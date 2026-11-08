Victor Ponta consideră că atacul armat din Polonia nu ar trebui interpretat drept o acțiune teroristă, ci ca o tragedie provocată de un individ despre care fostul premier susține că avea probleme psihice. Într-o intervenție la România TV, acesta a făcut referire și la modul în care politicienii polonezi au reacționat după evenimentele de la Cracovia.

Fostul premier a declarat că nu este convins de ipoteza potrivit căreia atacatorul ar fi avut o motivație extremistă. Victor Ponta a susținut că tragedia trebuie privită și prin prisma informațiilor referitoare la moartea membrilor familiei suspectului.

Totodată, acesta a făcut o comparație între reacțiile politice din Polonia și cele din România, afirmând că, în astfel de situații, diferențele dintre partide ar trebui lăsate deoparte.

„Eu nu cred în povestea cu teroristul, extremist. E un nebun, înțeleg că și-a ucis familia.Vreau să mai spun un lucru. În momente de tragedie, asta e o tragedie. Popoarele adevărate, ce se unesc, trec peste orice le desparte. Nu știu, am urmărit un pic, n-am văzut niciun fel de acuzații și acolo e o bătălie politică cumplită între președinte, primul ministru. N-am văzut să iasă președintele, să dea vina pe primul ministru, primul ministru pe președinte. E luptă grea acolo, atenție. Balcoanele închise fără autorizație și capcana termenului de trei ani. Ce trebuie să știe proprietarii despre prescripția amenzilor Presiunea din anvelope scade odată cu temperaturile. Ce trebuie să verifice șoferii înainte de drumurile de iarnă Când se întâmplă câte o nenorocire în România, primul lucru sunt niște hiene, oameni hiene, care acum 11 ani zic Corupția ucie, demisia. Aceleași hiene acum zic că este de la AUR. Popoarele poternice se unesc în momente de suferință.Ne explică ei că era de dreapta, de stânga cel care a făcut asta. Nu, e un om nebun cel care a comis așa ceva. Un neom pătruns de diavol, care își ucide familia. Nu e vorba de un act de terorism, e vorba pur și simplu de o tragedie cumplită în care tot poporul trebuie să se unească", a spus Ponta la RTV.

Parchetul polonez a deschis duminică, 8 noiembrie, o anchetă în care atacul de la Cracovia este încadrat juridic drept act terorist.

Poliția din Polonia a confirmat duminică, 8 noiembrie, identitatea celor trei persoane descoperite fără viață în apartamentul suspectului, situat în orașul Ostrowiec Świętokrzyski. Potrivit informațiilor relatate de BBC, victimele aveau răni care păreau să fi fost produse prin împușcare.

Este vorba despre tatăl suspectului, în vârstă de 53 de ani, mama acestuia, de 52 de ani, și sora sa, în vârstă de 21 de ani.

Cele trei cadavre au fost găsite sâmbătă, în timpul verificărilor efectuate de forțele antiteroriste la domiciliul bărbatului suspectat de comiterea atacului din Cracovia. Descoperirea a determinat extinderea cercetărilor și asupra circumstanțelor în care au murit membrii familiei acestuia.

Autoritățile poloneze au transmis că investigațiile nu se desfășoară exclusiv în apartamentul în care au fost descoperite cele trei victime.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care au avut loc decesele și legătura acestora cu atacul armat din Cracovia.

În timp ce Victor Ponta a respins public ipoteza terorismului, anchetatorii polonezi cercetează atacul în baza încadrării juridice referitoare la infracțiunile teroriste.