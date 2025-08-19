International Administrația Trump ar urma să cumpere o participație de 10% la Intel







Administrația Trump analizează posibilitatea de a cumpăra o participație de 10% în compania americană de cipuri Intel, au declarat oficialii de la Casa Albă și surse apropiate discuțiilor, citați de Bloomberg News.

După anunț, acțiunile Intel au scăzut luni cu 3,8%, după ce în săptămâna precedentă urcaseră datorită așteptărilor privind sprijinul federal american. O participație de 10% în compania de cipuri ar fi evaluată la aproximativ 10 miliarde de dolari.

Intel ar urma să primească subvenții în valoare totală de 10,9 miliarde de dolari în baza Chips Act pentru producția comercială și militară, iar suma este aproape suficientă pentru a acoperi cheltuielile guvernului, potrivit raportului Bloomberg publicat luni.

Președintele Donald Trump s-a întâlnit pe 11 august cu directorul general al Intel, Lip-Bu Tan, aflat de doar șase luni la conducerea companiei și responsabil de procesul de redresare, după ce Trump i-a cerut să demisioneze din cauza legăturilor cu firme chineze.

Liderul de la Casa Albă, care a numit întâlnirea cu Tan „foarte interesantă”, a adoptat o strategie fără precedent în ceea ce privește intervențiile corporative.

În ultimele luni, Trump a promovat parteneriate de miliarde de dolari între guvern și companii din domenii considerate esențiale, precum semiconductori și metale rare. Printre acestea se numără o înțelegere cu Nvidia și un acord cu MP Materials pentru garantarea resurselor strategice.

Sprijinul financiar federal ar putea oferi companiei Intel mai mult timp pentru a-și redresa divizia de foundry, aflată pe pierdere. Analiștii subliniază însă că dificultățile majore țin de un plan de produse slab și de probleme în atragerea clienților către noile fabrici.

Anul trecut, Intel a obținut subvenții în valoare de aproape opt miliarde de dolari, cea mai mare sumă acordată în temeiul legii, pentru a construi noi fabrici în Ohio și în alte state, fostul director general Pat Gelsinger mizând pe acestea pentru a restabili avantajul competitiv al companiei în domeniul producției.

Tan, însă, și-a redus ambițiile, încetinind construcția în Ohio. El intenționează să construiască fabrici în funcție de cererea pentru servicii, ceea ce, potrivit analiștilor, l-ar putea pune în conflict cu eforturile lui Trump de a susține industria americană.