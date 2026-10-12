Afacerea vânzării șantierului naval din Mangalia către firma germană Rheinmetall s-a parafat înainte de plecarea Guvernului Bolojan de la cârma țării. România a pierdut bani mulți, așa cum am atenționat încă din 22 aprilie. Politicienii nu au făcut nimic ca planul tripletei Bolojan-Miruță-Darău să nu fie dus la îndeplinire în favoarea nemților de la Rheinmetall și a olandezilor de la Damen care și-au recuperat pierderile tot din împrumutul pentru SAFE.

Este fără echivoc că România are nevoie de un şantier naval funcţional, cu activitate susținută, cu contracte care să-i asigure existența. Așa cum era cândva. Șantierul de la Mangalia este singurul din țară cu ieșire la Marea Neagră și renumit în Europa. Importanța strategică este evidentă, de aceea și compania olandeză Damen Shipyards a fost interesată să devină partener al statului român și ani la rând să fie investitor cu 51%, conducând afacerea.

Ziarul Financiar afirmă că, în anul 2017, şantierul raporta profit net de 158 mil.lei, la afaceri de 988 mil. lei şi aproape 2.000 de angajaţi. În 2015 şi 2026 compania raporta afaceri de peste 2 mld. lei şi chiar peste 2.500 de angajaţi, fiind însă pe pierderi.

Compania olandeză a decis să se retragă. Rând pe rând, toți angajaţii şantierului au fost concediaţi cu salarii compensatorii. Guvernul Bolojan a anunțat intrarea în Programul SAFE și că va avea în vedere și activitatea navală.

Șantierul Damen Mangalia a intrat în faliment pe 28 aprilie anul acesta, iar pe 26 mai 2026 s-a decis vânzarea activelor şantierului. Când, pe 22 aprilie am semnalat în EVZ că guvernanții din Palatul Victoria au un plan prin care ministrul Apărării, Radu Miruță vrea să plătească datoria către Damen din banii SAFE, nimeni nu a dezmințit, niciun politician nu a încercat să facă vreo cercetare minimală.

Zilele trecute, șantierul naval a fost vândut, iar Dominic Fritz, președintele USR, a făcut o postare pe Facebook în care vorbește de planul prin care Miruță a salvat Damen Mangalia de la faliment, vânzând afacerea către Rheinmetall. În primăvară se vorbea de un preț mai mare, acum a fost salvat cu o sumă mai mică.

Pe ultima sută de metri a Guvernului Bolojan, şantierul naval Damen Mangalia a fost vândut către controversatul gigant german din industria de armament Rheinmetall, pentru suma de 138 milioane de euro, prin încredințare directă fiind un singur competitor.

Dominic Fritz a scris, în postarea de pe Facebook, că şantierul Naval Mangalia-2 Mai a fost salvat datorită miniştrilor USR Radu Miruţă şi Irineu Darău, chiar dacă pesediștii spuneau că e imposibil.

Fritz nu ratează să se laude. El susține că a ieşit în faţa oamenilor şi le-a cerut să aibă încredere că USR va putea salva şantierul, „iar Radu şi Irineu au făcut un plan, au introdus şantierul în programul SAFE, i-au adus comenzi şi i-a redat valoarea”, potrivit postării.

Activele şantierului au fost adjudecate de Rheinmetall de la compania olandeză Damen și de la statul român pentru 138,03 milioane de euro, fără TVA, faţă de preţul iniţial de aproximativ 184 de milioane de euro. O diferență de circa 46 de milioane de euro față de prețul inițial, cu care tot suita USR-PNL se lăudase.

AUR cere prezentarea evaluărilor, a condiţiilor licitaţiilor şi a justificării reducerii preţului, precum şi verificarea respectării legislaţiei de către instituţiile competente. Guvernului demis dar interimar i se cere să explice ce măsuri a luat pentru protejarea intereselor economice şi strategice ale României în cadrul acestei proceduri.

Compania olandeză, aflată în prag de faliment, a fost și ea salvată de planul miniștrilor români, ieșind în câștig fiindcă îi revine o parte din sumă, plus că va continua activitatea de producție.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activităţii şantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activităţii şi o perspectivă de viitor încurajatoare”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO-ul CITR lichidatorul judiciar al Damen Shipyards.

Se știe că aproape 17 miliarde de euro sunt bani împrumutați cu dobândă de România pentru înzestrarea armatei prin programul european SAFE. Aproape 6 miliarde au fost gestionate de ministrul Apărării, Radu Miruță, pentru achiziționare de tehnică militară și modernizarea unor fabrici.

Pe vremea când era ministrul Economiei, a organizat derularea programului SAFE, apoi ca ministru al Apărării a ales furnizorii și s-a ocupat de semnarea contractelor.

Deja din primăvară am aflat că viza achiziția a două corvete și două vedete care să asigure siguranța la Marea Neagră. Atunci Miruță a spus că va atrage un producător să vină și să construiască navele la Șantierul Naval Mangalia, acolo unde acționar majoritar este compania olandeză Damen Shipyards. Avea planul făcut.

Ceea ce în 22 aprilie era doar o bănuială, s-a confirmat acum, după cum s-au derulat lucrurile în beneficiul companiilor Rheinmetall și Damen.

Pasul 1. La începutul anului, compania Damen Shipyards a concediat cea mai mare parte din angajați, nu a aprobat planul de reorganizare al Șantierului Naval Mangalia și urma fi deschisă procedura de faliment. Anunțul a fost făcut de Blocul Național Sindical, fiindcă angajații rămași erau disperați că nu mai au locuri de muncă.

Pasul 2. Guvernul a informat că pregătește demararea programului SAFE. Bolojan făcuse deja o vizită în Germania în toamna lui 2025 și se întâlnise cu o delegație de la Rheinmetall.

Pasul 3. Damen începe să preseze decidenții de la București cu declararea falimentului. Compania olandeză se arată deschisă continuării activității pe șantierul naval, dar reclamă faptul că nu i-au fost rambursate investițiile făcute și că nici în forma actuală planul de reorganizare nu îndeplinește aceste criterii. Din această cauză compania olandeză nu poate susține planul făcut de partea română.

Am scris în EVZ că, la începutul lunii aprilie, a avut loc Adunarea creditorilor, care a respins planul de reorganizare propus la Șantierul naval Mangalia. Respingerea planului de către creditori declanșează procesul de deschidere a procedurii de faliment. Administratorul judiciar are obligația de a sesiza instanța de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori în derularea acesteia.

Evident, nu s-a mai ajuns la procedura din instanță fiindcă au intervenit salvatorii: Miruță și Darău.

Pasul 4. Apare în discuția despre situația de la Mangalia preconizata afacere cu cele două corvete și două vedete, pentru care se acordă un preț extrem de mare, ne-au informat în aprilie surse credibile. Se pare că ministrul Radu Miruță vrea să plătească datoria către Damen din banii SAFE, am atenționat atunci.

Pasul 5. Ministrul Apărării a anunțat că programul privind construcția celor două nave de patruale din mecanismul european de împrumut SAFE e parte a unui „pachet” care are ca obiectiv salvarea Șantierului naval de la Mangalia.

Întrebam atunci cum va fi gestionată această mărire a pachetului și cum va fi încadrată legislativ în programul SAFE datoria șantierului către Damen în prețul unor noi nave. Iată ca s-a găsit soluția și compania Rheinmetall a devenit acționarul majoritar în locul olandezilor, iar aceștia și-au acoperit gaura pentru care vroiau să declare falimentul.

Se pare că Damen Mangalia va construi cele patru nave despre care vorbea, în aprilie, Radu Miruță. A mai încercat să câștige o licitație în 2019, anulată în final de MApN.

„Am gândit datul acestei comenzi (pentru 4 nave) de 1 miliard de euro, pentru ca acest miliard să fie suficient de atractiv pentru un producător care să-și asume pierderea eventual de 180 milioane de euro pentru valoarea de 87, pierderea asta fiind compensată în profitul pe care l-ar face prin producția la Mangalia a acestor patru nave”, a declarat ministrul Apărării Radu Miruță în luna aprilie .