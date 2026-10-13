Guvernele PNL au gestionat parteneriatul cu Damen și au dus afacerea în faliment

Grupul olandez Damen Shipyards, care a devenit acționar al șantierului naval Damen Mangalia în prima jumătate a anului 2018, solicita în august 2023 rezilierea contractului legal de funcționare a asocierii dintre Damen Holding BV și Statul român pentru Şantierul Mangalia. Afacerea nu mai mergea, deși până atunci, profitul a fost mare. Cine a avizat-o și gestionat-o din partea Statului până în pragul falimentului din 2026? Guvernele PNL.

Nu e nicio exagerare și nicio salvare a Șantierului naval Mangalia, dar e o pierdere a acestuia de către statul român, care nu a câștigat niciun ban din vânzarea către Rheinmetall. Poate într-o zi se va face o anchetă serioasă, așa cum se face cu achiziția de vaccinuri COVID.

Există o istorie în spate a parteneriatului dintre Damen Holding B.V. (Damen) și statul român, începută în 2018.

Compania olandeză este un partener strategic în industria construcțiilor navale din România, având investiții în cele mai mari șantiere navale din țară, în Galați și Mangalia. Șantierul din Galați funcționează și lucrurile stau bine, acolo construindu-se vase de croazieră.

La Mangalia, activitatea se desfășura pentru producția de nave militare, cu personal ultraspecializat.

În 2018, când au intrat în afacere (Guvernul Dăncilă), olandezii de la Damen au plătit 26 de milioane de dolari (aproximativ 23 de milioane de euro) pentru acțiunile Șantierului Mangalia. Au cumpărat doar 49% pentru că restul de 51% au rămas la Statul român. Damen a avut însă dreptul absolut de management si administrare, deci a gestionat și profitul. Cifrele tranzacției au fost dezvăluite de Victor Ponta.

Olandezii de la Damen au reclamat cadrul juridic

Primele agitații publice ale olandezilor au început în 2023. Până atunci, compania asigurase peste 3.500 de locuri de muncă la nivel local, iar peste 400 de proiecte au fost finalizate în România. Conform cifrelor publicate la acea vreme, pe șantierul din Mangalia au fost construite peste 30 de nave de apărare și securitate pentru 14 forțe navale și gărzi de coastă din întreaga lume, inclusiv pentru țări NATO și UE.

Nemulțumirile companiei Damen veneau din schimbarea legii. Guvernul Ciucă, cu Angel Tîlvăr ministru la Apărare, pregătise o modificare a legislației care nu convenea. Evz a consemnat în 2023 reproșurile olandezilor.

„Cadrul juridic care se aplică în prezent încalcă condiţiile oferite, agreate şi garantate în favoarea Damen de către Statul român şi structurile sale în 2018, invalidând complet principiile care au stat la baza deciziei Damen de a investi în şantierul din Mangalia.

Totodată se preciza că autoritățile române au fost informate în mod repetat cu privire la impactul noii legi asupra acestui parteneriat, chiar înainte de adoptarea legii în Parlament şi s-au solicitat acţiuni imediate pentru a stopa proiectul care va avea un impact negativ asupra șantierului naval, asupra angajaților și clienților.

Damen a insistat pentru o soluţie rapidă, înainte de intrarea în vigoare a noii legi, pentru a minimiza întreruperea activităţii şantierului naval şi pentru a rezolva situaţia dificilă. Acest lucru nu s-a întâmplat. Legislația s-a schimbat, iar șantierul a început să înregistreze pierderi.

Au urmat concedieri, restrângerea activității, iar în 2025 șantierul a intrat în insolvență. A apărut lichidatorul judiciar, apoi Guvernul a fost anunțat că Damen intră în faliment. Rând pe rând, toți angajaţii şantierului au fost concediaţi cu salarii compensatorii. Guvernul Bolojan a anunțat intrarea în Programul SAFE și că va avea în vedere și activitatea navală.

Pe 26 mai 2026, s-a decis vânzarea activelor șantierului (inclusiv terenuri), Damen refuzând reorganizarea activității. Olandezii știau că va veni salvarea de la nemții de la Rheinmetall.

Ce miniștri au gestionat activitatea Damen în parteneriatul cu Statul

În anul 2018, când Damen a luat decizia de a investi în Mangalia, ministrul Apărării era Mihai Fifor, în guvernul Viorica Dăncilă.

Această mișcare a permis statului român să devină acționar majoritar în această companie, cu o participație de 51%, dar Damen a păstrat controlul operațional și managerial asupra șantierului naval.

Doar că, Fifor a predat mandatul lui Gabriel Leș în 20 noiembrie 2018. Acesta a condus MApN fix un an, cât a mai fost PSD la putere.

PNL preia Ministerul Apărării, iar Damen merge spre faliment

Din 20 noiembrie 2019 a venit la conducere Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, cu Nicolae Ciucă ministru la Apărare și Florin Cîțu la Finanțe.

Amintim că francezii de la Naval Group au câștigat în 2019 licitația pentru cele 4 corvete multifuncționale Gowind 2500 pentru Forțele Navale Române, cu o ofertă de 1,2 miliarde euro. Procedura a fost ulterior anulată din cauza unor neînțelegeri privind costurile între asocierea dintre Șantierul Naval Constanța și Naval Group, MApN oferind nenumărate termene pentru semnarea contractului, susțin specialiștii Defence.

Trebuie reamintit și că, în noiembrie 2019, ministrul Apărării era încă Gabriel Leș de la PSD (guvernul Viorica Dăncilă), iar licitația cu francezii a fost anulată din cauză că Naval Group nu a vrut să semneze acordul-cadru cu partea română.

Compania olandeză Damen, clasată pe locul 2 la licitație, ofertase cu 50 de milioane euro mai mult decât francezii, dar MApN, prin generalul Ciucă, a spus că nu are acești bani, iar ministrul Leș nu a vrut să-și mai asume contractul fiind deja pe plecare din funcție.

Noul ministru din Guvernul Orban, generalul Nicolae Ciucă a anunțat la preluare că se vor construi navele pe șantierul naval Damen de la Mangalia.

În decembrie 2020 preia guvernarea Florin Cîțu, tot cu Nicolae Ciucă la Apărare. Timp de un an, nu s-a mai auzit nimic despre corvete și vedete la Damen.

Guvernul Nicolae Ciucă nu a ajutat Damen așa cum a promis

Perioada noiembrie 2021 – iunie 2023 marchează crearea „Marii Coaliții” dintre rivalii PSD și PNL, alături de UDMR. Ciucă și Ciolacu premieri, urmează să se rotească la guvernare.

Miniștri cheie din Guvernul Ciucă au fost : Adrian Câciu – Finanțe și Angel Tîlvăr la Apărare, ambii PSD.

În acea vară de 2023, partenerii olandezi de la Damen Mangalia încep să reclame parteneriatul cu statul român. Un demers grav pentru România care se lupta pentru intrarea în Schengen.

Damen se plângea de efectele schimbării legii și relația cu guvernele liberale

„Damen se confruntă astfel nu doar cu o încălcare a contractului, ci şi cu încălcarea relaţiei de încredere din partea statului român.

În acest sens, după o notificare anterioară de încălcare a contractului prin care Damen şi-a exprimat pentru ultima dată disponibilitatea de a găsi o posibilitate pentru continuarea asocierii, la care nu s-a oferit nicio soluţie de către partea română, Damen nu a avut altă opţiune decât să emită notificarea de reziliere a Acordului de Asociere încheiat în 2018 cu partenerul român”, reclamă oficialii companiei premierului liberal.

Guvernele Marcel Ciolacu I și II (iunie 2023 – mai 2025)

Continuarea marii coaliții, cu PSD la șefia executivului. Guvernul Ciolacu a fost reconfirmat după alegerile parlamentare de la finele anului 2024. Ciolacu a demisionat în mai 2025 în urma tensiunilor post-electorale.

Miniștri cheie: Marcel Boloș la Finanțe și Angel Tîlvăr la Apărare.

Guvernul Ilie Bolojan (iunie 2025 – prezent)

Guvern de largă coaliție națională format din PNL, PSD, USR și UDMR, instalat în vara anului 2025. La Apărare este uns ministru Radu Miruță, după debarcarea lui Ionuț Moșteanu. Azi declară că el a salvat Șantierul naval Damen. O afacere din care România nu a câștigat niciun euro, ba va plăti împrumutul din SAFE și a rămas și fără participațiunea pe care o avea la șantierul naval, preluat acum de Rheinmetall pentru 138 de milioane de euro.

Victor Ponta a sintetizat foarte bine afacerea vânzării Șantierului naval Mangalia din care România nu a câștigat nimic, dar va plăti împrumutul din programul SAFE cu Rheinmetall. Citiți aici!