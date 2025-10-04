Revoluție în fotbal. ChatGPT a devenit noul impresar al jucătorilor

Demetri Mitchell, fost jucător al clubului Manchester United, a reușit o mutare inedită în lumea fotbalului modern: și-a negociat transferul fără ajutorul unui agent, apelând la inteligența artificială.

Fundașul stânga în vârstă de 28 de ani a folosit ChatGPT pentru a-și gestiona singur trecerea la Leyton Orient, echipă londoneză din liga a treia engleză.

Mitchell, care și-a început cariera la academia lui Manchester United și a fost internațional englez la categoria U20, a explicat în podcastul From My Left că a preferat să se bazeze pe AI în locul unui agent tradițional.

„Leyton Orient mi-a trimis o ofertă și am folosit ChatGPT pentru a întreba cum să negociez și ce să spun. I-am spus: Iată cât am câștigat sezonul trecut. Va trebui să mă mut la Londra. Soția mea și copilul vin cu mine. Cât ar trebui să cer?”, a povestit fotbalistul.

Fostul jucător al lui United a recunoscut că își dorea o mică creștere salarială, dar nu știa cum să o formuleze fără să pară arogant. „ChatGPT m-a ajutat să-mi structurez răspunsul corect, fără să depășesc limitele. În plus, pentru că nu am apelat la un agent, am reușit să obțin o indemnizație de transfer în plus”, a explicat Mitchell.

Într-un moment amuzant, jucătorul a comparat AI-ul cu un agent real: „ChatGPT a fost cel mai bun agent pe care l-am avut vreodată. Un agent îți ia 5% din salariu, ChatGPT mă costă doar 15 lire pe lună.”

Pentru un fotbalist care nu evoluează la cel mai înalt nivel, diferența financiară este semnificativă. „Oamenii cred că jucătorii sunt foarte bine plătiți și că suntem norocoși. Dar între cei din Premier League și cei din ligile inferioare există o prăpastie uriașă. Unii câștigă 2.000–3.000 de lire pe săptămână, dar contractele sunt scurte, de unu–doi ani, iar taxele și comisioanele reduc serios venitul”, a spus Mitchell.

Povestea lui Demetri Mitchell a stârnit discuții în presa britanică despre viitorul profesiei de agent sportiv. Cu apariția instrumentelor de inteligență artificială, tot mai mulți sportivi ar putea să-și gestioneze singuri contractele, cel puțin în ligile inferioare sau la transferuri mai mici.

Deși un AI nu poate negocia direct cu cluburile, el poate genera formule de răspuns, strategii și scenarii de discuție bazate pe practici din piață. Pentru jucători ca Mitchell, care nu dispun de bugete mari, această soluție poate însemna economii considerabile.

„Când câștigi 3.000 de lire pe săptămână și scazi 45% taxe plus 5% comisionul agentului, rămâi cu aproape jumătate. E un salariu bun, dar nu fabulos, mai ales dacă ai familie, rate și costuri mari de relocare”, a explicat fotbalistul, subliniind că fiecare liră economisită contează.

Demetri Mitchell nu este primul fotbalist care folosește inteligența artificială pentru optimizarea carierei, dar este primul care declară public că și-a negociat complet singur un contract cu ajutorul ChatGPT.

Transferul său la Leyton Orient marchează, simbolic, începutul unei noi ere în sport — una în care tehnologia poate deveni intermediar între jucători și cluburi.

„Nu știu dacă toată lumea ar trebui să renunțe la agenți, dar în cazul meu a fost soluția perfectă”, a concluzionat Mitchell, vizibil mulțumit de rezultat.