Visa Waiver. Ambasadorul SUA a confirmat că România poate să aplice din nou: Este binevenită

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București, a declarat că România poate reaplica pentru programul Visa Waiver. De asemenea, oficialul a vorbit despre consolidarea parteneriatului strategic bilateral, cu accent pe securitate, energie și cooperare economică.

Relația dintre România și Statele Unite traversează una dintre cele mai solide perioade din ultimele decenii, potrivit ambasadorului american la București, Darryl Nirenberg. Oficialul a salutat, totodată, amploarea colaborării dintre cele două state și relevanța ei pentru securitatea regională.

„Avem un Parteneriat strategic puternic, care anul viitor face 30 de ani. Este un parteneriat larg - acoperă domeniile de apărare, securitate, aplicarea legii, dar şi relaţiile comerciale şi relaţiile interumane. Sunt mândru de asta şi mai sunt mândru să particip la planul preşedintelui Trump privind politica externă ‘America First’, care are ca bază suveranitatea şi care are ca scop să facă America mai sigură, mai puternică şi mai prosperă. Aşadar, în cazul României, ne uităm la interesele noastre comune, la valorile noastre comune, care derivă din societatea occidentală şi intenţionăm să consolidăm relaţiile noastre şi să promovăm respectul pentru libertăţile fundamentale”, a declarat ambasadorul.

Diplomatul a spus că a fost impresionat de nivelul relațiilor bilaterale încă de la sosirea sa în România.

„Din prima zi în care am ajuns aici am fost impresionat de profunzimea parteneriatului nostru strategic. Săptămâna aceasta o să îi văd pe soldaţii noştri de la Baza Mihail Kogălniceanu, iar ţara noastră îi este recunoscătoare României pentru rolul său de a găzdui trupe americane în mai multe locuri. Parteneriatul nostru nu a fost niciodată mai puternic şi mai important, aşa că mă bucur să fiu aici în acest moment”, a spus el.

Ambasadorul a vorbit inclusiv despre poziția României în arhitectura de securitate a NATO, în special în contextul situației din regiunea Mării Negre.

„Preşedintele Trump a trasat obiective foarte clare, a vorbit de multe ori cu presa, aşa că, în ceea ce priveşte operaţiunile noastre care privesc Iranul o să vă amintesc declaraţiile sale. Dar preşedintele a spus foarte clar că angajamentul SUA faţă de NATO, faţă de Articolul 5 (al Tratatului Atlanticului de Nord - n.r.) este de neclintit”, a spus Nirenberg.

Referindu-se la formatul București 9, acesta a declarat că nu există, deocamdată, o confirmare privind o eventuală vizită a președintelui american în România.

„În primul rând suntem încântaţi că România găzduieşte această întâlnire şi este un semn al spiritului de lider pe care îl are România pe Flancul estic, în domeniul securităţii. Nu am nicio confirmare privind invitaţia”, a declarat ambasadorul.

Diplomatul american a menționat și dinamica relațiilor politice dintre liderii celor două state, fără a confirma o întâlnire bilaterală la Washington.

„Nu am informaţii suplimentare, dar o să subliniez că este o relaţie ce evoluează între preşedintele Dan şi preşedintele Trump. Am fost încântaţi să îl vedem pe preşedintele Dan la sesiunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, când a petrecut timp cu preşedintele Trump şi, separat, cu secretarul Rubio. Înţeleg că i s-a transmis preşedintelui Trump deschiderea României de a ajuta. Prima doamnă (...) a fost săptămâna trecută prezentă la evenimentul iniţiat de Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a avut o intervenţie care a fost foarte bine primită. Aceasta în contextul discuţiilor dintre preşedintele Trump şi preşedintele Dan, inclusiv faptul că preşedintele Trump l-a felicitat pe preşedintele Dan la învestirea în funcţie”, a spus el.

Întrebat despre anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, ambasadorul a vorbit despre principiile care stau la baza relației transatlantice.

„După alegeri, preşedintele Dan a fost sunat de preşedintele Trump. De asemenea, printre valorile pe care le împărtăşim este dreptul intrinsec al oamenilor la libertăţi, inclusiv libertatea de exprimare, în toate mediile societăţii, inclusiv în politică şi Statele Unite susţin asta din plin. Legat de acest lucru, relaţia SUA cu Europa este foarte importantă, este importantă pentru că împărtăşim valori fundamentale ce derivă din civilizaţia occidentală. Dacă vrem ca această relaţie să dureze pe termen lung, nu poate fi o relaţie tranzacţională, trebuie să fie ceva fundamentat pe valori comune, valori occidentale pe care americanii şi românii le împărtăşesc”, a declarat Nirenberg.

În ceea ce privește programul Visa Waiver, ambasadorul a spus că decizia de neincluziune a României a fost parte a unei evaluări mai ample.

„Statele Unite ale Americii sunt recunoscătoare României în ceea ce priveşte eforturile pentru securitatea frontierelor. Decizia privind Visa Waiver a fost parte a unei reevaluări globale, iar România este binevenită să aplice din nou. O să subliniez că românii au oportunitatea să viziteze SUA atâta timp cât îndeplinesc cerinţele legilor noastre, legi stricte şi clare. Am văzut aici românii care vin să obţină vize. Consulatul este deschis şi încurajez pe oricine vrea să viziteze SUA să profite de ocazie”, a spus acesta.

Pe lângă securitate și politică, relația bilaterală include și proiecte în domenii emergente, precum resursele critice.

„(...) este important să avem lanţuri de aprovizionare pentru asamblarea produselor electronice. Avem un parteneriat pentru a rezolva această chestiune, este în stadiu incipient, dar am fost foarte fericit să o văd pe doamna ministru de externe Ţoiu care a fost în D.C. pentru a participa la prima reuniune ministerială pe tema aceasta. A participat activ şi a fost prima dată când am văzut-o şi m-am prezentat. Este un subiect de cooperare România - SUA şi abia aştept să lucrez pe tema aceasta”, a spus ambasadorul.