Economie

Șantierul Naval Mangalia, vândut cu 138 de milioane de euro către Rheinmetall

Șantierul Naval Mangalia, vândut cu 138 de milioane de euro către RheinmetallSursa foto: Arhiva EVZ
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Șantierul Naval Mangalia a fost vândut vineri, 9 octombrie 2026, în urma unei licitații câștigate de Rheinmetall Real Estate România SRL. Prețul de vânzare este de 138.034.320,47 de euro, fără TVA, potrivit CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia.

CITR a anunțat finalizarea procedurii de valorificare a șantierului, aflat în insolvență. Compania susține că vânzarea creează posibilitatea reluării activității unuia dintre cele mai importante active industriale din România.

Rheinmetall Real Estate România a câștigat licitația pentru Șantierul Naval Mangalia

Potrivit CITR, vânzarea a avut loc în urma procedurii de licitație organizate pentru șantierul naval. Câștigătorul este Rheinmetall Real Estate România SRL, iar prețul stabilit este de 138.034.320,47 de euro, fără TVA.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

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Damen Mangalia

Damen Mangalia. Sursa foto Facebook

CITR a gestionat vânzarea șantierului aflat în insolvență

CITR este lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia și activează pe piața restructurării și insolvenței din România. Compania precizează că are o experiență de peste 25 de ani și a gestionat mai mult de 1.200 de proiecte.

Potrivit datelor prezentate de CITR, compania distribuie anual peste 100 de milioane de euro către creditori, în cadrul activității sale de restructurare și insolvență.

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