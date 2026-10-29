Compania americană de investiții Carlyle și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au ajuns la un acord pentru vânzarea Black Sea Oil & Gas (BSOG) și BSOG Holding către compania europeană Mazarine Energy B.V, potrivit Economica.

Tranzacția, care vizează cel mai mare producător de gaze naturale offshore din România, trebuie să primească aprobările necesare din partea autorităților de reglementare.

Potrivit comunicatului transmis de companii, schimbarea acționariatului nu va afecta activitatea operațională a BSOG. După finalizarea tranzacției, compania va continua să opereze proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD), unul dintre cele mai importante proiecte energetice din sectorul românesc al Mării Negre.

Cu sprijinul Carlyle și al BERD, BSOG a coordonat investiții de peste 400 de milioane de dolari în proiectul MGD, primul proiect offshore de producție a hidrocarburilor dezvoltat în sectorul românesc al Mării Negre după mai bine de trei decenii.

Infrastructura cuprinde platforma de producție Ana, o conductă submarină de 126 de kilometri și stația de tratare a gazelor de la Vadu.

Producția a început în iunie 2022, iar de atunci compania a furnizat aproximativ 12% din necesarul intern de gaze naturale al României, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare și la consolidarea securității energetice.

Mark Beacom, directorul general al BSOG, a subliniat că dezvoltarea proiectului a fost posibilă datorită investițiilor consistente și angajamentului pe termen lung al acționarilor.

Mazarine Energy activează pe piața românească din 2017 și urmărește să continue dezvoltarea activităților energetice ale BSOG. Compania desfășoară operațiuni în Europa și Africa de Nord și are experiență în explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze.

Reprezentanții Mazarine au transmis că preluarea BSOG reprezintă un pas important pentru consolidarea prezenței pe piața din România și pentru continuarea contribuției la aprovizionarea cu energie.

Pe lângă producția de gaze naturale, BSOG analizează oportunități de dezvoltare în domeniul energiei verzi. Printre direcțiile vizate se numără proiectele eoliene offshore, captarea și stocarea carbonului (CCS) și producția de biometan prin subsidiara BSOG Energy.

Carlyle, care a preluat BSOG în 2015, și BERD, investitor din 2017, consideră că evoluția companiei demonstrează potențialul investițiilor pe termen lung în infrastructura energetică. Valoarea tranzacției nu a fost precizată în comunicatul de presă.