Primele imagini de la nunta lui Radu Drăgușin. Nume importante din fotbal, prezente

Radu Drăgușin a trăit marți una dintre cele mai importante zile din viața sa personală. Fundașul român s-a căsătorit civil cu partenera sa, Ioana Stan, în București, într-un moment care a coincis cu un succes important obținut de echipa sa, Tottenham Hotspur, în Liga Campionilor, în fața formației Borussia Dortmund, potrivit imaginilor de pe Instagram.

Ceremonia a avut loc la Primăria Sectorului 1 și a fost una discretă, la care au participat membrii familiei și câțiva apropiați. Cununia a fost oficiată de primarul George Tuță. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru restrâns, fără expunere publică excesivă, conform dorinței celor doi.

Tatăl fotbalistului, Dan Drăgușin, a povestit despre emoțiile trăite înaintea ceremoniei și despre relația cu viitoarea noră. Acesta a declarat că a simțit de la început că Ioana Stan este parte din familie și că le dorește celor doi, în primul rând, sănătate și echilibru. De asemenea, părintele sportivului a precizat că, deși familia a mai trecut prin astfel de momente, emoțiile rămân firești.

După oficializarea căsătoriei, invitații s-au deplasat la un hotel din centrul Capitalei, unde a fost organizată o petrecere într-un cadru elegant. Atmosfera a fost una relaxată, iar evenimentul a reunit mai mulți fotbaliști cunoscuți din România. Printre cei prezenți s-au aflat colegi și prieteni apropiați ai lui Radu Drăgușin, care au ales să participe alături de partenerele lor.

Imagini de la petrecere au apărut ulterior pe rețelele de socializare, postate de unii dintre invitați. Fotografiile au surprins momente informale, fără elemente extravagante, accentul fiind pus pe caracterul privat al evenimentului.

Radu Drăgușin și Ioana Stan formează un cuplu de aproape șase ani. Relația lor a început înainte ca fotbalistul să se afirme la nivel internațional și a evoluat constant, departe de atenția mediatică. Ioana Stan are 24 de ani și este studentă în anul patru la Facultatea de Arhitectură.

Cererea în căsătorie a avut loc în toamna anului trecut, într-un cadru privat. De-a lungul timpului, cei doi au preferat să își păstreze viața personală departe de expunerea publică, apărând rar împreună în spațiul public sau pe rețelele sociale.