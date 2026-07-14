Republica Moldova. Mitropolitul Moldovei şi al Chişinăului ÎPS Vladimir, supus canonic Patriarhiei Ruse, a anunţat că speră la o reconciliere cu Mitropolia Basarabiei după întronizarea ÎPS Antonie Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor.

Mesajul a fost transmis la o zi după ceremonia de intronizare a mitropolitului Antonie Acesta este primul semnal de pace după relaţia ostilă dintre cele două mitropolii, care a durat aproape 35 de ani.

Mitropolitul Vladimir și-a exprimat speranța că relațiile dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei vor intra într-o nouă etapă, odată cu întronizarea noului Mitropolit al Basarabiei, Antonie.

Potrivit lui Vladimir, de-a lungul anilor au existat încercări de apropiere între cele două mitropolii, însă dialogul a fost îngreunat de implicarea unor factori din afara Bisericii.

El și-a exprimat încrederea că noua conducere a Mitropoliei Basarabiei va deschide „o filă nouă”, bazată pe dialog, colaborare și înțelegere.

Mitropolitul Antonie al Basarabiei, de sub jurisdicţia canonică a Mitropoliei Basarabiei, nu a comentat declaraţia conducătorului Mitropoliei de sub jurisdicţia Patriarhiei Ruse.

În cuvântul pastoral la ceremonia de intronizre, Mitropolitul Antonie s-a pronunţat pentru unitate şi împotriva dezbinării. Fără să facă însă referinţă la Mitropolia Moldovei.

„Știm de la Sfinții Părinți că dezbinarea este de la cel rău. Acesta folosește slăbiciunile omului, în special orgoliul și egoismul, pentru a rupe unitatea, a semăna tulburare și a încuraja gâlcevile și cearta. Hrana celui rău este conflictul (...).

Astăzi începe o nouă etapă pe drumul nostru spre înviere, pe care doresc să-l parcurgem cu toții – ierarhi, preoți și credincioși – în credință, în unitate, în bună înțelegere și în împreună-lucrare spre binele Bisericii noastre Ortodoxe Române și spre mântuirea tuturor fiicelor și fiilor ei binecuvântați”, a declarat noul mitropolit al bisericii româneşti din Basarabia.

Relațiile dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei au fost marcate de tensiuni în ultimele decenii, acestea accentuându-se după izbucnirea războiului din Ucraina. În ultimii ani, tot mai multe parohii au trecut de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei.

În unele cazuri, de exemplu în satul Dereneu, trecerea parohiilor de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei a fost marcată de violenţe. Spiritele fiind deseori încinse de reprezentanţi ai partidelor pro-ruse.

Totodată, Mitropolia Moldovei a fost şi continuă să fie folosită de propaganda rusă. Mai mulţi clerici din cadrul Mitropoliei Moldovei au călătorit la Moscova în perioadele electorale, unde au fost instruiţi să facă propagandă electorală în favoarea partidelor pro-ruse.

La sfârşitul lunii mai a anului curent Mitropolia Moldovei a fost lovită la greu de un scandal de imagine. Care s-a soldat cu demisia lui Petru Păduraru. Pe reţele a fost distribuită o înregistrare video cu relaţia intimă întreţinută de doi bărbaţi, dintre care se presupune că unul de protagonişti ar fi Petru Păduraru.

După această criză de imagine s-a oprit şi procesul de trecere a patriarhiilor de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei.

Luni, 13 iulie, Mitropolitl Antonie a prezidat prima ședință a Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Chișinăului, în cadrul căreia au fost stabilite prioritățile pentru perioada următoare.

Printre obiectivele anunțate se numără intensificarea activității pastoral-misionare, extinderea misiunii preoților capelani în instituții publice și dezvoltarea parteneriatelor cu autoritățile, mediul academic, organizațiile societății civile și instituțiile de cultură.