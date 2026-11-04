Justitie

Percheziții la influencerul Iulian Demeter, după ce fiul său de 11 ani a comandat online un pistol

Percheziții la influencerul Iulian Demeter, după ce fiul său de 11 ani a comandat online un pistolSursa foto: dacebook/ Iulian Demeter
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Din cuprinsul articolului

Polițiștii din Dâmbovița au efectuat 10 percheziții domiciliare într-un dosar care vizează nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Una dintre descinderi a avut loc la locuința influencerului Iulian Demeter, după ce fiul său, în vârstă de 11 ani, a comandat online, din Cehia, un pistol pentru care este necesară autorizarea.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit și ridicat șapte arme neletale supuse autorizării, cu potențial letal: cinci puști și două pistoale.

Percheziții în zece locații din Dâmbovița

Acțiunile au avut loc în dimineața zilei de 3 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române.

Percheziții

Percheziții. Sursa foto: Arhiva EVZ

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Dâmbovița au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară, sub coordonarea procurorilor de la parchetele de pe lângă Judecătoriile Târgoviște, Răcari și Pucioasa.

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„În urma descinderii, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 7 arme neletale supuse autorizării, cu potenţial letal, dintre care 5 puşti şi 2 pistoale”, au transmis reprezentanții Poliției.

Ancheta a pornit de la o comandă făcută de un copil, fiul lui Iulian Demeter

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, una dintre percheziții a avut loc la domiciliul influencerului Iulian Demeter. Ancheta a fost declanșată după ce fiul acestuia, în vârstă de 11 ani, a comandat online, din Cehia, un pistol airsoft pentru care este necesar permis de port armă.

Investigația se desfășoară in rem, ceea ce înseamnă că vizează fapta, nu o persoană anume. Aceleași surse au precizat că Iulian Demeter nu a fost audiat în acest dosar.

În urma verificărilor efectuate în dosarele investigate, polițiștii au aplicat două sancțiuni contravenționale și au dispus, ca măsură complementară, anularea dreptului de port armă.

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