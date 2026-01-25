Eliminarea plafonării prețurilor la gaze. Scenariile pregătite pentru a evita creșterea dramatică a facturilor

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că plafonarea prețului la gazele naturale va fi eliminată începând cu 31 martie 2026, însă procesul va fi gradual, pentru a evita creșteri dramatice ale facturilor, așa cum s-a întâmplat pe piața energiei electrice.

„Nu vrem să fugim de răspundere. Am aceeaşi situaţie ca la energia electrică la gaze, în care va fi eliminată plafonarea la 31 martie 2026. Am luat încă din septembrie toţi operatorii și am calculat ce pot să fac. Deja sunt în piaţă oferte cu un ban mai mare decât preţul plafonat. Sunt oferte la acelaşi preţ decât preţul plafonat sau chiar mai jos, pentru că am reglat lucrurile din timp”, a declarat Ivan la Antena 3.

Ministrul a explicat că a pregătit și un scenariu „B” pentru situații internaționale neprevăzute, precum conflicte sau probleme de aprovizionare: „Dacă din condiții internaționale apare vreo problemă, calculăm cum timp de un an vom diminua treptat această plafonare pentru ca omul de rând să nu mai simtă aceeaşi creştere dramatică și poate chiar dublarea facturilor.”

Bogdan Ivan a mai spus că liberalizarea pieței gazelor se va face gradual și responsabil: „Așa că suntem pregătiți la gaze, nu o să fie același scenariu negru cum a fost la energie, asta e foarte clar. Nu vreau să atac pe nimeni, dar repet, eu aș fi făcut altfel și fac altfel la gaze.”

Ministrul a detaliat măsurile care vor permite o tranziție lină: „Am suficientă lichiditate de gaze în piață, contracte bilaterale funcționale pe minim 2 ani, lichidități și pe piețele internaționale din regiune, astfel încât când avem nevoie de echilibrare să putem lua prețuri foarte bune. În plus, România are cea mai mare rețea de transport de gaze naturale din regiunea Europei Centrale și de Est, iar mecanismele legale pe care le-am creat vor împiedica creșterea bruscă a prețurilor la 31 martie.”