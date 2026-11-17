Reprezentativa de fotbal din Germania a obținut o victorie categorică în fața Olandei, scor 5-0, luni seară, și s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor. Ambele echipe au încheiat Grupa A2 pe primele două poziții și vor continua competiția în faza eliminatorie.

Derry Scherhant a deschis scorul în minutul 41, iar Florian Wirtz a majorat avantajul Germaniei în minutul 60.

Nico Schlotterbeck a înscris pentru 3-0 în minutul 65, Wirtz a reușit dubla șase minute mai târziu, iar Brajan Gruda a stabilit scorul final în minutul 77.

În aceeași grupă, Grecia a învins Serbia cu 1-0, prin golul marcat de Giorgos Masouras în minutul 69. Grecii au terminat pe locul al treilea, în ciuda victoriei, în timp ce Serbia a încheiat fără niciun punct.

Tot luni, în Grupa B1, Slovenia s-a impus cu 3-0 în deplasare împotriva Macedoniei de Nord, iar Elveția a învins Scoția cu 4-0. Elvețienii au câștigat grupa, iar Slovenia a ocupat poziția secundă și și-a asigurat participarea la barajul pentru promovare.

În Grupa C3, echipa reprezentativă din Insulele Feroe au învins Republica Moldova cu 1-0, în timp ce selecționatele din Kazahstan și Slovacia au remizat, scor 2-2.

În Grupa C4, naționala din Estonia a trecut de Bulgaria cu 2-1, iar Islanda a învins Luxemburg cu 3-0.

Gibraltar și Malta au terminat la egalitate, 1-1, în Grupa D1, iar Lituania a câștigat cu 2-1 în fața Liechtensteinului, în Grupa D2.

Duminică, Belgia a învins Italia cu 4-1, iar Franța a trecut de Turcia cu 2-1. În Grupa A3, Anglia a învins Spania la Madrid, scor 3-2, întrerupând seria de 43 de meciuri fără înfrângere a ibericilor. Croația a câștigat cu 2-1 în fața Cehiei.

Germania, Olanda, Franța, Belgia, Anglia, Spania și Portugalia și-au asigurat deja calificarea în sferturile de finală. Ultimul loc disponibil va fi decis marți, în urma confruntării dintre Danemarca și Norvegia.