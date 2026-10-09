Fostul premier Victor Ponta a criticat vânzarea Șantierului Naval Damen Mangalia către compania Rheinmetall Real Estate România SRL, pentru aproximativ 138 de milioane de euro, fără TVA. Tranzacția a fost realizată după patru licitații fără oferte, la un preț redus cu 25% față de valoarea inițială. Ponta susține că statul român ar fi dezavantajat și acuză USR de modul în care a fost gestionată situația șantierului.

Fostul premier susține că România ar pierde controlul asupra șantierului, în timp ce compania Damen ar obține un câștig important. Ponta a lansat și acuzații la adresa unor reprezentanți USR, pe care îi consideră responsabili pentru situația în care a ajuns unitatea navală.

Șantierul Naval Mangalia a fost adjudecat vineri, în cadrul licitației organizate de lichidatorul judiciar CITR, către Rheinmetall Real Estate România SRL. Prețul de adjudecare a fost de aproximativ 138 de milioane de euro, fără TVA, după reducerea cu 25% a valorii de pornire.

Anterior, fuseseră organizate patru licitații care nu au atras oferte. Valoarea inițială a șantierului era de 184,04 milioane de euro, iar reducerea aplicată a depășit 46 de milioane de euro.

Pentru licitația de vineri, prețul de pornire a fost stabilit la 138.034.320,74 de euro, exclusiv TVA. Tranzacția creează perspectiva reluării activității șantierului, însă Victor Ponta contestă beneficiile acesteia pentru statul român.

Fostul premier a criticat public vânzarea, susținând că Damen ar încasa o sumă considerabil mai mare decât cea achitată anterior pentru participația sa. Într-un mesaj în care îi atacă pe reprezentanții USR, Ponta a prezentat propriile calcule privind rezultatul tranzacției și implicarea statului român.

„O ȚEAPĂ PENTRU ROMÂNIA DE 138 DE MILIOANE DE EURO — și pierderea ultimului șantier naval funcțional al Statului Român — o teapa marca USR, Miruță, Darău și Fritz! Bravo, USR! Herzlichen Glückwunsch, USR! Olandezii de la Damen au plătit 26 de milioane de dolari (aproximativ 23 de milioane de euro) pentru acțiunile Șantierului Mangalia. Au cumparat doar 49% pentru ca restul de 51% au ramas, teoretic, la Statul Roman. Insa Damen a avut dreptul absolut de management si administrare! După ce au reușit să îl bage în insolvență și să trimită acasă toți muncitorii, DAMEN primesc de la nemții de la Rheinmetall 138 de milioane de euro pe tot santierul; Statul Roman , desi actionar cu 51% , nu primeste nimic si nici nu mai are nicio actiune sau cuvant de spus! Profit pentru Damen: 115 milioane de euro — iar România rămâne fara șantier și cu muncitorii romani șomeri! Doar că Rheinmetall nu plătește din banii proprii – nu aduc din Germania niciun euro ! Plătește tot din banii românilor, împrumutați cu dobândă prin programul SAFE! Pentru că Miruță a semnat deja să le dea 900 de milioane de euro pentru două nave militare care costau maximum 500 de milioane de euro (România tocmai a cumpărat din Turcia o navă similară cu 220 de milioane de euro)! Deci Rheinmetall dă 138 de milioane de euro din banii primiti de la USR către Damen, si rămâne cu un „mic profit” de 262 de milioane de euro! România rămâne fără Șantierul Mangalia, fără 900 de milioane de euro din programul SAFE și, eventual, sa sperăm, o să primească peste câțiva ani niște nave militare total inutile — simple victime pentru drone! Pe vremea lui Ceaușescu, oricine ar fi fost vinovat de așa ceva era împușcat! Pe vremea PSD–PNL, oricine semna așa ceva era arestat și stătea câțiva ani buni în închisoare! Pe vremea USR, autorii acestor infracțiuni ne dau lecții la televizor și sunt felicitați de propagandiștii la fel de corupți și de stupizi ca ei! PS – sper ca toate pozițiile publice ale PSD din ultimele zile referitoare la Guvern sunt doar un “cadril politic” , o tehnica de negociere! Cand pana si Bolojan si PNL au fost de acord sa voteze noul Guvern , eu refuz sa cred ca PSD chiar isi asuma sa ramanem in continuare cu Guvernul actual , cu useristii la butoane – asta ar fi o aberatie politica si chiar complicitate directa cu vinovatii de dezastrul actual al Romaniei!”, susține fostul premier.

Fostul premier a contestat și modul în care ar urma să fie finanțate proiectele militare asociate Rheinmetall. Acesta susține că banii utilizați pentru achiziția șantierului ar proveni indirect din fondurile împrumutate de România prin programul european SAFE.

Ponta a invocat suma de 900 de milioane de euro pentru două nave militare și a comparat valoarea acestora cu prețul unei nave achiziționate de România din Turcia.

În opinia fostului premier, diferențele dintre sumele implicate ar reprezenta un dezavantaj financiar pentru statul român. Afirmațiile privind proveniența banilor, profitul Damen și eventualele pierderi ale României sunt însă acuzațiile și calculele prezentate de Ponta, nu concluzii confirmate de lichidatorul judiciar.

În mesajul publicat după anunțarea tranzacției, fostul premier a folosit inclusiv o comparație cu sancțiunile aplicate în timpul regimului comunist. Victor Ponta a criticat reprezentanții USR, pe care îi acuză că ar fi contribuit la pierderea șantierului de către statul român.

Acesta a afirmat că, în trecut, persoanele responsabile pentru o asemenea situație ar fi riscat sancțiuni severe și a susținut că politicienii vizați ar trebui trași la răspundere.

Acuzațiile sale privind presupuse infracțiuni nu echivalează cu existența unor hotărâri judecătorești care să stabilească vinovăția persoanelor menționate.

Fostul prim-ministru a legat criticile privind vânzarea Șantierului Mangalia și de negocierile politice pentru formarea noului Executiv.

Ponta și-a exprimat speranța că pozițiile publice ale PSD din ultimele zile reprezintă doar o tactică de negociere, nu intenția partidului de a menține actuala formulă guvernamentală.

El a invocat și disponibilitatea PNL și a lui Ilie Bolojan de a susține învestirea unui nou Guvern, criticând posibilitatea ca PSD să contribuie la păstrarea actualului Executiv.

În paralel cu aceste acuzații, lichidatorul judiciar CITR a anunțat vineri vânzarea Șantierului Naval Mangalia către Rheinmetall Real Estate România SRL pentru 138.034.320,47 euro, fără TVA. Potrivit companiei, tranzacția ar putea permite reluarea activității industriale