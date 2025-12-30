Naționala României în 2025. Bilanțul unui an cu victorii, dar și momente grele

Anul 2025 a însemnat pentru naționala României un parcurs intens, cu rezultate amestecate și multe cifre care spun povestea unui drum complicat spre Cupa Mondială din 2026. Tricolorii au bifat zece partide, dintre care cinci s-au încheiat cu succes, una la egalitate, iar patru au fost pierdute, totalizând 21 de goluri marcate și 14 primite.

Majoritatea confruntărilor, mai exact opt dintre ele, au contat în preliminariile pentru Cupa Mondială, iar celelalte două au fost jocuri amicale. Programul a început pe 21 martie, la București, cu înfrângerea în fața Bosniei, scor 0-1. A urmat apoi victoria clară din deplasare, pe 24 martie, la Serravalle, unde România a trecut cu 5-1 de San Marino. În iunie, tricolorii au pierdut la Viena în fața Austriei, scor 2-1, iar după câteva zile s-au impus acasă, 2-0, cu Cipru.

Toamna a adus rezultate diverse. Pe 5 septembrie, România a cedat la București, într-un amical cu Canada, scor 0-3. Patru zile mai târziu, la Nicosia, meciul cu Cipru s-a încheiat la egalitate, 2-2. În octombrie, amicalul cu Moldova s-a terminat 2-1 pentru tricolori, iar întâlnirea cu Austria, jucată la București, a fost câștigată cu 1-0. În noiembrie, duelul de la Zenica, contra Bosniei, s-a încheiat 3-1 pentru gazde, pentru ca ultimul meci al anului, disputat la Ploiești cu San Marino, să aducă un succes categoric, 7-1.

În clasamentul final al Grupei H din preliminarii, România a încheiat pe poziția a treia, cu 13 puncte, în spatele Austriei, care a strâns 19 puncte, și al Bosniei, cu 17 puncte. Următorul pas este barajul pentru Cupa Mondială, primul duel fiind programat pe 26 martie 2026, la Istanbul, împotriva Turciei.

Pe parcursul anului 2025, selecționerul Mircea Lucescu a folosit nu mai puțin de 41 de jucători, dintre care patru portari. Cinci fotbaliști convocați nu au prins niciun minut: portarii Răzvan Sava și Marian Aioani, alături de jucătorii de câmp Ionuț Nedelcearu, Valentin Crețu și Adrian Rus.

În ceea ce privește prezențele, Dennis Man a strâns zece meciuri, fiind fotbalistul cu cele mai multe apariții. Andrei Rațiu a bifat nouă partide, iar alți jucători precum Andrei Burcă, Denis Drăguș, Marius Marin, Răzvan Marin, Mihai Popescu și Florin Tănase au adunat câte șapte. Nicușor Bancu, Virgil Ghiță și Ianis Hagi au jucat de șase ori, în timp ce Vlad Dragomir, David Miculescu, Horațiu Moldovan și Nicolae Stanciu au prins câte cinci prezențe.

Lista continuă cu Daniel Bîrligea și Alexandru Mitriță, fiecare cu patru meciuri, apoi cu Denis Alibec, Alexandru Chipciu, Alexandru Dobre, Valentin Mihăilă, Louis Munteanu, Ionuț Radu, Deian Sorescu și Adrian Șut – fiecare având câte trei apariții. Câte două partide au fost bifate de Ștefan Baiaram, Vlad Chiricheș, Lisav Naif Eissat, Olimpiu Moruțan și Vladimir Screciu, iar câte una de Denis Ciobotariu, Kevin Ciubotaru, Cătălin Cîrjan, Cristian Manea, Florin Niță, Darius Olaru, Raul Opruț, Claudiu Petrila, Dennis Politic, Bogdan Racovițan și Ștefan Târnovanu.

Nouă jucători au debutat la echipa națională în 2025: Mihai Popescu, Vlad Dragomir, David Miculescu, Ștefan Baiaram, Lisav Naif Eissat, Denis Ciobotariu, Kevin Ciubotaru, Cătălin Cîrjan și Dennis Politic.

La capitolul goluri, Ianis Hagi conduce topul, cu trei reușite. Florin Tănase, Dennis Man, Denis Drăguș și Louis Munteanu au punctat de câte două ori. Câte un gol au înscris Mihai Popescu, Răzvan Marin, Denis Alibec, Virgil Ghiță, Daniel Bîrligea, Ștefan Baiaram și Andrei Rațiu. Trei autogoluri venite de la jucătorii din San Marino — Michele Cevoli, Dante Rossi și Giacomo Valentini — au ajutat, de asemenea, România.

Trei dintre golurile tricolorilor au venit din lovituri de la 11 metri, transformate de Ianis Hagi, Răzvan Marin și Louis Munteanu. De cealaltă parte, portarul Ionuț Radu a avut neșansa să își introducă mingea în propria poartă, în partida cu Moldova.

La capitolul indisciplină, România a văzut un singur cartonaș roșu în 2025, arătat lui Denis Drăguș, în minutul 67 al meciului cu Bosnia, la Zenica, încheiat 1-3. În total, 11 jucători au fost avertizați cu galben, iar Nicolae Stanciu a avut cele mai multe, trei la număr. Nicușor Bancu, Andrei Burcă și Florin Tănase au primit câte două avertismente, iar Dennis Man, Bogdan Racovițan, Valentin Mihăilă, Dennis Politic, Ianis Hagi, Adrian Șut și Florin Niță au văzut câte unul. Inclusiv selecționerul Mircea Lucescu a primit un cartonaș galben, în deplasarea din Cipru, terminată 2-2.

În 2025, printre adversarii întâlniți de România s-au regăsit și cinci fotbaliști care evoluau în Superligă: ciprioții Marinos Tzionis, legitimat la UTA Arad, și Charalampos Kyriakou, de la Dinamo, precum și moldovenii Vadim Rață (FC Argeș), Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj) și Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani).