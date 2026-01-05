Louis Munteanu a fost prezentat la noua echipă și așteaptă duelul cu Lionel Messi. Se știe suma exactă a transferului

Louis Munteanu (23 de ani) este, începând de azi, noul jucător al echipei americane DC United. Atacantul a plecat de la CFR Cluj pentru o sumă de transfer de 7 milioane de dolari și a semnat un contract valabil pe o perioadă de trei ani și jumătate. Azi, internaționalul român a fost prezentat oficial.

El poate să debuteze la data de 22 februarie, în meciul cu Philadelphia Union, din prima etapă a MLS. În cea de-a treia rundă, echipa lui Munteanu va evolua contra celor de la Inter Miami, formație la care joacă și Lionel Messi.

„Clubul roșu-negru a semnat cu atacantul în vârstă de 23 de ani în schimbul sumei de 7 milioane de dolari, un record pentru club.

Munteanu se va alătura echipei roș-negre în așteptarea primirii vizei P-1 și a certificatului de transfer internațional (ITC). D.C. United a semnat cu Munteanu un contract pe trei ani și jumătate, până în sezonul 2028-29, cu opțiune de prelungire pentru 2029-30.

Munteanu, în vârstă de 23 de ani, se alătură echipei D.C. United după ce a petrecut două sezoane la CFR Cluj. S-a alăturat clubului pe 31 iulie 2024, venind de la echipa italiană ACF Fiorentina, și a debutat la doar câteva zile după aceea, pe 4 august 2024”, a fost mesajul pe care l-au transmis oficialii clubului din Washington.

„În meciul următor, Munteanu a marcat două goluri în victoria cu 3-0 din campionat împotriva echipei AFC Unirea 04 Slobozia. Acesta a marcat începutul unei serii impresionante, în care atacantul a marcat cinci goluri și a dat o pasă decisivă în primele sale opt meciuri din campionat cu CFR Cluj”, se mai precizează în comunicatul respectiv.

„Louis este un tânăr atacant dinamic, ale cărui abilități de finalizare și versatilitate îl fac un complement excelent pentru actualul nostru grup ofensiv.

Mișcările sale fără minge, ritmul neobosit, abilitatea de a crea spațiu și finalizarea instinctivă în careu adaugă o altă dimensiune atacului nostru. Câștigarea Ghetei de Aur în SuperLiga în primul său sezon cu CFR Cluj este o dovadă a eticii de muncă și a abilității naturale de a marca goluri a lui Louis”, a afirmat Erkut Sogut, directorul sportiv al clubului.