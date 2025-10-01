George Clooney a luat una dintre cele mai dificile decizii din viața sa. Fanii vor fi dezamăgiți

George Clooney, în vârstă de 64 de ani, a declarat că pune capăt carierei de actor, deoarece preferă să petreacă mai mult timp cu familia sa. De asemenea, a mai anunțat că nici proiectele mari nu mai sunt o prioritate pentru el, spre dezamăgirea fanilor.

George Clooney, celebrul actor, regizor și producător, se va retrage de la Hollywood pentru a se putea concentra asupra gemenilor de 8 ani pe care îi are cu soția sa, Amal, o celebră avocată.

„Nu mai sunt în graba aceea nebună de a avea succes. Acum toate lucrurile s-au cam așezat, așa că pot fi acasă cu copiii mei mai mult timp. Sunt încă suficient de tânăr ca să pot alerga cu ei”, a declarat George pentru Fox's Extra.

Prezent la Festivalul de Film de la New York, unde și-a promovat cel mai nou proiect, filmul Jay Kelly, Clooney a vorbit deschis despre cum își petrece timpul în fiecare zi

„Am o viață normală. Îmi duc copiii în fiecare dimineață la școală. E modul meu de a începe ziua și îmi place. Îmi oferă echilibru”, a mai spus celebrul actor.

George Clooney a mai ținut să precizeze că regretă că a ratat experiențele importante din viața copiilor cât timp lucra la Hollywood, dar mai spune că „acesta este sacrificiul pe care îl faci pentru a reuși în orice domeniu”.

La premiera filmului „Jay Kelly”, care se lansează în cinematografe pe data de 14 noiembrie, a sosit alături de soția sa, avocata pentru drepturile omului Amal, în vârstă de 47 de ani.

Soția lui Clooney i-a uimit pe toți în ținuta mini roșie spectaculoasă, formată dintr-un top de catifea și o fustă cu detalii florale. Mai trebuie spus că celebrul cuplu a sărbătorit recent cea de-a 11-a aniversare de la nună cu o cină romantică.

Amal ea este cunoscută de mult timp datorită prestigioasei cariere juridice unde a reprezentat mai mulți clienți celebri, inclusiv pe fostul președinte din Maldive Mohamed Nasheed, și fondatorul WikiLeaks, Julian Assange.

De asemenea, celebrul actor a mai declarat că încearcă să îi țină cât mai departe pe gemenii Ella și Alexander de luminile reflectoarelor.

„Nu vreau ca ei să creadă că sunt prea răsfățați. Încerc să îi țin departe de luminile reflectoarelor. Nu sunt sigur ce ar crede ei despre asta”, a declarat Clooney, adăugând că gemenii nu au participat la filmările noului său proiect.

Clooney joacă și pe Broadway, în adaptarea piesei „Good Night and Good Luck”, rol care i-a adus un premiu Tony. Totuși, el spune că, indiferent de succesul profesional, familia este pe primul loc.

„Am fost norocos să am o familie minunată și prieteni minunați. Copiii mei încă mă plac, dar sunt mici, așa că mai am timp până să se răzgândească”, a punctat el, potrivit dailymail.co.uk.