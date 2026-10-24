Două vulnerabilități grave de securitate descoperite în PHP, un limbaj de programare utilizat de aproximativ 70% dintre site-urile de pe internet, au declanșat o cursă contracronometru pentru protejarea serverelor. Problemele au fost remediate în aproximativ 24 de ore, însă procesul a scos la iveală dependența infrastructurii digitale de un număr redus de specialiști. Printre aceștia se află Ondřej Surý, un programator din Cehia care contribuie la distribuirea actualizărilor software necesare pentru securizarea sistemelor, potrivit The Atlantic.

Descoperirea vulnerabilităților a fost realizată de cercetători în securitate cibernetică folosind un nou model de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI.

Gravitatea problemelor și riscul ca acestea să fie exploatate de atacatori au pus presiune pe echipele care trebuiau să pregătească și să distribuie rapid soluțiile.

Breșele descoperite în PHP le-ar fi putut permite atacatorilor să execute cod de la distanță pe serverele vulnerabile. Într-un asemenea scenariu, aceștia ar fi putut accesa informațiile stocate, copia date sau bloca funcționarea site-urilor afectate.

PHP Foundation, organizația care gestionează proiectul PHP, a identificat problemele de securitate. Situația s-a complicat după ce informațiile despre vulnerabilități au apărut pe un forum înainte ca dezvoltatorii să publice un patch, adică o actualizare destinată remedierii problemelor.

A urmat o cursă între programatorii care trebuiau să pregătească soluția, administratorii și dezvoltatorii de site-uri care aveau nevoie să o instaleze și atacatorii care încercau să găsească modalități de exploatare a vulnerabilităților.

Matthew Prince, directorul executiv al companiei Cloudflare, a descris amploarea tentativelor de atac. Potrivit acestuia, în cele zece ore dinaintea publicării informațiilor despre breșe au fost înregistrate „mii de încercări de a le exploata”.

Ulterior, numărul acestora a crescut rapid. „a sărit la zeci de mii în cele 45 de minute de după anunț, la sute de mii în primele două ore și milioane până acum”, a spus Prince.

În timpul eforturilor de securizare a sistemelor, numele lui Ondřej Surý a fost menționat în repetate rânduri pe Reddit și X. Programatorul din Cehia contribuie la mentenanța și automatizarea pachetelor software pentru PHP, activitate care facilitează instalarea actualizărilor pe servere.

Deși nu lucrează direct pentru PHP Foundation, Surý are un rol important în distribuirea versiunilor software pe care administratorii le pot instala. El ocupă și funcția de director de inginerie DNS (Domain Name System) la organizația nonprofit Internet System Consortium.

Dezvoltatorul de software Ian Landsman a atras atenția asupra dependenței unei părți importante a infrastructurii digitale de activitatea programatorului.

„Există un tip care este responsabil, de unul singur, pentru cea mai mare parte a distribuției de PHP din întreaga lume”, a scris Landsman pe X. „Și dacă i se întâmplă ceva tipului ăsta, s-a terminat. Toată lumea a încurcat-o.”

Importanța activității lui Surý a fost remarcată și de utilizatorii Reddit. „Ondřej va salva internetul astăzi”, a scris un utilizator într-o discuție despre PHP.

După publicarea actualizărilor, numeroase site-uri au devenit temporar inaccesibile în timp ce administratorii implementau modificările necesare. Printre sistemele afectate s-au numărat site-uri guvernamentale din Germania și Finlanda, platforme ale unor spitale și școli din Europa, precum și site-ul internațional 4chan.

Într-un interviu acordat publicației The Atlantic, Ondřej Surý a explicat de ce vulnerabilitățile erau atât de grave.

„Executarea de cod de la distanță (remote code execution) este cel mai grav tip de vulnerabilitate, pentru că atacatorul poate să-și execute propriul cod pe serverul care rulează PHP.”

Programatorul a atras atenția asupra numărului mare de site-uri care folosesc acest limbaj de programare.

„De aceea s-a declanșat o asemenea panică pe tot internetul. Dacă aproximativ 70% dintre site-uri rulează PHP, impactul ar fi uriaș, în cazul în care atacatorii ar reuși să execute cod pe aceste servere.”

Surý a explicat că experiența acumulată în peste 20 de ani și automatizarea unei mari părți din activitatea sa l-au ajutat să pregătească actualizările la timp. El nu are sisteme proprii bazate pe PHP, însă spune că simte o responsabilitate față de utilizatorii internetului.

„Sigur, simt că am o responsabilitate față de utilizatorii de internet. Ar fi o zi nebună pentru mine dacă aș fi cu barca în mijlocul Mării Adriatice. Asta se poate întâmpla. Însă, am avut timp să pregătesc pachetele (software).”

Programatorul a explicat că, fără contribuția sa, alte persoane ar fi putut prelua sarcina, însă procesul ar fi durat mai mult și ar fi fost mai dificil.

Activitatea lui Surý presupune transformarea codului sursă PHP în pachete software care pot fi instalate direct de utilizatori. Această etapă simplifică distribuirea versiunilor actualizate și reduce timpul necesar instalării lor pe un număr mare de sisteme.

„Ceea ce proiectul PHP a făcut a fost să lanseze codul sursă al limbajului de programare. Iar eu m-am ocupat de pregătirea lui sub forma unor pachete pe care utilizatorii le pot instala pe serverele lor.”

El a explicat și avantajele automatizării procesului:

„Este o soluție foarte comodă și mai rapidă. Procesul poate fi automatizat, ceea ce permite instalarea aceluiași pachet pe sute sau mii de servere fără a fi nevoie de compilare.”

Surý a apreciat faptul că echipa proiectului PHP l-a inclus în grupul restrâns care a cunoscut vulnerabilitățile înainte ca informațiile să devină publice. Astfel, a avut timp să pregătească pachetele necesare.

„Dacă nu aș fi avut destul timp să mă pregătesc corespunzător, asta ar fi generat mult stres. Din punctul meu de vedere, nu a fost stresant, pentru că fac asta ca voluntar. Dacă mă lovește un autobuz, atunci va deveni problema altcuiva.”

În cele 24 de ore de după apariția informațiilor despre vulnerabilități, Surý a primit mai multe donații decât în mod obișnuit într-un an întreg. Programatorul a spus că sprijinul a venit atât sub forma unor sume mici, cât și a unor contribuții mai mari.

„Oamenii au donat sume mici, dar și sume mari într-un ritm nebun. Aș dori să le mulțumesc tuturor.”

Surý a explicat că exploatarea vulnerabilităților ar fi putut avea consecințe diferite, de la blocarea site-urilor până la transformarea serverelor compromise în rețele de tip botnet. Acestea sunt grupuri de dispozitive controlate de la distanță, care pot fi utilizate pentru atacuri informatice sau alte activități ilegale.

„O altă posibilitate este ca cineva să obțină acces și să transforme aceste dispozitive într-o rețea de tip ‘botnet’”, a mai spus Surý.

El a atras atenția că astfel de operațiuni sunt asociate frecvent cu grupări motivate financiar, care pot vinde accesul la rețelele compromise sau le pot utiliza pentru minarea de criptomonede.

Surý consideră că dezvoltarea agenților de inteligență artificială aduce noi provocări pentru specialiștii în securitate cibernetică. Aceștia pot contribui atât la identificarea vulnerabilităților, cât și la exploatarea lor.

Programatorul a menționat că unii utilizatori de internet au folosit expresia „Black October” pentru a descrie perioada marcată de această vulnerabilitate și de alte atacuri asociate agenților AI.

Una dintre temerile specialiștilor este că sistemele de inteligență artificială ar putea descoperi și exploata breșele de securitate mai repede decât reușesc oamenii să le remedieze.

Există însă și posibilitatea folosirii acelorași tehnologii pentru apărare. Surý a remarcat că, pe lângă agenții care pot fi utilizați în scopuri distructive, există și „agenți foarte perseverenți și care sunt foarte buni să ne protejeze împotriva lor”.