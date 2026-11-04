Datoriile șantierului naval Damen Mangalia au ajuns la aproximativ 2,3 miliarde de lei, iar eventuala vânzare către compania germană Rheinmetall, pentru 138 de milioane de euro, ar acoperi doar o parte din obligațiile financiare acumulate. Suma obținută din tranzacție ar reprezenta aproximativ o treime din totalul creanțelor, în condițiile în care noi datorii au fost înregistrate după declararea falimentului. Potrivit celui mai recent raport de activitate intermediar întocmit de lichidatorul judiciar CITR, datoriile curente ale companiei ajunseseră la 101 milioane de lei la 30 septembrie 2026.

Acestea s-au acumulat după 28 aprilie 2026, data la care Tribunalul Constanța a decis intrarea șantierului naval în faliment, după respingerea planului de reorganizare de către adunarea creditorilor.

Valoarea obligațiilor financiare nu este însă definitivă. Luna octombrie nu fusese încă închisă din punct de vedere contabil, astfel că totalul ar putea crește.

„Luna octombrie nu a fost închisă din punct de vedere contabil, evoluţia datoriilor curente la nivelul acestei luni urmând să fie prezentată în raportul de activitate următor”, se arată în documentul publicat de CITR pe 30 octombrie.

Noile obligații se adaugă datoriilor de aproximativ 2,2 miliarde de lei deja acceptate. În eventualitatea finalizării tranzacției cu Rheinmetall, prețul de 138 de milioane de euro ar acoperi numai o treime din creanțe. Până în prezent, compania germană a achitat 10% din valoarea tranzacției, suma necesară pentru participarea la licitație.

Cea mai mare parte a datoriilor curente, respectiv 73,8 milioane de lei, reprezintă obligații către Fondul de garantare. Bugetul de stat figurează cu 12,2 milioane de lei, în timp ce restanțele salariale se ridică la 3,4 milioane de lei. Alte 5,1 milioane de lei reprezintă taxe aferente salariilor.

La acestea se adaugă 4,3 milioane de lei către furnizorii de servicii și materiale.

Liderul Sindicatului Navalistul, Laurențiu Gobeajă, a explicat că restanțele salariale îi vizează pe cei aproximativ 100 de angajați care au rămas pe platforma navală pentru activitățile de întreținere și pază, după intrarea companiei în faliment.

Damen Shipyards Mangalia a intrat în insolvență la 19 iunie 2024, la solicitarea companiei-mamă, Damen Holding B.V. Aceasta reclama atunci 69,5% din totalul datoriilor consemnate, iar împreună cu alte firme din grup controla aproximativ 85% din creanțe.

La 6 februarie 2026, CITR a publicat Tabelul definitiv provizoriu nr. 1 al creanțelor, care indica un total acceptat de 1,94 miliarde de lei. Din această sumă, 1,053 miliarde de lei reprezentau creanțe pure și simple, iar alte 823 de milioane de lei erau creanțe sub condiție, aflate în legătură cu diferite litigii.

Creanțele bugetare însumau 28,3 milioane de lei, dintre care 25,9 milioane de lei erau solicitate de Fisc. Totodată, angajații aveau de recuperat aproximativ 4 milioane de lei. Alte aproximativ 1,9 miliarde de lei erau revendicate de 184 de companii, majoritatea din grupul Damen.

Ulterior, pe 14 august 2026, CITR a publicat Tabelul suplimentar al creanțelor, aferent perioadei iunie 2024 – aprilie 2026. Documentul a adăugat obligații recunoscute de 193 de milioane de lei.

ANAF figura cu cele mai mari pretenții, de 119,6 milioane de lei, urmată de angajați, care aveau de recuperat puțin peste 25 de milioane de lei.

Laurențiu Gobeajă a explicat că sumele datorate salariaților provin din drepturi acumulate în perioada insolvenței.

„Aceşti bani s-au cumulat de la intrarea în insolvenţă până la intrarea în faliment şi reprezintă indemnizaţii, indemnizaţii de şomaj tehnic, tichete de masă, ajutoare sociale pentru deces ori naştere copil, primele de Crăciun, de Paşte, sporul de fidelitate şi altele (prevăzute în contractul colectiv de muncă, n.r.)”, a declarat Laurenţiu Gobeajă, liderul Sindicatului Navalistul al angajaţilor din şantierul Damen Mangalia.

Referitor la sumele revendicate de ANAF, liderul sindical a explicat că acestea provin din taxele și contribuțiile salariale care nu au putut fi achitate din fondurile disponibile la acel moment.

„În perioada accesării Fondului de Garantare, legea nu prevedea că din acesta se suportă şi contribuţiile sociale şi impozitul pe venituri. Societatea nu a putut achita atunci taxele pe salarii”, a declarat Laurențiu Gobeajă.

Potrivit documentelor publicate de CITR, bugetul de stat și bugetele locale au de recuperat cel puțin 260 de milioane de lei, în timp ce restanțele către salariați se ridică la minimum 33 de milioane de lei.

Cele două categorii de creditori beneficiază de prioritate la recuperarea creanțelor, înaintea creditorilor chirografari, care nu dețin garanții pentru sumele solicitate.

În total, statul și angajații au de recuperat aproximativ 300 de milioane de lei, echivalentul a aproape jumătate din valoarea tranzacției de 138 de milioane de euro. Suma ar putea crește prin acumularea unor noi obligații în octombrie și noiembrie, până la eventuala preluare a șantierului de către Rheinmetall.