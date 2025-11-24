Curtea de Apel București respinge proiectul de reformare a pensiilor speciale

Curtea de Apel București a respins propunerea legislativă a Guvernului privind modificarea pensiilor magistraților. În Adunarea Generală, din cei 243 de judecători prezenți, 215 s-au pronunțat împotriva proiectului. Magistrații din întreaga țară trebuie să-și exprime punctele de vedere, luni și marți, pentru ca proiectul să fie centralizat și trimis Consiliului Superior al Magistraturii.

„Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti, întruniţi în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenţi 216 din 243 judecători, cu o majoritate covârşitoare de 215 judecători, îşi exprimă punctul de vedere prin care resping propunerea legislativă privind modificarea completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, consecvenţi fiind în susţinerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, se arată în comunicatul Curții de Apel bucurești

Proiectul, inițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției și publicat recent în procedură de transparență decizională, prevede ca pensia magistraților să fie de 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă.

Perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026. Pentru cei 25 de ani de vechime minimă necesari pensionării, se includ și 10 ani de activitate asimilată în alte domenii juridice.

Procurorii și judecătorii din întreaga țară trebuie să-și exprime punctele de vedere oficiale până pe 28 noiembrie, pentru ca proiectul să fie centralizat și trimis Consiliului Superior al Magistraturii. Opiniile lor vor fi analizate de CSM, care va emite un aviz consultativ. Deși avizul este obligatoriu pentru procedura legislativă, Guvernul poate promova proiectul indiferent de concluziile CSM.

„Adoptarea legislației până la 28 noiembrie este un jalon în cadrul PNRR, al cărui neîndeplinire poate costa România aproximativ 231 de milioane de euro”, a declarat premierul Ilie Bolojan.