Alexandru Muraru, PNL: PSD împreună cu AUR şi Simion au pus la cale o conspiraţie

Deputatul PNL Alexandru Muraru, liderul organizației liberale din Iași, critică modul în care PSD și AUR acționează în actualul context politic. Liberalul susține că cele două formațiuni ar avea un obiectiv comun, acela de a-l îndepărta pe premierul Ilie Bolojan.

Alexandru Muraru afirmă că PSD și AUR ar acționa împreună într-un joc politic care ar putea afecta stabilitatea țării. În opinia sa, această strategie ar avea ca rezultat destabilizarea bugetului național.

„PSD împreună cu AUR şi Simion au pus la cale o conspiraţie prin care vor să facă bugetul României ţăndări. Acest lucru nu înseamnă decât sabotarea ţării”, a declarat Alexandru Muraru.

Liderul liberal consideră că acțiunile celor două partide arată existența unei colaborări politice între PSD și AUR.

„Jocul politic făcut de PSD şi AUR ne arată că sunt într-un tandem şi au un obiectiv comun, înlăturarea lui Ilie Bolojan”.

Deputatul PNL spune că actualul context internațional este unul tensionat și că o criză politică internă ar putea avea efecte negative asupra economiei României.

„Este un joc periculos, care poate arunca ţara în aer. Suntem într-o criză majoră geopolitică, evenimentele din Orientul Mijlociu influenţează toată economia mondială, cu repercusiuni asupra economiei mondiale. Orice criză politică acum ar putea arunca ratingul de ţară al României în categoria „junk”. PSD trebuie să oprească de urgenţă înţelegerile pe sub masă cu AUR şi să se întoarcă la raţiune”, a precizat liberalul Alexandru Muraru.

Muraru afirmă că acordul de colaborare din cadrul coaliției guvernamentale presupune corectitudine și respectarea programului de guvernare aprobat de Parlament.

În opinia sa, bugetul nu ar trebui folosit ca instrument politic.

”Bugetul României nu este instrument de şantaj la adresa lui Ilie Bolojan, el trebuie să fie oglinda în care să se reflecte toate reformele adoptate. Să fie foarte clar: AUR nu trebuie să devină arbitrul bugetului României. PSD nu are voie să lase AUR, cel mai iresponsabil partid din România, să distrugă stabilitatea economică a ţării, la indicaţiile Moscovei”, a mai spus liberalul Alexandru Muraru.