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TNF 2026: Industria rămâne cel mai profitabil domeniu din clasamentul companiilor de top

TNF 2026: Industria rămâne cel mai profitabil domeniu din clasamentul companiilor de topSursa foto: CCIR
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Din cuprinsul articolului

Industria își menține poziția de cel mai profitabil domeniu din Topul Național al Firmelor (TNF) 2026. Companiile industriale clasate pe primele 10 poziții au realizat un profit din exploatare de 9,58 miliarde euro, reprezentând 36,12% din profitul total al celor 12.943 de companii de top.

Industria devansează clar celelalte domenii: comerțul, al doilea în ierarhia profitabilității, concentrează 27,49% din profitul din exploatare total, iar serviciile 20,06%.

Cifra de afaceri a companiilor industriale clasate a crescut cu 5,88%, ajungând la 99,76 miliarde euro, respectiv 33,31% din cifra de afaceri totală a clasamentului. Rata profitului din exploatare în industrie este de 9,60%, peste media de 8,86% înregistrată la nivelul tuturor companiilor clasate.

Industria este și cel mai bine reprezentat domeniu din clasament ca număr de companii, cu o pondere de 34,39%, urmată de servicii (28,77%). Cifra de afaceri pe salariat în companiile industriale de top a crescut cu 9,26%, ajungând la aproximativ 193.500 de euro.

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Despre Topul Național al Firmelor

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) realizează, începând din 1994, Topul Național al Firmelor (TNF), fiind singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivelul întregii țări. Pentru ediția 2026, au fost analizate 945.739 de bilanțuri financiar-contabile, dintre care 366.550 au intrat în competiția pentru primele 10 poziții, în conformitate cu metodologia implementată de Camerele de Comerț din toate județele țării. Clasamentul se bazează pe cinci indicatori economici esențiali: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

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