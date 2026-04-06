Ministrul Economiei anunță că angajații Șantierului Naval Mangalia își vor primi salariile

Irineu Darău, a declarat luni, după intrarea în faliment aȘantierului Naval Mangalia, că autoritățile nu vor abandona acest obiectiv industrial și că sunt în dialog cu toate părțile implicate pentru protejarea interesului strategic din industria navală. Ministrul Economiei a precizat că prioritatea imediată o reprezintă angajații, iar plata salariilor restante este deja în curs, în încercarea de a limita impactul social al situației.

Irineu Darău a anunțat că intrarea în faliment a șantierului de la Mangalia marchează încheierea unei etape, dar a arătat că autoritățile vor continua să caute soluții pentru protejarea activelor și a angajaților.

„Astăzi se încheie o etapă pentru Şantierul DAMEN SHIPYARDS Mangalia. Este un moment dificil, dar este şi punctul din care trebuie să ne uităm responsabil la ce urmează. Ne-am asigurat că oamenii sunt protejaţi - din Fondul de Garantare - prin plata salariilor în următoarele luni, iar în continuare vom munci necontenit pentru a crea condiţiile pentru viitoare investiţii care să valorifice activele şi capitalul uman, cu perspective pe termen lung”, a scris ministrul Economiei pe Facebook.

Ministrul a arătat că, în urma Adunării Creditorilor, votul exprimat de creditorul majoritar asupra planului de reorganizare al companiei conduce la intrarea societății în procedura de faliment. De asemenea, ministrul Economiei a precizat că statul va continua dialogul cu toate părțile implicate și va încerca să protejeze interesul strategic al României în industria navală.

„Nu abandonăm acest şantier, ba chiar dimpotrivă! Suntem în dialog cu toate părţile implicate şi vom continua să acţionăm pentru protejarea interesului strategic al României în industria navală. Acest şantier rămâne una dintre cele mai importante platforme industriale navale din România şi din Europa, iar forţa de muncă de aici este un activ valoros, care trebuie păstrat cât mai mult posibil”, subliniază Darău.

Acesta a menționat că Ministerul Economiei s-a preocupat permanent de protejarea capitalului uman al șantierului și că, săptămâna trecută, compania a fost declarată de interes strategic.

Irineu Darău a anunțat că prioritatea imediată o reprezintă angajații și achitarea restanțelor salariale.

„Atât noi, cât şi întregul Guvern, vom lua toate deciziile necesare pentru protejarea interesului competitiv al companiei şi pentru protejarea angajaţilor săi. Prioritatea imediată sunt oamenii. Plata salariilor restante este în curs. Am făcut demersuri pentru accelerarea acestui proces, iar sumele aferente lunilor decembrie 2025, ianuarie şi februarie 2026 sunt în procedură de plată şi vor ajunge la angajaţi în perioada imediat următoare. Ministerul Muncii gestionează acest proces în mod prioritar”, anunţă ministrul Economiei.

Potrivit ministrului, plata salariilor se face din Fondul de Garantare, iar guvernul susține că va lua măsurile necesare pentru protejarea angajaților și a interesului competitiv al companiei.

Ministrul Economiei a explicat că procedura de faliment închide actuala formă de organizare a companiei, dar creează și cadrul pentru identificarea unor formule noi de relansare.

„Falimentul înseamnă închiderea actualei forme de organizare, intrarea şantierului în conservare şi disponibilizarea angajaţilor, dar creează şi cadrul în care pot fi găsite şi construite soluţii noi. Obiectivul este să valorificăm inteligent activele existente şi să creăm condiţiile pentru reluarea activităţii, fie prin atragerea de investitori, fie prin alte formule viabile”, a explicat ministrul.

Irineu Darău a precizat că Ministerul Economiei a tratat constant acest obiectiv ca fiind unul de interes strategic și că va folosi toate instrumentele disponibile pentru protejarea capacității industriale și a angajaților.

„Cel mai important este să facilităm investiţii sustenabile şi durabile pentru viitor. Îmi asum angajamentul să fac tot ceea ce îmi stă în putinţă pentru a crea aceste perspective. Ştim că nu totul depinde de noi, însă doar cu optimism şi pragmatism vom reuşi să găsim soluţii”, a mai scris Irineu Darău în mesajul său.

Luni, 6 aprilie, administratorul judiciar CITR a anunțat că planul de reorganizare al Șantierului Naval din Mangalia a fost respins de adunarea creditorilor, ceea ce duce compania în etapa de faliment. „Decizia marchează trecerea șantierului în etapa de faliment, etapă în care activitatea curentă va fi oprită treptat și vor fi inițiate procedurile de lichidare, în conformitate cu legislația aplicabilă”, se arată în comunicatul CITR.

Potrivit administratorului judiciar, planul de reorganizare supus la vot a urmărit identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare relansării.

CITR a explicat că respingerea planului de către creditori obligă administratorul judiciar să sesizeze instanța, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

Damen Holding a transmis că nu a susținut planul propus, motivând că acesta nu acoperă rambursarea investițiilor și împrumuturilor acordate companiei.

„Planul de reorganizare propus „exclude în totalitate rambursarea investițiilor semnificative și a împrumuturilor acordate de Damen Holding șantierului, atât în prezent, cât și în viitor, ceea ce creează un dezechilibru major și generează prejudicii substanțiale pentru Damen”, se arată într-un comunicat al Damen Holding.

Compania a transmis, de asemenea, că „în forma actuală, planul de reorganizare nu îndeplinește aceste criterii, motiv pentru care Damen nu îl poate susține”.

Compania a fost declarată de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei, potrivit unei hotărâri recente a Guvernului. În baza acestei hotărâri, angajații urmează să își primească drepturile salariale restante. Alte companii aflate în aceeași situație sunt Liberty Galați, Liberty Tubular Products Galați și Romaero.