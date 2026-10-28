Aproape 17.500 de instituții din sectorul public din România au fost notificate cu privire la vulnerabilitățile PHP2Shell, care pot permite atacatorilor să execute cod de la distanță pe servere neprotejate. Guvernul a anunțat că majoritatea serverelor administrate direct de Secretariatul General al Guvernului au fost actualizate, în timp ce pentru alte platforme erau încă aplicate măsuri de securitate.

Avertizarea vizează instituții din domenii precum administrația publică, educația, sănătatea, transporturile, energia și comunicațiile. Potrivit informațiilor transmise de Guvern și de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) publicației News.ro, au fost notificate în total 17.416 entități publice.

DNSC a semnalat public problema pe 21 octombrie, în contextul alertelor internaționale privind vulnerabilitățile care afectează aplicațiile dezvoltate cu PHP, un limbaj de programare utilizat pe scară largă pentru site-uri și servicii online.

Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, exploatarea cu succes a unei configurații vulnerabile poate permite executarea de cod pe serverul afectat. În funcție de configurația sistemului și de privilegiile aplicației compromise, un atacator ar putea obține acces neautorizat la resurse informatice.

Riscurile includ accesarea bazelor de date, furtul de informații sensibile și compromiterea site-urilor sau a conturilor. DNSC a atras atenția că neaplicarea măsurilor de securitate recomandate poate avea consecințe importante pentru organizațiile care folosesc aplicații PHP accesibile din internet.

Directoratul a descris situația drept una cu potențial critic, având în vedere răspândirea tehnologiei PHP și posibilitatea executării de cod de la distanță fără autentificare, în condițiile exploatării vulnerabilităților relevante.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a transmis că a aplicat măsurile de securitate recomandate de DNSC pentru platformele administrate direct de instituție.

Conform răspunsului oferit publicației News.ro de Direcția Comunicare și Relații cu Presa a Cancelariei Prim-Ministrului, majoritatea serverelor, inclusiv cel care găzduiește site-ul oficial www.gov.ro, rulau deja versiuni PHP care corectează vulnerabilitățile PHP2Shell.

Pentru celelalte site-uri aflate în administrarea SGG, procesul de actualizare era încă în desfășurare la începutul săptămânii. Până la finalizarea intervențiilor, instituția a precizat că au fost implementate măsuri temporare de securitate pentru reducerea riscurilor.

Actualizarea software-ului vulnerabil reprezintă una dintre măsurile esențiale pentru remedierea problemei. În funcție de infrastructura fiecărei organizații, procesul poate necesita verificări suplimentare și testarea aplicațiilor înainte de restabilirea completă a serviciilor.

La sfârșitul săptămânii precedente, utilizatorii care au încercat să acceseze site-ul Poliției Române și paginile unor inspectorate județene de poliție au întâlnit mesaje prin care erau informați că platformele sunt temporar indisponibile pentru mentenanță și actualizări de securitate.

Alte instituții au explicat explicit că suspendarea temporară a accesului reprezintă o măsură preventivă în contextul identificării vulnerabilităților critice asociate tehnologiei PHP.

De exemplu, Primăria Tulcea a afișat un mesaj potrivit căruia site-ul oficial era indisponibil temporar ca măsură de precauție în domeniul securității cibernetice.

O asemenea întrerupere nu demonstrează, în sine, că sistemul a fost compromis. Suspendarea preventivă a unui serviciu online poate fi utilizată pentru limitarea expunerii în perioada în care administratorii verifică infrastructura și aplică actualizările necesare.

Răspunsurile transmise arată că măsurile adoptate diferă în funcție de infrastructura informatică și de modul în care sunt administrate platformele.

Prefectura Teleorman a precizat că platformele instituției care utilizează PHP și sunt accesibile din internet sunt administrate de la nivel central. Potrivit reprezentantei instituției, structura CERT-INT din cadrul Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne a informat structurile ministerului despre vulnerabilități și măsurile necesare, inclusiv verificarea eventualelor breșe.

Direcția de Sănătate Publică Timiș a anunțat că a implementat toate măsurile necesare în primele ore după publicarea vulnerabilităților. Instituția a precizat că platformele sunt monitorizate în continuare prin instrumente de detecție și scanări periodice de securitate.

Primăria municipiului Galați a transmis că nu a fost afectată de vulnerabilitățile semnalate și că menține colaborarea cu DNSC pentru protejarea sistemelor informatice.

La rândul său, Spitalul Municipal Câmpina a precizat că nu utilizează platforme PHP și că protejează sistemele informatice prin echipamente dedicate securității cibernetice. Instituția a menționat și absența rețelelor Wi-Fi interne ca măsură suplimentară de protecție.

Notificarea celor 17.416 entități publice urmărește informarea administratorilor și aplicarea măsurilor necesare pentru reducerea riscului de atacuri informatice. Amploarea avertizării reflectă numărul mare de instituții care pot utiliza infrastructuri web bazate pe tehnologii comune.

Prioritățile sunt identificarea sistemelor vulnerabile, instalarea versiunilor corectate, verificarea configurațiilor și monitorizarea activității informatice pentru detectarea eventualelor tentative de exploatare.