Nicușor Dan se întâlnește cu Angela Merkel la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan o primește, marți, la Palatul Cotroceni, pe Angela Merkel, fostul cancelar al Republicii Federale Germania. Vizita are loc în contextul prezenței acesteia la București pentru lansarea volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954 – 2021”, arată Administrația Prezidențială.

Întâlnirea dintre președintele României și fostul cancelar german este programată marți, de la ora 12:30, la Palatul Cotroceni, potrivit Administrației Prezidențiale.

Angela Merkel se află în România pentru un eveniment dedicat volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954 – 2021”. Cartea urmărește perioada de la nașterea fostului cancelar, în 1954, până la încheierea mandatului său politic, în 2021.

Lansarea volumului are loc marți, 1 septembrie, la Ateneul Român. Angela Merkel va participa la un dialog public cu Emil Hurezeanu, personalitate cunoscută pentru activitatea sa în jurnalism și diplomație.

Evenimentul va dura aproximativ 90 de minute și va fi prezentat de Ioana Bâldea Constantinescu, director de comunicare al Editurii Litera. Publicul va beneficia de traducere simultană din limba germană în limba română.

România se află printre puținele țări în care Angela Merkel a ales să fie prezentă personal pentru promovarea volumului său. Fostul cancelar german a participat până acum la evenimente dedicate cărții în orașe precum Berlin, Washington, Budapesta și Atena.

Tot marți, președintele Nicușor Dan participă la deschiderea oficială a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși. Reuniunea se desfășoară la București de luni până joi și este organizată de Biserica Ortodoxă Română sub genericul „Tinerii, Familia și Viața în Hristos”.

Ediția din acest an are loc în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar - mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame.

Programul reuniunii cuprinde conferințe, ateliere, momente de rugăciune și activități culturale. Printre evenimente se află Procesiunea luminilor și Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Națională.

Marți, programul începe la ora 10:00 cu slujba de Te Deum pentru începutul Anului Bisericesc, care va avea loc în Catedrala Națională. Deschiderea oficială a reuniunii este programată la ora 10:30, în același lăcaș de cult.

Seara, de la ora 20:30, participanții vor lua parte la Pelerinajul (Procesiunea luminilor). Traseul pornește de la Catedrala Națională și continuă pe Strada Izvor, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii (latura de vest), Crucea Brâncovenească și Colina Bucuriei, până la Catedrala Patriarhală.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși a fost lansată în 2014 și a devenit unul dintre evenimentele importante dedicate pastorației tinerilor din Patriarhia Română.

De-a lungul anilor, reuniunea a fost organizată în mai multe centre eparhiale și universitare din țară: Baia Mare, în 2014, Cluj-Napoca, în 2015, București, în 2016, Iași, în 2017, Sibiu, în 2018, Craiova, în 2019, și Timișoara, în 2023.