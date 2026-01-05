Sport

Louis Munteanu a fost prezentat la noua echipă și așteaptă duelul cu Lionel Messi. Se știe suma exactă a transferului

Comentează știrea
Louis Munteanu a fost prezentat la noua echipă și așteaptă duelul cu Lionel Messi. Se știe suma exactă a transferuluisursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

Louis Munteanu (23 de ani) este, începând de azi, noul jucător al echipei americane DC United. Atacantul a plecat de la CFR Cluj pentru o sumă de transfer de 7 milioane de dolari și a semnat un contract valabil pe o perioadă de trei ani și jumătate. Azi, internaționalul român a fost prezentat oficial.

Louis Munteanu a fost prezentat oficial

El poate să debuteze la data de 22 februarie, în meciul cu Philadelphia Union, din prima etapă a MLS. În cea de-a treia rundă, echipa lui Munteanu va evolua contra celor de la Inter Miami, formație la care joacă și Lionel Messi.

„Clubul roșu-negru a semnat cu atacantul în vârstă de 23 de ani în schimbul sumei de 7 milioane de dolari, un record pentru club.

Munteanu se va alătura echipei roș-negre în așteptarea primirii vizei P-1 și a certificatului de transfer internațional (ITC). D.C. United a semnat cu Munteanu un contract pe trei ani și jumătate, până în sezonul 2028-29, cu opțiune de prelungire pentru 2029-30.

Planul surpriză al lui Meghan. Se gândește la o întoarcere, în 2026
Planul surpriză al lui Meghan. Se gândește la o întoarcere, în 2026
Trafic dificil pe șoselele din România. Comandamentele Ministerului Transporturilor și CNAIR, în acțiune
Trafic dificil pe șoselele din România. Comandamentele Ministerului Transporturilor și CNAIR, în acțiune
Fotbal

Sursa foto: Pixabay

Ce au transmis oficialii clubului

Munteanu, în vârstă de 23 de ani, se alătură echipei D.C. United după ce a petrecut două sezoane la CFR Cluj. S-a alăturat clubului pe 31 iulie 2024, venind de la echipa italiană ACF Fiorentina, și a debutat la doar câteva zile după aceea, pe 4 august 2024”, a fost mesajul pe care l-au transmis oficialii clubului din Washington.

„În meciul următor, Munteanu a marcat două goluri în victoria cu 3-0 din campionat împotriva echipei AFC Unirea 04 Slobozia. Acesta a marcat începutul unei serii impresionante, în care atacantul a marcat cinci goluri și a dat o pasă decisivă în primele sale opt meciuri din campionat cu CFR Cluj”, se mai precizează în comunicatul respectiv.

Directorul sportiv, impresionat de român

„Louis este un tânăr atacant dinamic, ale cărui abilități de finalizare și versatilitate îl fac un complement excelent pentru actualul nostru grup ofensiv.

Mișcările sale fără minge, ritmul neobosit, abilitatea de a crea spațiu și finalizarea instinctivă în careu adaugă o altă dimensiune atacului nostru. Câștigarea Ghetei de Aur în SuperLiga în primul său sezon cu CFR Cluj este o dovadă a eticii de muncă și a abilității naturale de a marca goluri a lui Louis”, a afirmat Erkut Sogut, directorul sportiv al clubului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:45 - Un medic stomatolog din Călărași, găsit fără suflare în propriul cabinet. Polițiștii au deschis un dosar penal 
20:38 - Ludovic Orban invocă „moartea clinică” a Avocatului Poporului. Parlamentul, acuzat că blochează numirea unui nou titular
20:32 - Germania și-a spionat aliatul strategic. Cum a ajuns BND să intercepteze convorbirile lui Barack Obama
20:25 - Cântăreț de muzică populară condamnat la peste 17 ani de închisoare pentru abuzuri asupra minorilor
20:23 - Violență în familie în Gorj. Bărbat arestat după ce și-a agresat fiul și și-a amenințat familia cu un cuțit
20:19 - Louis Munteanu a fost prezentat la noua echipă și așteaptă duelul cu Lionel Messi. Se știe suma exactă a transferului

HAI România!

Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”

Proiecte speciale