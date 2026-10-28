Un schelet rar de Nanotyrannus, un dinozaur carnivor care a trăit în urmă cu aproximativ 67 de milioane de ani, a fost vândut cu 47,3 milioane de dolari la o licitație organizată de Sotheby’s la New York, pe 27 octombrie 2026. Fosila, numită „Jodi”, a depășit de peste cinci ori estimarea maximă inițială a casei de licitații și a devenit al doilea cel mai valoros dinozaur vândut vreodată la licitație, potrivit Sotheby’s.

Vânzarea a atras atenția atât prin prețul obținut, cât și prin dezbaterea pe care o readuce în prim-plan: ar trebui ca fosilele rare să ajungă în colecții private sau să rămână accesibile cercetătorilor și publicului? Mai mulți specialiști în paleontologie și-au exprimat îngrijorarea cu privire la costurile ridicate ale acestor achiziții și la riscul ca exemplare importante să nu mai poată fi studiate în condiții adecvate.

Potrivit comunicatului Sotheby’s citat de News.ro, licitația a durat aproximativ 12 minute, iar șase ofertanți au participat online și prin telefon. Vânzarea s-a încheiat cu o ofertă acceptată telefonic. Identitatea cumpărătorului nu fusese făcută publică în informațiile disponibile la momentul relatării.

Înaintea licitației, casa Sotheby’s estimase că scheletul va obține între 6 și 9 milioane de dolari. Prețul final de 47,3 milioane de dolari a depășit considerabil acest interval, transformând fosila într-una dintre cele mai valoroase piese paleontologice vândute vreodată pe piața de artă și obiecte de colecție.

Scheletul a fost descoperit în 2019 de Jodi Pierson, pe un teren privat din Formațiunea Hell Creek, în comitatul Garfield din statul american Montana, în apropierea localității Jordan. Exemplarul a primit numele „Jodi” în onoarea descoperitoarei sale.

Conform datelor prezentate de Sotheby’s, fosila măsoară aproximativ 5,97 metri de la bot până la coadă și are circa 2,93 metri înălțime atunci când este montată pe suport. Scheletul reunește aproximativ 191 de elemente osoase fosilizate.

Formațiunea Hell Creek este cunoscută pentru numeroasele fosile de dinozauri din Cretacicul târziu, inclusiv cele ale unor specii care au trăit în urmă cu aproximativ 66–67 de milioane de ani.

Sotheby’s descrie Nanotyrannus drept un tiranozaurid carnivor, adaptat pentru deplasare rapidă, care a trăit în aceeași perioadă cu celebrul Tyrannosaurus rex. Deși era mai mic decât acesta, dinozaurul face parte din grupul teropodelor carnivore înrudite cu tiranozaurii.

Identitatea taxonomică a Nanotyrannusului a reprezentat mult timp un subiect de dezbatere în paleontologie. O ipoteză susținea că fosilele atribuite acestui gen ar putea aparține unor exemplare tinere de Tyrannosaurus rex. Sotheby’s afirmă că diferențele morfologice observate susțin separarea celor două grupuri.

Discuția științifică este importantă deoarece identificarea corectă a fosilelor contribuie la înțelegerea diversității dinozaurilor, a dezvoltării lor și a ecosistemelor din Cretacicul târziu. Pentru evaluarea unor astfel de concluzii, accesul cercetătorilor la materialul fosil și la documentația aferentă rămâne esențial.

Prețul obținut de „Jodi” a readus în discuție accesul comunității științifice la exemplarele rare. Thomas R. Holtz Jr., specialist în paleontologia vertebratelor și conferențiar la Universitatea din Maryland, a criticat contextul în care se desfășoară asemenea tranzacții, invocând dificultățile financiare cu care se confruntă unele instituții muzeale.

În declarațiile reproduse în relatarea News.ro, Holtz a comparat suma plătită pentru schelet cu problemele bugetare ale unor muzee de istorie naturală. Printre instituțiile menționate se numără Academia de Științe Naturale de la Universitatea Drexel din Philadelphia și Muzeul de Istorie Naturală Sternberg, asociat Universității de Stat Fort Hays.

La rândul său, Linda Ivany, profesoară de paleoecologie evolutivă la Universitatea Syracuse, a susținut, într-un interviu acordat publicației The New York Times, că fosilele remarcabile ar trebui să rămână în domeniul public, astfel încât să poată fi studiate de cercetători și prezentate publicului.

Vânzarea unei fosile către un colecționar privat nu înseamnă automat că aceasta va deveni inaccesibilă cercetătorilor. Accesul depinde de deciziile proprietarului, de eventualele acorduri cu instituții științifice și de disponibilitatea documentației privind descoperirea și conservarea specimenului.

Totuși, atunci când un exemplar important ajunge într-o colecție privată, oamenii de știință pot întâmpina dificultăți în examinarea lui pe termen lung. Pentru muzee și universități, prețurile de zeci de milioane de dolari pot depăși cu mult bugetele disponibile pentru achiziții.

Vânzarea scheletului „Jodi” pentru 47,3 milioane de dolari evidențiază atât valoarea comercială a fosilelor rare, cât și tensiunea dintre piața colecționarilor și interesul științific public. Accesul pe termen lung la astfel de exemplare va rămâne o problemă importantă pentru muzee, cercetători și instituțiile care conservă patrimoniul paleontologic.