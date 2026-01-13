Tottenham vrea să scape cu orice preț de Radu Drăgușin. Negocierile cu AS Roma au căzut

Radu Drăgușin (23 de ani) are o situație incertă, după ce oficialii echipei Tottenham au decis să-l transfere. Londonezii vor să scape definitiv de internaționalul român. Dincolo de faptul că nu a impresionat pentru formația sa, Drăgușin a fost și accidentat și nu a putut evolua 11 luni. Discuții au fost cu AS Roma, club interesat de fundașul central, dar negocierile au căzut pentru că italienii ar fi vrut doar un împrumut până în vară.

Decizia asupra transferului urmând să o fi luat-o la finalul stagiunii. Cei de la Tottenham nu au fost de acord cu această propunere, pentru că vor să încheie conturile cu fotbalistul român.

Între timp, pe fir au intrat cei de la Leipzig. Clubul susținut financiar de Red Bull ar vrea să-l cumpere pe Drăgușin. Oferta nu este una răsunătoare, după cum au afirmat apropiați ai jucătorului pentru gsp.ro.

„Singura ofertă în mână este cea de la Leipzig. Nu este una grozavă, dar alta, concretă, nu există acum. Și mai este un avantaj în toată povestea asta. Nemții sunt singurii care pun banii pe masă. Sunt de acord să-l ia definitiv de la Tottenham, chiar dacă nu plătesc totul pe loc, ci în rate, spre deosebire de Roma și altcineva îl mai vrea pe Drăgușin”.

De transfer se ocupă chiar Jugern Klopp, directorul general al echipelor de fotbal finanțate de austriecii de la Red Bull.

Nu a dispărut nici interesul celor de la Napoli pentru internaționalul român. Echipa pregătită de Antonio Conte caută un fundaș central în această iarnă, pentru că va rămâne fără Luca Marianucci, transferat la Empoli.

Drăgușin a fost transferat de Tottenham în 2024, de la Genoa și a jucat 26 de partide în Premier League, fără să devină om de bază la gruparea londoneză.