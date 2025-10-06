Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Fanele, dezamăgite

Radu Drăgușin și iubita lui, Ioana Stan, s-au logodit după patru ani de relație într-un cadru romantic la Londra, orașul care le-a devenit „acasă” în ultimul an. „E o dragoste frumoasă între ei”, a spus impresarul fotbalistului.

Fotbalistul echipei Tottenham a organizat o cerere în căsătorie desprinsă din filme, într-o locație cu vedere panoramică spre capitala britanică. Înconjurați de lumânări, flori albe și o atmosferă intimă, cei doi și-au promis iubire pentru totdeauna.

Imaginile publicate ulterior pe Instagram au devenit virale, stârnind numeroase reacții de bucurie din partea fanilor. Multe domnișoare au scris în comentarii că sunt dezamăgite că unul dintre cei mai râvniți fotbaliști se căsătorește.

Povestea lor a început în urmă cu patru ani, înainte ca Radu Drăgușin să se transfere în străinătate. De atunci, Ioana i-a fost alături la fiecare etapă a carierei sale, susținându-l constant din tribune. Cei apropiați spun că tânăra i-a oferit mereu stabilitate și echilibru, două lucruri esențiale pentru un sportiv de performanță.

În prezent, cei doi locuiesc la Londra, unde Radu evoluează în Premier League, iar Ioana își continuă studiile la Facultatea de Arhitectură. Relația lor s-a consolidat odată cu mutarea în capitala Marii Britanii, unde formează o echipă nu doar în viața personală, ci și în planul ambițiilor.

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a spus că iubita fotbalistului este o persoană discretă și matură. El a mai declarat că cei doi se iubesc foarte mult.

„E o fată cu picioarele pe pământ, o fată educată. E o dragoste frumoasă între ei. Eu nu am nicio suspiciune și cred că îl iubește pe bune”, spunea Manea.

Agentul a subliniat și faptul că Ioana este implicată în viața profesională a sportivului, oferindu-i sprijinul emoțional de care are nevoie.

„Mă ajută, pot să spun, în cariera lui Radu. Vine la meciuri, e fana lui numărul unu. Înțelege că viața de sportiv necesită sacrificii și este dispusă să le facă lângă el.”

La doar 23 de ani, Radu Drăgușin a reușit să se impună în fotbalul european, fiind titular la Tottenham și om de bază în Naționala României. Pe plan personal, logodna cu Ioana Stan marchează o nouă etapă în viața lui, una bazată pe echilibru, dragoste și responsabilitate.

Prietenii cuplului spun că cei doi plănuiesc o nuntă elegantă, dar fără fast exagerat, într-un cerc restrâns de familie și apropiați.