Un bărbat și-a incendiat gospodăria, apoi s-a încuiat într-o anexă

O intervenție complexă a avut loc duminică după-amiază în localitatea Făurești, județul Vâlcea, unde un bărbat în vârstă de 50 de ani și-a incendiat intenționat locuința și mai multe anexe ale gospodăriei, potrivit ISU Vâlcea.

După izbucnirea focului, acesta s-a refugiat într-una dintre construcții și a refuzat să iasă, fiind scos în cele din urmă de polițiști.

Alarma a fost dată în jurul orei 15:00, când autoritățile au fost informate că un incendiu a izbucnit la o gospodărie din localitate. La fața locului au ajuns echipaje de pompieri și polițiști de la Poliția Orașului Bălcești și Secția 10 Poliție Rurală Măciuca.

În timpul verificărilor, oamenii legii au stabilit că focul ar fi fost provocat intenționat chiar de proprietarul imobilului. Situația s-a complicat după ce bărbatul s-a închis într-o anexă, în timp ce flăcările continuau să se extindă în gospodărie.

Pompierii au acționat pentru reducerea efectelor incendiului și pentru a limita propagarea focului în zona în care se afla bărbatul. După ce au fost create condițiile necesare pentru ca intervenția să se desfășoare în siguranță, polițiștii au trecut la operațiunea de salvare.

Pentru a ajunge la el, oamenii legii au spart una dintre ferestrele anexei și au reușit să-l scoată pe bărbat din interior înainte ca acesta să fie grav afectat de incendiu.

„Având în vedere pericolul în care acesta se afla, după ce pompierii au intervenit pentru limitarea incendiului și au creat condițiile necesare unei intervenții în siguranță, polițiștii au spart una dintre ferestrele anexei și au reușit să îl extragă din interior”, au transmis reprezentanții Poliției Vâlcea.

Bărbatul a fost preluat ulterior de un echipaj medical. Având în vedere starea sa, cadrele medicale au decis transportarea acestuia la o unitate de psihiatrie, unde urma să primească îngrijiri de specialitate.

Incendiul a provocat pagube importante. Flăcările au distrus două anexe gospodărești, cu o suprafață totală de aproximativ 80 de metri pătrați, precum și acoperișul casei, care avea circa 70 de metri pătrați.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și a motivelor care l-au determinat pe bărbat să provoace incendiul.