timpului, calendare.

Revenind la bătălia de la Maraton, mai doresc doar să punctez un singur lucru. La luptă a participat și Eschil, poate primul dramaturg european de mare clasă. Rănit ușor în luptă, făcea parte din trupele de elită, hopliții. Trebuie să vă mai risipesc un clișeu, nu mă lasă adevărul și istoria. Filmele de la Hollywood sunt foarte bune și frumoase, dar sunt opere de artă, nu istorie.

Hopliții erau tancurile lumii antice, nu erau dezbrăcați și cu pătrățele pe abdomen. Coif greu de bronz, facial, un scut mare rotund, tot de bronz, cu o grosime de până la doi centimetri, dublat cu lemn ușor de tei, prin care nu trecea nicio săgeată, ba chiar nicio suliță ușoară.

Armură de piele groasă, întărită cu bronz, uneori pieptar integral din bronz, jambiere înalte, apărau și genunchiul, tot din bronz. Uneori, o brățară lungă pe tot antebrațul drept, din piele, întărită cu bronz. Oameni de bronz! Erau înarmați cu două-trei suliți și o sabie în formă de frunză de laur, din materialul acela nou, fierul!

Eschil a mai luptat și în bătălia navală de la Salamina. Rezultatul trăirilor și luptei lui a fost strâns într-o piesă nemuritoare, ”Perșii”. Bun, Eschil a scris 92 de piese de teatru, nu s-au păstrat decât șapte. Dragi lupi, padawani și hobbiți ați auzit până acum de piesa ”Perșii”, ați văzut-o vreodată jucată pe scena unui teatru românesc? Răspunsul este evident. Mă tem că repertoriul dramatic contemporan este pe măsura maneliștilor, a bețivilor, a majorității imbecile. Doar majoritatea greșește întotdeauna!

Dar, în România, 13 septembrie este Ziua Pompierilor.

13 septembrie a fost ales pentru episodul glorios, de acum 178 de ani, dar foarte neclar, la fel ca multe episoade mai recente, a luptei pompierilor din Dealul Spirii. Pompierii, având o formaţie de dimensiunea unei companii - împotriva unei întregi armate otomane care intra în Bucureşti să stingă Revoluţia din 1848! Dar ce spun eu, citiți toată isprava, cum a fost în https://evz.ro/horoscop-170-de-ani-de-la-atacul.html/2?v=347635, un alt articol, mai vechi, de al meu.

Lucia Caballero a scris un articol interesant în ”The Conversation”. Iată:

Există tentația de a împărți viitorul inteligenței artificiale în două posibilități: utopia sau catastrofa. Niciuna dintre extreme nu este nici preferabilă nici deosebit de utilă.

Posibilitatea mai interesantă este mai dezordonată – și necesită o schimbare radicală în gândirea noastră, de la inteligența artificială la societățile bazate pe IA .

Când majoritatea oamenilor aud de „IA”, se gândesc de obicei la ChatGPT, Grok, Copilot sau la un alt sistem conversațional. Pui o întrebare, sistemul respectiv generează un răspuns.

Însă inteligența artificială depășește rapid acest aspect. Sistemele pot acum monitoriza lumea, pot lua decizii, pot negocia tranzacții și pot efectua sarcini pe perioade lungi de timp. Inteligența artificială nu mai generează doar un răspuns - ci face ceva în privința acestuia.

Asta indică ceva mult mai mare decât un chatbot mai bun: o lume în care agenții IA acționează în numele nostru și, din ce în ce mai mult, interacționează cu alți agenți IA.

Un agent percepe ce se întâmplă, decide ce să facă, apoi ia măsuri pentru a atinge acest obiectiv. Ar putea rezerva o călătorie , monitoriza un lanț de aprovizionare , coordona o echipă sau gestiona finanțele unei gospodării .

Acum imaginați-vă nu un singur agent, ci milioane de ei. Agentul vostru bazat pe inteligență artificială ar putea negocia o ipotecă cu agentul băncii voastre, ar putea programa o intervenție chirurgicală cu agentul unui spital și ar putea rearanja planurile voastre de călătorie, colaborând direct cu agenții companiilor aeriene, hotelurilor și asigurătorilor. Mai rămâne să vă convină rezultatul muncii IA. Este evident că pierdeți controlul.

Acest viitor este mult mai aproape decât pare, iar acest lucru ar trebui să schimbe întrebările pe care ni le punem despre IA. Până acum, tendința a fost să ne concentrăm asupra cât de inteligent ar putea deveni un singur agent. Provocarea mai profundă este ce se întâmplă atunci când milioane dintre aceștia interacționează unii cu alții la scară largă.

Bazele intelectuale ale sistemelor de inteligență artificială de astăzi au fost puse cu mult înainte de ChatGPT.

Timp de decenii, cercetători ai rețelelor multi-agent au studiat modul în care agenții autonomi pot coopera, coordona și negocia atunci când nimeni nu deține informații complete și nimeni nu controlează totul.

Primele sisteme apărute s-au concentrat pe modul în care subdomeniile distincte ale inteligenței artificiale, precum raționamentul, planificarea și acționarea, puteau fi combinate într-un agent eficient orientat spre obiective – și pe modul în care zeci dintre acești agenți puteau comunica și coopera pentru a rezolva un obiectiv comun.

Pe măsură ce aceste interacțiuni au devenit mai complexe și au implicat mai mulți agenți, s-a produs o trecere de la cooperarea între agenți care aparțineau cu toții unei singure organizații, la agenți cu proprietari diferiți și uneori cu obiective concurente.

Acest lucru a concentrat atenția pe construirea de algoritmi care ar putea forma echipe de agenți, automatiza negocierea și determina fiabilitatea agenților .

Astăzi, piesele necesare pentru construirea unor sisteme de inteligență artificială multi-agent la scară largă încep să se așeze. Agenții de inteligență artificială moderni pot apela instrumente software, pot accesa informații, pot scrie și executa cod, pot comunica cu alte sisteme și pot funcționa perioade lungi de timp.

Să luăm în considerare un lanț de aprovizionare. Un agent de inteligență artificială ar putea reprezenta un producător care încearcă să obțină componente; altul, un furnizor care încearcă să își maximizeze veniturile. Și mai mulți ar putea gestiona transportul, stocurile și depozitele. Fiecare agent ar putea face exact ceea ce este conceput să facă. Dar întrebarea importantă este dacă sistemul pe care îl creează se comportă în mod logic și benefic.

Această schimbare oferă beneficii potențiale enorme, dar crește și riscurile. Într-un experiment recent care a implicat OpenAI și platforma tehnologică Hugging Face, mii de agenți colaboratori au schimbat zeci de mii de mesaje și au reușit să ocolească controalele de securitate (deliberat slăbite) concepute pentru a-i limita.

Detaliile unui experiment contează mai puțin decât avertismentul mai general. Atunci când sistemele de inteligență artificială interacționează, comportamentul colectivului poate fi mai greu de prezis decât comportamentul oricărui sistem individual. Acest lucru ar trebui să ne facă precauți - dar nu să ne determine să renunțăm la instrumente. De ce? (n.a.)

În schimb, trebuie să ne schimbăm mentalitatea de la construirea de mașini inteligente la construirea de societăți inteligente. Din nou, de ce?

Odată ce agenții pot coopera, concura și rezolva conflicte între ei, nu mai avem de-a face cu mașini izolate - avem de-a face cu o societate. Prin urmare, următoarea frontieră nu este inteligența artificială, ci societățile artificiale .

Știm deja că inteligența singură nu face o societate să funcționeze. Societățile umane depind de reguli, instituții, stimulente, norme și mecanisme pentru rezolvarea dezacordurilor. Societățile bazate pe inteligența artificială vor avea nevoie de echivalentele lor.

Cine este responsabil când doi agenți iau o decizie greșită? Ce se întâmplă când interesele unor agenți diferiți intră în conflict? Cine stabilește regulile? Și cine are puterea de a le schimba? Acestea nu sunt doar probleme tehnice; sunt întrebări despre economie, drept, politică și societate.

De asemenea, acestea indică un rol important pentru oameni. Cel mai util viitor este puțin probabil să fie unul în care inteligența artificială pur și simplu înlocuiește oamenii. Deși înlocuirea se va produce, fără îndoială, în unele cazuri, cred că un scenariu mai comun va implica oameni și agenți care lucrează împreună, fiecare făcând ceea ce știe cel mai bine.

Oamenii aduc judecată, experiență, valori, înțelegere contextuală și responsabilitate. Agenții aduc viteză, persistență, scalabilitate și capacitatea de a procesa cantități enorme de informații.

Scopul nu ar trebui să fie crearea de mașini care să facă oamenii irelevanți. Ar trebui să fie crearea de sisteme în care oamenii și mașinile să poată realiza lucruri pe care niciunul nu le poate realiza singur.

Însă un astfel de viitor necesită mai mult decât modele de inteligență artificială mai bune. Este nevoie de încredere și transparență în ceea ce privește acțiunile agenților, de protecții solide ale confidențialității și de linii clare de responsabilitate.

De asemenea, va fi nevoie ca societățile și guvernele să decidă cum ar trebui reglementate aceste sisteme, atunci când cel mai important comportament ar putea apărea nu de la un singur dezvoltator de inteligență artificială, ci din interacțiunile dintre sisteme construite de mai multe organizații diferite.

Ultimul deceniu al inteligenței artificiale a fost definit de o cursă pentru construirea de sisteme mai inteligente. Cred că următorul deceniu va fi definit de o provocare diferită: asigurarea faptului că milioane de sisteme autonome pot funcționa împreună în siguranță , în mod echitabil și eficient.

Viitorul IA nu va fi determinat doar de inteligența agenților individuali – va fi determinat de societățile pe care aceștia le creează. Iar societățile, după cum oamenii știu prea bine, sunt mult mai greu de guvernat decât indivizii.

Interesant punct de vedere, fără nicio îndoială. Dar nici în epoca inteligenței artificiale nu se poate schimba un adevăr simplu, foarte uman. Mâine avem o nouă șansă, o nouă speranță, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12-13 septembrie 2026

Conjunctura te avantajează în acest weekend în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Analizează cu atenţie, unele nu te interesează, nu tot ce zboară se mănâncă, spune o vorbă!

Sâmbătă este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social. Configuraţia astrologică arată că perioada menţionată este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie. „Repede şi bine” este crezul tău, duminică şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”. Atenţie la răcelile de toamnă, la alergii şi la durerile de cap. Nu este nimic foarte serios!

TAUR

În weekend ai o eficacitate sporită în tot ceea ce faci, pentru că ai renunţat la îndoieli şi la tatonările inutile. Te afli într-un nou echilibru moral şi fizic. Cine nu riscă, nu câştigă!

Weekendul îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Adică în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău şi nu prea ai bani pentru şcoală, murături, zacuscă, gem şi magiun de prune. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău!

Sâmbătă, dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de viitor. Duminică dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore.

Cumpără acum, mâine e mai scump! Mai toţi fac pregătiri pentru ei, sau pentru juniori, că începe şcoala! Aşa că este multă agitaţie, nu prea este pace sub măslini... sau sub ce vrei tu! Totuşi, norocul îţi zâmbeşte duminică. Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în amintiri neplăcute.

RAC

Afişezi un surâs dezarmant! Aşa îi îmblânzeşti pe cei care pot să-ţi facă reproşuri. Solo, sâmbătă seara, ai oportunităţi, în duo te înţelegi cu partenerul mult mai bine! Duminică calmă.

Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin, pe seară. Veşti de departe, vezi pe reţele, sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori.

Sâmbătă nu ai şanse foarte mari, nu te stresa, duminică este o nouă zi, în care poţi avea mai mult noroc. O parte dintre Lei pot avea un weekend obişnuit, fără probleme, statistic vorbind!

O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Duminică poate alergi prin parc, poate te duci la un prieten cu curte, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata. O veste bună de la unul dintre membrii familiei.

FECIOARĂ

În weekend persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, în special Leii şi Săgetătorii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ.

Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă. Un procent din zodie se pregăteşte, sau pregăteşte moştenitorii pentru a doua săptămână de şcoală. Care activitate, dacă nu ar fi aşa de scumpă, ţi-ar face mare plăcere. Lasă grija şi dă curs plăcerii!

Conjunctura îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. În weekend trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi!

Totusi, se schimbă registrul influenţelor astrale şi începi să simţi presiunea în cele trei domenii consacrate: banii, sănătatea şi dragostea. Ai nevoie de bani pentru reparat maşina, instalaţiile de încălzit ale casei costă o avere, încasările întârzie, iubita(ul) a plecat în străinătate şi nu mai intră pe reţea – iată o gamă largă de trăiri caracteristice dezechilibratelor Balanţe în acest weekend!

SCORPION

În ultimul timp întâmplările şi evenimentele s-au bulucit în viaţa ta şi tu ai ripostat automat, fără multă gândire. În weekend a venit timpul să-ţi faci un plan, să analizezi şi să decizi.

Oricum, fiecare are defectul său. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul. Drept care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”. Aşa este la tenis, în criza politică!

Sâmbătă şi duminică ai parte de multă înţelegere şi căldură sufletească din partea celor dragi. Treci printr-o perioadă mai dificilă şi solidaritatea lor e ca un balsam pentru sufletul tău.

Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă imperial cu ştaif. Nu arăta că eşti rănit, sau rănită, că hienele abia aşteaptă, mai ales în weekend! Viaţa în oraş, jungla de beton, este o junglă mai necruţătoare decât necuprinsul Africii. Cam tot în perioada când Marte face ceva aspecte faste, adică în acest weekend, în mod sincronic, o să te hotărăşti brusc să pleci la capătul Pământului, sau numai până în mall să cumperi o pereche de… ceva! Ce o să cumperi? Asta o să te întrebi mult timp de aici în colo...

CAPRICORN

Cei din jurul tău, partenerul, au atitudini pe care nu le înţelegi. Totuşi, nu-i condamna şi treci mai departe. Nu ridica tu primul piatra! În weekend zvonurile te surprind şi te enervează.

Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători. Nu te înregimenta în categoria păguboşilor... Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. O veste bună duminică, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea face parte din caracterul tău! Şi, nu mai mormăi tot timpul!

Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva în acest weekend. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă. Nu te grăbi şi poţi găsi confidentul.

Nu exagera cu munca şi efortul, în general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Duminică seara ai un prilej pe care nu trebuie să-l ratezi!

PEŞTI

În weekend îţi dai seama că se cam abuzează de bunele tale intenţii! Pune lucrurile la punct repede, mai ales dacă este vorba despre cei din jurul tău, nu-i lăsa să se folosescă de tine!

Astrele sunt într-o conjunctura avantajoasă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. În a doua parte a weekendului, stelele iţi sunt favorabile, mai ales în domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei niciun risc major. Ia măsurile necesare, a început şcoala şi cursa pentru cele mai bune murături!