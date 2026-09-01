Pentru creștinii ortodocși, 1 septembrie marchează începutul unui nou An Bisericesc, care se încheie pe 31 august. Data are o semnificație importantă în calendarul ortodox, iar marți, la Catedrala Națională, este programată o slujbă de Te Deum între orele 10:00 și 10:30, în cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși, potrivit programului Patriarhiei Române. Anul Bisericesc nu coincide cu anul calendaristic, care începe la 1 ianuarie. În tradiția ortodoxă, noul an liturgic debutează pe 1 septembrie și este asociat cu începutul propovăduirii Evangheliei de către Mântuitorul Iisus Hristos.

Prima zi a noului an liturgic este marcată și prin slujbe religioase. La Catedrala Națională, potrivit programului Patriarhiei Române, va fi oficiată marți o slujbă de Te Deum.

În cultura populară românească, Anul Bisericesc a fost asociat de-a lungul timpului cu mai multe credințe și obiceiuri.

Unele dintre acestea sunt legate de vreme, altele de protecția gospodăriei sau de încercarea de a ține ghinionul la distanță.

O credință păstrată în anumite zone spune că vremea din 1 septembrie ar putea indica modul în care va arăta perioada următoare.

Astfel, se spune că, dacă plouă în prima zi a Anului Bisericesc, primăvara următoare ar urma să fie una ploioasă.

O altă superstiție populară spune că treburile casnice ar trebui evitate pe 1 septembrie. Potrivit acestei credințe, munca în gospodărie în prima zi a Anului Bisericesc ar putea atrage vreme rea, inclusiv tunete, fulgere sau trăsnete.

În unele regiuni există și obiceiul ca oamenii să poarte hainele pe dos. Gestul este asociat, în tradiția populară, cu protecția împotriva ghinionului și a spiritelor rele.

Aceste practici fac însă parte din tradiția populară și nu reprezintă reguli sau recomandări oficiale ale Bisericii Ortodoxe.

În prima zi a Anului Bisericesc, calendarul ortodox îl pomenește pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, călugăr originar din Scythia Minor, teritoriul Dobrogei de astăzi.

Tot pe 1 septembrie este prăznuit Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul.

Dionisie Exiguul este cunoscut și pentru contribuția sa la modul de calculare a timpului în era creștină. El a renunțat la sistemul de numărare a anilor bazat pe domnia împăratului Dioclețian și a propus calcularea acestora pornind de la Nașterea lui Iisus Hristos.

Ideea sa a stat ulterior la baza erei creștine folosite în prezent în numeroase țări.