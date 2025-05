Monden Apar noi filme în luna mai. Cinefilii vor avea mari surprize







Seria specială „Filme pline de mister” continuă la DIVA în fiecare miercuri, de la ora 20.00. În luna mai, vor fi difuzate în premieră trei filme spectaculoase.

Apar trei filme noi

Primele două filme fac parte dintr-o serie-prequel, în care Aurora Teagarden este mai tânără şi este jucată de actriţa Skyler Samuels, nu de Candace Cameron Bure. Skyler Samuels a povestit că a avut emoţii la preluarea rolului și că speră că s-a descurcat bine.

O lecție de crimă, pe 7 mai

Pe 7 mai apare filmul „Misterele Aurorei Teagarden: O lecţie de crimă” (Aurora Teagarden Mysteries: A Lesson in Murder, 2024). În scenariu, tânăra Aurora Teagarden (Skyler Samuels) s-a mutat înapoi acasă, la mama ei (Marilu Henner), pentru a economisi bani şi a-şi da seama ce vrea să facă în viaţă. Până atunci, lucrează la un local şi este asistenta profesoarei Lindo (Crystal Balint), la un curs de literatură poliţistă.

Când unul dintre studenţii de la curs este otrăvit chiar în parcarea localului, Aurora investighează crima alături de Detectivul Cook (Steve Bacic) şi de Arthur (Evan Roderick) - care şi-ar dori să fie mai mult decât prieteni.

Moarte la restaurant, pe 14 mai

Pe 14 mai va fi difuzat „Misterele Aurorei Teagarden: Moarte la restaurant” (Aurora Teagarden Mysteries: Death at the Diner, 2024). Când Emilio Torres (Paul Moniz de Sa), proprietarul localului unde lucrează Aurora Teagarden (Skyler Samuels) este omorât, principalul suspect e chiar iubitul ei - bucătarul Daniel (Jordan Buhat).

Cazul țesătoarei, pe 21 mai

Pe 21 mai va avea premiera „Misterele lui Ainsley McGregor: Cazul ţesătoarei” (Ainsley McGregor Mysteries: A Case for the Yarn Maker, 2024). În scenariu, Ainsley McGregor (Candace Cameron Bure) organizează la centrul comunitar local Bless Your Art, un eveniment dedicat artiştilor din orăşelul Sweet River.

Cu toate acestea, totul se termină prost: două dintre participante se iau la bătaie, apoi câinele eroinei - George Clooney - o descoperă pe una dintre ele moartă. Ainsley trece rapid la treabă, pentru a descâlci iţele criminale.

Candace Cameron Bure îşi foloseşte din plin experienţa căpătată în pielea Aurorei Teagarden, pentru a da viaţă noii eroine pasionate de deducţie, iar simpaticul ei câine o protejează cu succes împotriva pericolului iminent din scenariu.