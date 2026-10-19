Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că majoritatea demnitarilor susținuți de liberali pentru funcții publice își vor încheia mandatele în cursul acestei săptămâni. Măsura îi vizează pe secretarii de stat, șefii de agenții și prefecții numiți cu sprijinul partidului. Unele schimbări vor fi amânate cu cel mult două săptămâni, la solicitarea premierului desemnat Luca Niculescu, pentru a permite finalizarea unor proceduri administrative.

Ilie Bolojan a explicat, luni seară, într-o conferință de presă, că o parte dintre demnitarii susținuți de PNL și-au depus deja demisiile, în timp ce alții urmează să clarifice situația în zilele următoare.

„În ceea ce priveşte partea de demnitari care au fost susţinuţi de PNL, secretarii de stat sau şefii de agenţii, aceştia sau şi-au depus demisia şi urmează să îşi încheie mandatul în zilele următoare, sau vor clarifica aceste lucruri mâine, inclusiv prefecţii numiţi de PNL. În ceea ce priveşte eliberarea lor din funcţie, pentru majoritatea eliberarea se va face în cursul acestei săptămâni, mâine sau vineri. Sunt câteva cazuri solicitate de către domnul Luca Niculescu pentru asigurarea unor treceri şi gestionarea unor probleme care se vor încheia într-o săptămână, maxim două”, a afirmat premierul interimar.

Potrivit acestuia, unele persoane vor rămâne temporar în funcții pentru a asigura tranziția și pentru a rezolva anumite probleme administrative. În cele mai multe cazuri, însă, schimbările ar urma să fie finalizate până vineri.

Președintele PNL a făcut distincția între demnitarii numiți politic și persoanele care ocupă funcții în diverse companii în urma unor concursuri. În cazul acestora din urmă, activitatea va continua în limitele prevăzute de lege și de durata mandatelor.

„Atât timp cât le permite mandatul şi legislaţia”, a subliniat Bolojan.

Premierul interimar a mai spus că va respecta prevederile legale și în privința locuinței de protocol care i-a fost repartizată. El a anunțat că o va elibera „într-o perioadă rezonabilă”.