Cum se menține Andreea Esca în formă la 53 de ani

Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România și se află de mulți ani în atenția publicului. La 53 de ani, jurnalista spune că nu a apelat niciodată la diete drastice pentru a slăbi sau pentru a-și menține silueta. În schimb, prezentatoarea susține că a ales să facă schimbări în alimentație și să facă multă mișcare.

În urmă cu câțiva ani, cunoscuta prezentatoare a reușit să piardă aproximativ nouă kilograme în decurs de nouă luni, ajungând de la 64 la 53 de kilograme. Potrivit acesteia, rezultatele au fost obținute fără înfometare și fără cure restrictive.

Vedeta spune că a renunțat treptat la dulciuri, aceasta fiind una dintre cele mai importante schimbări din alimentația sa. Totodată, Andreea Esca a ales să elimine din alimentație pâinea, pastele și cartofii, preferând un regim alimentar echilibrat și ușor de urmat pe termen lung.

Vedeta a explicat în repetate rânduri că nu este adepta dietelor severe și că preferă schimbările care pot deveni un stil de viață.

„Încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii… Mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus. Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea. Dansez mult, îmi place muzica. Am prieteni foarte simpatici, am o familie foarte frumoasă. Poate că toate aceste lucruri la un loc se cheamă, cumva, o viață sănătoasă”, a mărturisit ea.

Andreea Esca spune că nu este preocupată de vârsta pe care o are și consideră că acest aspect nu ar trebui să reprezinte o problemă pentru cei care vor să își schimbe stilul de viață.

„Nu știu dacă îmi arăt sau nu vârsta. Nu știu dacă e o problemă să-ți arăți vârsta. Important este să te simți bine și să accepți lucrurile care sunt absolut normale și naturale și să reușești să faci din fiecare zi din viața ta ceva plăcut. Asta e tot”, a explicat Andreea Esca.

Pe lângă alimentație, mișcarea ocupă un loc important în programul prezentatoarei TV. Andreea Esca spune că sportul face parte din rutina sa de mulți ani și consideră că mișcarea este esențială atât pentru sănătate, cât și pentru menținerea greutății.

Prezentatoarea afirmă că nu a fumat niciodată și consumă alcool doar ocazional, în cantități reduse.