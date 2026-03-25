Șantierul Naval Mangalia, în prag de faliment. Planul de reorganizare a fost respins

Protest Șantierul Naval Mangalia. Sursă foto: Facebook
Situația de la Șantierul Naval Mangalia se agravează, după ce planul de reorganizare al societății nu a fost aprobat în cadrul Adunării Generale a Creditorilor desfășurate miercuri. În urma acestui eșec, urmează deschiderea procedurii de faliment, ceea ce înseamnă că activele companiei ar putea fi inventariate și valorificate pentru acoperirea datoriilor. Anunțul a fost făcut de Blocul Național Sindical, care reprezintă angajații șantierului rămași fără salarii de peste trei luni.

Potrivit informațiilor transmise de sindicaliști, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societății care operează Șantierul Naval Mangalia. În aceste condiții, procesul de reorganizare a fost blocat, iar următoarea etapă este intrarea în faliment.

Pentru angajați, vestea vine într-un moment deja extrem de tensionat. Mulți dintre ei nu și-au mai primit drepturile salariale de mai bine de trei luni, iar perspectiva falimentului amplifică incertitudinea legată de viitorul locurilor lor de muncă și de șansele de recuperare a sumelor restante.

Falimentul presupune trecerea la o etapă în care compania nu mai este tratată ca o entitate ce poate fi redresată, ci ca una ale cărei bunuri trebuie evaluate și vândute pentru plata creditorilor. Astfel, ceea ce până acum era prezentat ca o posibilă soluție de salvare se transformă într-un proces de lichidare cu efecte directe asupra activității șantierului.

Protest Șantierul Naval Mangalia. Sursă foto: Captură video

Damen spune că planul propus nu respectă echilibrul dintre părți

Într-o poziție transmisă presei, Damen Holding a explicat de ce nu a putut susține varianta de reorganizare pusă pe masă de administratorul judiciar. Compania arată că a analizat în detaliu documentul și a ajuns la concluzia că acesta nu oferă un tratament echitabil pentru toate părțile implicate.

Potrivit evaluării făcute de Damen, planul propus nu prevedea deloc rambursarea investițiilor importante și a împrumuturilor acordate de grup șantierului, nici în prezent, nici pe termen viitor. Din perspectiva companiei, acest lucru produce un dezechilibru major și creează prejudicii serioase pentru acționarul olandez.

Oficialii Damen susțin că nu pot accepta o formulă care ignoră contribuțiile financiare făcute de-a lungul anilor și care nu oferă un cadru corect pentru continuarea sprijinului. În același timp, compania afirmă că are în vedere nu doar propriile interese, ci și impactul unor decizii asupra angajaților, partenerilor și celorlalte părți implicate în activitatea șantierului.

Compania rămâne interesată de viitorul șantierului naval Mangalia

Deși a respins forma actuală a planului, Damen Holding afirmă că rămâne interesată de viitorul șantierului naval Mangalia și de posibilitatea continuării activității acestuia. Reprezentanții companiei spun că un eventual sprijin poate exista doar într-un cadru considerat echitabil, care să reflecte contribuția tuturor actorilor implicați.

În acest context, grupul olandez transmite că este dispus să participe în continuare la discuții și să colaboreze cu părțile interesate pentru identificarea unor soluții alternative. Obiectivul declarat este găsirea unei variante sustenabile pentru viitorul șantierului, dar una care să fie corectă inclusiv pentru Damen, în condițiile în care compania susține că a investit semnificativ în această activitate.

Pentru moment însă, odată cu respingerea planului de reorganizare, societatea intră într-o zonă de maximă vulnerabilitate. Eșecul procedurii de redresare deschide drumul către faliment, iar acest lucru poate schimba radical viitorul unuia dintre cele mai importante active industriale din domeniul naval.

